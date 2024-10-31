"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина - 31.10.2024 Украина.ру
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"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина
"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина - 31.10.2024 Украина.ру
"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина
По оценке российских экспертов потери Украины убитыми на данный момент составляют 600-700 тысяч человек. У американских экспертов разброс больше. Они считают, что ВСУ потеряли убитыми от неполных 200 до 800 тысяч человек. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T06:00
2024-10-31T06:00
новости
украина
россия
ростислав ищенко
потери
потери всу
убитые
всу
украинская армия
эксперты
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Числа погибших за время боевых действий украинцев разнятся, но все они между собой коррелируют. Так, в общей сложности было зарегистрировано свыше 200 тысяч петиций о присвоении посмертного звания героя Украины, сообщил автор.При этом российские общественники, подсчитывающие опубликованные в украинских социальных сетях некрологи, насчитали свыше 400 тысяч таковых, отметил эксперт.При этом по оценке российских экспертов потери Украины убитыми на данный момент составляют 600-700 тысяч человек. При этом за два месяца количество потерь ВСУ выросло на 100-150 тысяч. Что совпадает с оценками украинских специалистов, по их подсчетам ВСУ теряют по 60-65 тысяч человек в месяц, констатировал Ищенко.При этом надо иметь в виду, что по доступным проверке показателям (вроде уничтоженной военной техники) генштаб ВСУ просто приписывает России украинские потери. Так что можно считать, что и в данном случае происходит то же самое, подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО восстановлении Северодонецка и о том, как с его жителями обращались ВСУ — в интервью мэра города Николая Моргунова: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241030/1058484787.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, потери, потери всу, убитые, всу, украинская армия, эксперты, погибшие, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, потери, потери ВСУ, убитые, ВСУ, украинская армия, эксперты, погибшие, детали, СВО, Спецоперация

"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина

06:00 31.10.2024
 
кладбище
кладбище
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По оценке российских экспертов потери Украины убитыми на данный момент составляют 600-700 тысяч человек. У американских экспертов разброс больше. Они считают, что ВСУ потеряли убитыми от неполных 200 до 800 тысяч человек. Таким мнением поделился в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Числа погибших за время боевых действий украинцев разнятся, но все они между собой коррелируют. Так, в общей сложности было зарегистрировано свыше 200 тысяч петиций о присвоении посмертного звания героя Украины, сообщил автор.
При этом российские общественники, подсчитывающие опубликованные в украинских социальных сетях некрологи, насчитали свыше 400 тысяч таковых, отметил эксперт.
При этом по оценке российских экспертов потери Украины убитыми на данный момент составляют 600-700 тысяч человек. При этом за два месяца количество потерь ВСУ выросло на 100-150 тысяч. Что совпадает с оценками украинских специалистов, по их подсчетам ВСУ теряют по 60-65 тысяч человек в месяц, констатировал Ищенко.
"У американских экспертов разброс больше. Они считают, что ВСУ потеряли убитыми от неполных 200 до 800 тысяч человек. Наконец, генштаб ВСУ определяет российские потери убитыми почти в 670 тысяч человек", — указал политолог.
При этом надо иметь в виду, что по доступным проверке показателям (вроде уничтоженной военной техники) генштаб ВСУ просто приписывает России украинские потери. Так что можно считать, что и в данном случае происходит то же самое, подытожил автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О восстановлении Северодонецка и о том, как с его жителями обращались ВСУ — в интервью мэра города Николая Моргунова: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия на сайте Украина.ру
Коллаж: Сэмюэль Трэпп интервью
Вчера, 17:07
Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушьАмериканский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США думают об Украине и почему в России он чувствует силу духа, а в США нет.
 
НовостиУкраинаРоссияРостислав Ищенкопотерипотери ВСУубитыеВСУукраинская армияэкспертыпогибшиедеталиСВОСпецоперация
 
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