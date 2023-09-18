Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-служба Нестора ШуфричаНестор Шуфрич
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-служба Нестора Шуфрича
Нестора Шуфрича могут уволить с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова из-за его выступлений на телевидении. Об этом сообщил 18 сентября депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
"Говорят, на этой неделе Рада освободит должность председателя Комитета по вопросам свободы слова, которую сейчас занимает Нестор Шуфрич", - написал депутат.
Железняк уточнил, что осталось дождаться соответствующего постановления на сайте парламента, хотя, отметил он, уже есть несколько версий с прошлых сессий.
15 сентября Службы безопасности Украины провели обыск в доме депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, ему инкриминируют госизмену.
По данным следствия, украинский нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Владимира Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику.
По обыска в доме Шуфрича сотрудники СБУ предъявили журналистам артефакты измены – награды, ордена и кители советского образца.
Также в ведомстве сообщили, что располагают перепиской 2021 года между Шуфричем и Сивковичем, который сейчас находится в России, а до 2014 года занимавшего должность заместителя секретаря СНБО.
15 сентября, 14:07Нестор Шуфрич — всеобщий друг, оказавшийся не к месту для Зеленского и АрестовичаСБУ 15 сентября проводит обыск в доме народного депутата Нестора Шуфрича. Ему инкриминируют госизмену. По данным следствия, нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику