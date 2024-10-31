https://ukraina.ru/20241031/1058491879.html

"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина

"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина - 31.10.2024 Украина.ру

"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина

По оценке российских экспертов потери Украины убитыми на данный момент составляют 600-700 тысяч человек. У американских экспертов разброс больше. Они считают, что ВСУ потеряли убитыми от неполных 200 до 800 тысяч человек. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T06:00

2024-10-31T06:00

2024-10-31T06:00

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украинская армия

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Числа погибших за время боевых действий украинцев разнятся, но все они между собой коррелируют. Так, в общей сложности было зарегистрировано свыше 200 тысяч петиций о присвоении посмертного звания героя Украины, сообщил автор.При этом российские общественники, подсчитывающие опубликованные в украинских социальных сетях некрологи, насчитали свыше 400 тысяч таковых, отметил эксперт.При этом по оценке российских экспертов потери Украины убитыми на данный момент составляют 600-700 тысяч человек. При этом за два месяца количество потерь ВСУ выросло на 100-150 тысяч. Что совпадает с оценками украинских специалистов, по их подсчетам ВСУ теряют по 60-65 тысяч человек в месяц, констатировал Ищенко.При этом надо иметь в виду, что по доступным проверке показателям (вроде уничтоженной военной техники) генштаб ВСУ просто приписывает России украинские потери. Так что можно считать, что и в данном случае происходит то же самое, подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО восстановлении Северодонецка и о том, как с его жителями обращались ВСУ — в интервью мэра города Николая Моргунова: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058484787.html

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