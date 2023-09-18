https://ukraina.ru/20230918/1049491433.html

Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР

Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР - 18.09.2023 Украина.ру

Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР

Нестора Шуфрича могут уволить с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова из-за его выступлений на телевидении. Об этом сообщил 18 сентября депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2023-09-18T12:14

2023-09-18T12:14

2023-09-18T12:14

новости

украина

нестор шуфрич

верховная рада

ярослав железняк

госизмена

свобода слова

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Железняк уточнил, что осталось дождаться соответствующего постановления на сайте парламента, хотя, отметил он, уже есть несколько версий с прошлых сессий.15 сентября Службы безопасности Украины провели обыск в доме депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, ему инкриминируют госизмену.По данным следствия, украинский нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Владимира Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику.По обыска в доме Шуфрича сотрудники СБУ предъявили журналистам артефакты измены – награды, ордена и кители советского образца.Также в ведомстве сообщили, что располагают перепиской 2021 года между Шуфричем и Сивковичем, который сейчас находится в России, а до 2014 года занимавшего должность заместителя секретаря СНБО.

https://ukraina.ru/20230915/1049436989.html

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новости, украина, нестор шуфрич, верховная рада, ярослав железняк, госизмена, свобода слова