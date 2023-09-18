Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру
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Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ
Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру
Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ
Поддерживающие раскольников власти Тернопольской области обесточили православный женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 сентября сообщил телеграм-канал Readovka
2023-09-18T14:47
2023-09-18T14:47
упц
новости
монастырь
обесточивание
свет
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"Новая страница в хрониках религиозного раскола Украины — Богоявленский Кременецкий женский монастырь на Тернопольщине. Он стал очередной мишенью для борцов с... каноничным православием в стране. На этот раз объект притязаний "истинных верующих ПЦУ" не стали захватывать и посылать под стены толпы нациствующих радикалов, как было раньше, а просто обесточили с санкций властей. &lt;...&gt; Похоже, отключение света в преддверии первых осенних холодов — это лишь начало выживания монахинь из их обители", - говорится в материале.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Накануне активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме УПЦ в городе Радомышль в Житомирской области, после чего храм опечатали. Сторонники ПЦУ ворвались в храм во время богослужения, несколько мужчин в военной форме силой выталкивали из храма священнослужителей УПЦ, после чего "вылили им в лицо воду". Как сообщает УПЦ, рейдеры угрожали кровопролитием в случае, если прихожане добровольно не покинут храм.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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упц, новости, монастырь, обесточивание, свет
УПЦ, Новости, монастырь, обесточивание, свет

Выживают монахинь: власти Тернопольской области обесточили женский монастырь УПЦ

14:47 18.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Поддерживающие раскольников власти Тернопольской области обесточили православный женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 сентября сообщил телеграм-канал Readovka
"Новая страница в хрониках религиозного раскола Украины — Богоявленский Кременецкий женский монастырь на Тернопольщине. Он стал очередной мишенью для борцов с... каноничным православием в стране.
На этот раз объект притязаний "истинных верующих ПЦУ" не стали захватывать и посылать под стены толпы нациствующих радикалов, как было раньше, а просто обесточили с санкций властей. <...> Похоже, отключение света в преддверии первых осенних холодов — это лишь начало выживания монахинь из их обители", - говорится в материале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Накануне активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили спланированную провокацию в храме УПЦ в городе Радомышль в Житомирской области, после чего храм опечатали. Сторонники ПЦУ ворвались в храм во время богослужения, несколько мужчин в военной форме силой выталкивали из храма священнослужителей УПЦ, после чего "вылили им в лицо воду". Как сообщает УПЦ, рейдеры угрожали кровопролитием в случае, если прихожане добровольно не покинут храм.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 08:44
Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦРодители устроили разборки с учителем одной из школ Львовской области, обвинив его в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передало 14 сентября издание "Страна.ua"
 
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