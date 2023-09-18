https://ukraina.ru/20230918/1049502786.html

Армен Гаспарян о том, почему Киев медийно переигрывает Россию

Армен Гаспарян о том, почему Киев медийно переигрывает Россию - 18.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, почему Киев медийно переигрывает Россию

В отличие от полей реальных сражений, в войне информационно-психологической у России дела обстоят далеко не блестяще. И такую ситуацию надо как можно быстрее менять, считает политолог и телеведущий Армен Гаспарян

2023-09-18T17:11

2023-09-18T17:11

2023-09-18T17:44

интервью

армен гаспарян

украина

россия

информационная война

медиа

крым

пиар

сми

tiktok

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Об этом о рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Армен Сумбатович, на этой неделе аэробус А-320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на пшеничное поле. Никто не пострадал, ни пассажиры, ни члены экипажа. Другие события глобального масштаба, конечно, несколько затмили информацию об этом героическом поступке, однако хотелось бы отдать ему должное. Насколько вообще сложной является подобная посадка в поле, в условиях, когда гидравлика отказала полностью?— Смотрите, сейчас же всё-таки техника другая, это же не эпоха Великой Отечественной войны или до неё. Просто кукурузник ты можешь где угодно посадить, и то люди же старались всё-таки аэродромы какие-то создавать, для того чтобы было всё это удобнее и безопаснее.А здесь современная техника. Это виртуозная абсолютно работа пилотов. И я считаю, что в принципе за такое надо давать звание героя России, потому что они сберегли самое главное, они сберегли людей. Они сделали колоссальный абсолютно подвиг.Другой вопрос, что, как это обычно и получается, мы не умеем работать в информационку. Потому что, если бы подобного рода история была бы, например, в Соединённых Штатах, там об этом телевидение целыми днями бы рассказывало. Они бы уже начали снимать сериал про этих пилотов.— Сотни интервью, фильм, сериал, однозначно.— Переименовали бы улицу в их честь, открыли бы памятник на территории школы, где учились эти пилоты. Они вот это всё раскрутили бы. У нас — нет, мы не умеем это вот делать. Это очень плохо, потому что без этого медийного сопровождения ты никогда не будешь знать о тех людях-героях, которые живут где-то по соседству с тобой.— Кстати, довольно забавно, что в принципе как раз в медийном плане то, что будут «Барби» транслировать, в России возымело больший медийный эффект, чем подвиг пилотов. Это максимально странно, мне кажется.— Да нет, это как раз максимально понятно, потому что по поводу этого «Барби» гудела вся вот эта блевотина, которая называется блогеры. А вокруг пилотов — да, ну что, ну вот профессиональные журналисты написали, средства массовой информации покрутили эту тему, на это всё ушло. Всё, этой темы больше нет в медиапространстве. Сколько дней прошло с момента, как это было, четыре дня — всё. Уже та жизнь, ты там кого-нибудь на улице тормознёшь и спросишь: а вы слышали что-нибудь про пилотов? Многие даже не сообразят, о чём идёт речь.Мы не умеем это медийно подавать. И самое-то главное, у нас вот это же во всём абсолютно. Сколько у нас достойнейших героев СВО появилось. Где вот это всё? Оно где? Хорошо, есть определённое количество билбордов, я иногда мимо них проезжаю, смотрю. Но этого недостаточно, ведь правда. А это герои.И что с этим делать? Самое-то страшное состоит в том, что у меня нет убеждённости, что через полгода эта ситуация изменится, потому что она вот такая постоянно в принципе.Даже посмотрите на уровне этого СВО, что всё время в топе новостей. Воздушная тревога на хуторе — и дальше 57 постов будет там с указанием точной улицы, где это происходит. Параллельно подвиги наших солдат — они вообще как бы теряются.— Говоря о смещении акцентов, раз уж мы начали, на этой неделе довольно громко прогремели, как бы это ни звучало, удары по Крыму. И Севастополь, и Евпатория оказались под огнём, это была, наверное, самая массовая атака по Крыму за всё время, более 10 крылатых ракет, Севастополь, сухой док, два корабля, вернее, корабль и подводная лодка повреждены. И есть жертвы, к сожалению. Неужели в этих атаках настолько много военного смысла? Меня интересует, сколько в них военного смысла, а сколько пиара и шоу, потому что каждый раз ответный удар войск России становится в разы сильнее. Неужели вот эта ответка того стоит? Насколько это украинское шоу оправдывает себя перед заказчиком, потому что жертвы с одной стороны, жертвы с другой, и здесь, как мне кажется, больше шоу-эффекта и пиар-эффекта, нежели реального военного.