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Еврокомиссар Бретон рассказал о перспективах членства Украины в ЕС с учётом СВО: есть нюансы

Еврокомиссар Бретон рассказал о перспективах членства Украины в ЕС с учётом СВО: есть нюансы - 18.09.2023 Украина.ру

Еврокомиссар Бретон рассказал о перспективах членства Украины в ЕС с учётом СВО: есть нюансы

Украине придётся пройти все этапы процедуры вступления в Евросоюз. Об этом 18 сентября в интервью радиостанции Sud France заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон

2023-09-18T16:35

2023-09-18T16:35

2023-09-18T16:35

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По его словам, Украина на пусти вступления в Евросоюз должна "изменить свою инфраструктуру, свои правила". Со стороны ЕС "мы сделаем всё, чтобы помочь Украине сделать всё как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы", сказал Бретон.Еврокомиссар сообщил также, что сейчас ЕС решает проблему наращивания производства вооружений для помощи ВСУ, чтобы создать "военный паритет между Киевом и Москвой". Тогда, считает еврокомиссар, Киев получит возможности достичь "благоприятного соотношения сил" в СВО и создаст лучшие условия для нынешнего украинского руководства в дипломатии.Тем временем западные издания сообщают об отсутствии значительных успехов в ходе "весеннего контрнаступления" ВСУ. Ряд изданий констатируют "торможение" и "пробуксовку", а некоторые прямо говорят о "провале". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не согласен с такими пессимистичными оценками – об этом он неоднократно заявлял публично, в том числе немецкому изданию Bild.Официальный Киев законодательно запретил переговоры с Россией в ходе СВО без учёта своей принципиальной позиции. Она сводится к контролю Киевом над границами Украины по состоянию на 1991 год – то есть с учётом Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, воссоединившихся с Россией по итогам референдумов.Вступление Украины в ЕС было заявлено сразу же после государственного переворота 2014 года (Майдана). Летом 2022 года ЕС назвал Украину и Молдавию кандидатами на вступление в союз, предъявив им перечень необходимых для этого реформ.В июне еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи сообщил, что Молдавия выполнила три из девяти условий подготовки к вступлению в ЕС, а Украина – два из семи. Все официальные лица Евросоюза воздерживаются от определения сроков готовности этих постсоветских республик к вступлению. Выполнение условий не означает запуска процедуры вступления.

https://ukraina.ru/20230913/1049384173.html

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новости, украина, украина-ес, членство, евроинтеграция, милитаризация, военная помощь, еврокомиссия, сво