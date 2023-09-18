https://ukraina.ru/20230918/1049497825.html

Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ

Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру

Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ

Поддерживающие раскольников власти Тернопольской области обесточили православный женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 сентября сообщил телеграм-канал Readovka

2023-09-18T14:47

2023-09-18T14:47

2023-09-18T14:47

упц

новости

монастырь

обесточивание

свет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102235/58/1022355864_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_d6c06ce00a3baa2d9d89cc1bbecef841.jpg

"Новая страница в хрониках религиозного раскола Украины — Богоявленский Кременецкий женский монастырь на Тернопольщине. Он стал очередной мишенью для борцов с... каноничным православием в стране. На этот раз объект притязаний "истинных верующих ПЦУ" не стали захватывать и посылать под стены толпы нациствующих радикалов, как было раньше, а просто обесточили с санкций властей. <...> Похоже, отключение света в преддверии первых осенних холодов — это лишь начало выживания монахинь из их обители", - говорится в материале.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Накануне активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме УПЦ в городе Радомышль в Житомирской области, после чего храм опечатали. Сторонники ПЦУ ворвались в храм во время богослужения, несколько мужчин в военной форме силой выталкивали из храма священнослужителей УПЦ, после чего "вылили им в лицо воду". Как сообщает УПЦ, рейдеры угрожали кровопролитием в случае, если прихожане добровольно не покинут храм.

https://ukraina.ru/20230915/1049424791.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

упц, новости, монастырь, обесточивание, свет