— Именно этот пиар-эффект и нужен, не конечный результат. Мы просто никак не можем уяснить, что они ведут больше в формате информационно-психологическом войну против России, потому что не важен результат атаки, а важно то, сколько о нём СМИ расскажут, и как они это будут рассказывать.Мы вот это никак не можем понять, потому что зачастую наши отчёты о проделанной работе смотреть и слушать невозможно. Потому что это скука смертная, объективно, это уровень 1977 года.А хутор (киевский режим. — Ред.), конечно, поскольку они сами медийные все были в прошлом, руководство страны имеется в виду плюс, конечно, колоссальная помощь Запада, и они медийно нас переигрывают, здесь вообще нет ни малейших сомнений.Да, у ракитного куста у них не получается совсем, чему свидетельство контрнаступ, а вот в формате медиа, слушайте, даже близко вообще не стоит. Посмотрите, хотя бы сравните, какой процент иллюстраций они в день выплёвывают, вы просто прикиньте.То есть это же сидят люди, которые круглые сутки в несколько смен фигарят это всё. А у нас что? Ну, это большая очень проблема. До тех пор, пока мы будем жить по старинке, пока мы не начнём отдавать себе отчёт в том, что сейчас на дворе 2023 год, мало что поменяется.— У нас есть замечательные как минимум донецкие карикатуристы, тот же DaZbasta, который рисует, но опять же без господдержки, насколько я понимаю.— Это мало того что без господдержки, это единичные случаи. Там ещё есть 5–6 человек, которые рисуют. А у них (у киевского режима. — Ред.) этим фабрики занимаются, понимаете, это вот на таком объёме делают. Эти ролики, которые они ежедневно запускают. У нас же выйдет какой-нибудь ролик, и это прямо событие, и два дня все обсуждают... А они по 15 таких роликов в день фигарят.— Я смотрю украинский ТiкТок и прочее, они даже из поражений делают какое-то героическое невероятное событие и всячески его пиарят в том же ТiкТоке. Маленький ролик, едет вот «САУшка-краб», вот грустные бойцы. А вот эта же САУшка сгоревшая под грустную музыку: «Помните, чего нам стоит эта борьба». И вот куча таких мелочей — они формируют прямо настроение у всего народа.— Да, а мы вот этим не занимаемся, к огромному сожалению, мы вот этого не делаем. Больше того, мы даже не можем научиться оперативно реагировать на те подарки судьбы, которые делает хутор. Потому что вот эта история с тем, что надо хоронить в специальных мешках, они побыстрее разлагаются, это, по-моему, «1+1» выдал в формате такой полусоциальной рекламы.Вы посмотрите, у нас, когда что-то происходит, хутор реагирует молниеносно, они прямо как пираньи налетают и тут же подхватывают. В нашем случае это — спустя сутки. Но, послушайте, это нормально было бы, если бы не было СВО. Но когда на тебя оказывается постоянное информационно-психологическое воздействие, и у тебя такое, знаете, впечатление, что вы чилите, вы где-то на пляже, с коктейлем в шезлонге, под зонтиком, да. И вы так с ленцой чего-то делаете.Это странно. Повторяю, это не относится условно к линии боевого соприкосновения, это две разные истории. Но, с точки зрения информационно-психологической у нас дела обстоят не блестяще, я не устану об этом говорить.А многих людей, которые вообще этим занимаются у нас, надо, извините, изгонять из профессии, потому что то, что они делают - это, скорее, просто лишние капли на весы "хутора". Потому что та дикость и чепуха, которую зачастую я читаю, которая якобы является патриотической, это отдельная боль вообще.– Кстати, одной из тех тем, которые, как мне кажется, стоит вполне подхватить, это заявление премьер-министра Румынии о том, что Евросоюз должен продумать шаги на случай победы России в конфликте на Украине. Соответственно, разные запреты, разные эмбарго, очевидно, разные санкции, но шаг за шагом, получается, украинское и западное общество прогревают для неких вынужденных шагов. Как скоро эти шаги могут быть реализованы? Этой осенью или уже после следующего, например, сезона обострения, допустим, весной-летом 2024-го, потому что у Украины ресурсы человеческие все равно, как Вы правильно заметили, рано или поздно закончатся?– Я пока склонен думать, что, всё-таки, для Соединённых Штатов выгоднее до конца года здесь что-то делать, потому что следующий год – это электоральный цикл. Надо на выборы идти с каким-то крупным успехом на внешнем контуре, потому что вы на него сделали ставку.