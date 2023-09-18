Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР - 18.09.2023 Украина.ру
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Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР
Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР - 18.09.2023 Украина.ру
Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР
Нестора Шуфрича могут уволить с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова из-за его выступлений на телевидении. Об этом сообщил 18 сентября депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2023-09-18T12:14
2023-09-18T12:14
новости
украина
нестор шуфрич
верховная рада
ярослав железняк
госизмена
свобода слова
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Железняк уточнил, что осталось дождаться соответствующего постановления на сайте парламента, хотя, отметил он, уже есть несколько версий с прошлых сессий.15 сентября Службы безопасности Украины провели обыск в доме депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, ему инкриминируют госизмену.По данным следствия, украинский нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Владимира Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику.По обыска в доме Шуфрича сотрудники СБУ предъявили журналистам артефакты измены – награды, ордена и кители советского образца.Также в ведомстве сообщили, что располагают перепиской 2021 года между Шуфричем и Сивковичем, который сейчас находится в России, а до 2014 года занимавшего должность заместителя секретаря СНБО.
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новости, украина, нестор шуфрич, верховная рада, ярослав железняк, госизмена, свобода слова
Новости, Украина, Нестор Шуфрич, Верховная Рада, Ярослав Железняк, госизмена, свобода слова

Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР

12:14 18.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-служба Нестора ШуфричаНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-служба Нестора Шуфрича
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Нестора Шуфрича могут уволить с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова из-за его выступлений на телевидении. Об этом сообщил 18 сентября депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
"Говорят, на этой неделе Рада освободит должность председателя Комитета по вопросам свободы слова, которую сейчас занимает Нестор Шуфрич", - написал депутат.
Железняк уточнил, что осталось дождаться соответствующего постановления на сайте парламента, хотя, отметил он, уже есть несколько версий с прошлых сессий.
15 сентября Службы безопасности Украины провели обыск в доме депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, ему инкриминируют госизмену.
По данным следствия, украинский нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Владимира Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику.
По обыска в доме Шуфрича сотрудники СБУ предъявили журналистам артефакты измены – награды, ордена и кители советского образца.
Также в ведомстве сообщили, что располагают перепиской 2021 года между Шуфричем и Сивковичем, который сейчас находится в России, а до 2014 года занимавшего должность заместителя секретаря СНБО.
15 сентября, 14:07
Нестор Шуфрич — всеобщий друг, оказавшийся не к месту для Зеленского и АрестовичаСБУ 15 сентября проводит обыск в доме народного депутата Нестора Шуфрича. Ему инкриминируют госизмену. По данным следствия, нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику
 
НовостиУкраинаНестор ШуфричВерховная РадаЯрослав Железнякгосизменасвобода слова
 
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