Внутри вам нечего показывать. Что вы внутри покажете? Что, извините, вам на ликвидацию последствий пожаров на Гавайях надо 12 миллиардов, а у вас их нет, потому что все деньги вбухали в "хутор" этот ненасытный. Поэтому вам надо только какую-нибудь победу показать.– Что-нибудь такое: мы принесли мир, защитили Украину, например, как вариант.– Да, абсолютно, там же пофигу, понимаете, что это будет, успех контрнаступа или заключение мирных соглашений. Ты в любом случае в своём профите уже. Но тебе надо что-то такое иметь, чтобы сказать: ребята, вот видите, там такой шит хэппенс случился, но мы напряглись из последних сил, выпили, как Илья Муромец, 33 ведра воды - и пошли, и разрулили.Потому что если вот этого не будет, с чем вы на выборы пойдёте, это же просто катастрофа. Тянуть до следующего года – тоже не очень выгодно, потому что ещё неизвестно, что за это время произойдёт, правда. А вот если бы быть на месте Байдена- условно - ему проще сказать: так, Зеленский, что там включили русские в Конституцию? Вот эти территории - всё, забудь о них и сиди. А мне нужно сейчас здесь побеждать на выборах.Причём, понимаете, это же проблема не Байдена, как такового, а это вообще проблема Демпартии. Потому что очевидно, что Трамп, который на этом топчется, как медведь в посудной лавке… А чтобы тебе это блокировать – нужна перемога (победа — Ред.), причём былинная какая-то, её нельзя откладывать. Поэтому, мне кажется, что вообще выгоднее сделать это осенью.Тем более, Зеленский - явно не тот персонаж, который будет отказывать себе в каком-то удовольствии, мы же понимаем это тоже прекрасно. Здесь просто всё зависит от того, когда американцы поймут, что с этой коровы ты уже ничего не получишь, вот это единственная интрига.– Есть новость, которую явно будет использовать противник, потому что, как заявил председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в разговоре с Лентой.ру, мобилизованные россияне покинут зону боевых действий только после окончания специальной военной операции на территории Украины. Здесь, опять же, к словам однозначно придерутся, потому что на войне находиться бесконечно не реально. Короткий отпуск раз в полгода – это, конечно, хорошо. Но он, во-первых, не всегда даётся, да и силы восстановить возможности, конечно, не даёт. Через какое время мобилизованных всё-таки придётся отправить на ротацию в случае, если конфликт затянется дольше запланированного, рассмотрим другой вариант?– Слушайте, меня совершенно не удивит, если потом выяснится, что Картаполов не это совершенно имел ввиду. Он же постоянно делает какие-то заявления, это же не первое. Он с трибуны Думы сказал, по поводу чего сенатор Клишин говорит: ребята, вы вообще соберитесь, то, что вы говорите, зачастую это противоречит Конституции.Так нельзя просто делать, правда же, но это регулярно происходит. Поэтому здесь давайте, всё-таки, дождёмся заявлений Министерства обороны, а не заявления наших депутатов, потому что постоянно мы сталкиваемся с тем, что они говорят что-то такое… Потом ты начинаешь копаться - и выясняется, что этого нет.Давайте, приведу вам самый яркий пример. У нас в Общественной палате назначаются слушания, закон о блогерах. Про него уже все наслышаны, все знают про этот закон, у всех есть триста вопросов, как это вообще реализовывать, потому что нет даже законодательного определения "блогер"?Открывается вот это вот обсуждение, минут 30 все обсуждают. Потом слово дают Александру Алексеевичу Хинштейну из Государственной Думы, который говорит: коллеги, я не понимаю, что вы обсуждаете. Я вот сейчас зашёл на сервер Государственной Думы, этого закона нет. Вы что обсуждаете, воздух? Понимаете, а все обсуждают закон, потому что его же пиарит депутат, правда?Я лично тому свидетель, потому что я выступал после Александра Алексеевича Хинштейна, и вся моя "тронная" речь – она могла бы уже не воспроизводиться, потому что сразу после заявления Хинштейна надо было закрывать всю эту канитель.Что мы обсуждаем? И вот таких историй с Государственной Думой у нас, к сожалению, очень много. Вот коллега и друг, и по Общественной палате хорошо вам знакомый Александр Александрович Малькевич, он правильно многих называет "депутаты мирного времени", то есть, они не перестроились - ещё многие, к сожалению.Поэтому здесь лучше дожидаться, всё-таки, заявлений Министерства обороны. Ещё тем более, памятуя, как у нас умеют писать, с этим я тоже регулярно сталкиваюсь. Мне тут скинули ссылку - "Гаспарян про американские подводные лодки, Арктику и наш ответ", и моя фотография там, какой-то текст. И всё бы ничего, только Гаспарян никогда в жизни по этому поводу ничего не говорил. Но, тем не менее, это же есть.Понимаете, а судиться – это бесполезно, потому что имя же им – легион, вот этим всем так называемым журналистам. Это же колоссальная боль.– Напоследок хотелось поговорить о гендерной, если точнее, о трансгендерной угрозе. Известный уже в широких кругах трансгендер Сара Эштон-Чирилло анонсировала расправу над российскими журналистами на следующей неделе. Многие сначала говорили, что это заявление - фейк, однако впоследствии оно было подтверждено и вызвало реакцию вполне закономерную, ролик будет передан в качестве доказательств терроризма, в качестве угрозы и так далее. Причём после этого спикер ВСУ дала заднюю. По новой версии наши коллеги понесут наказание только после окончания конфликта, а не на следующей неделе. Не слишком ли много внимания этому персонажу? И, напротив, не слишком ли мы недооцениваем угрозу от подобных заявлений, потому что попытки и покушений не прекращаются?– Слушайте, это вот ровно то, о чём мы с вами говорили, что мы не умеем в информационно-психологических операциях принимать участие. Очевидно, для чего это делается. Владимир Владимирович Путин ещё двадцать лет назад нашим имбецилам сказал: ребята, есть книга видного русского военного теоретика Евгения Месснера. Называется она "Мятеж и война – имя Третьей мировой". Двадцать лет назад - там всё это описано.Месснер как раз анализирует опыт Второй мировой войны и описывает. Самое-то здесь интересное, что Месснер говорит Западу, что вы – дебилы, вас русские уделают в одну калитку, потому что русские точнее понимают вот это информационное психологическое воздействие. Эта книга-то адресована западному читателю, понимаете? А в результате получается, что мы даже спустя двадцать лет не можем это прочитать.Поэтому каждое явление этого чурилы-педрилы, или кто он там, это всё время ступор начинается. Да, это всё время крики, да как же так, да что это такое... Да надо привыкнуть уже к этому, они специально это и будут делать, потому что они знают, что последует обязательно реакция.Будет сначала шок, потом все начнут орать. А ты достигаешь этим главного, ты погружаешь общество в психоз по этому поводу. Посмотрите, вчера было это заявление, все проорались. Собственно, я же тоже это сделал. Что греха таить, я с этого начал эфир вчерашний. Причём, во всех СМИ, "Соловьёв лайф" на "Спутнике", где-то ещё там было. А то, что было опровержение - кому-то интересно?Понимаете, он "запилил" новый ролик – это уже никого не парит, потому что все уже повторяют: вот же мразь какая форменная. Так он на то и рассчитывает.Сам по себе он что - ценен кому-то? Ну, правда! Его ценность – это даже, я не знаю, не копейка в базарный день. Но он достигает главного, он заставляет русских реагировать.Потому что вчера меня вот этим трансгендером… Ну, правда, потому что ты идёшь в Общественную палату, тебя узнают люди, останавливают и первый вопрос - про трансгендеров. Ты выходишь из Общественной палаты, опять тебя останавливают и задают вопрос: что всех русских он будет один убивать, это Рэмбо, что ли, такой?Вот, понимаете, это наша беда. Да, понятно, что у нас невозможно сделать такое заявление аналогичное, что условно там Гордон, Подоляка, Арахамия – всё, ходите-оглядывайтесь следующие три дня, потому что вам абзац. Потому что, если у нас сделаешь такое заявление, это сразу как бы будет призыв к насильственным действиям, это соответствующая статья Уголовного кодекса.И ты пойдёшь белым лебедем по этому поводу, потому что никогда государство, ни одно нормальное, кроме Украины – это не государство, это территория - никогда никакое государство не делегирует своим гражданам право на насилие. Это прерогатива государства.То, что этот Чурилло этим занимается, так это просто лишнее подтверждение отсутствия государственности. Потому что, если бы там было бы государство, то министр внутренних дел сказал бы: слышишь, ты, петух гамбургский, тебе кто вообще разрешил такие заявления делать? Или кто там, министр обороны, кому-то же он подчиняется, он же не сам по себе, я надеюсь, по крайней мере, что кто-то над ним есть всё-таки.Вот если бы это было государство, то была бы реакция. А им по фигу абсолютно, потому что они понимают, для чего они это делают, расчёт побольнее ущипнуть Россию. И это им удаётся, что скрывать. Я лично свидетель этой вакханалии с этим уродом. Я даже в магазин зайдя за водой - меня и там спросили про то, как он приедет один, всех будет убивать.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

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