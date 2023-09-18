В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности - 18.09.2023 Украина.ру
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В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности
В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности - 18.09.2023 Украина.ру
В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности
Группа людей планирует начать гражданский переворот и беспорядки в Грузии с целью смены власти насильственным путем. Об этом заявила 18 сентября Служба государственной безопасности страны
2023-09-18T12:35
2023-09-18T12:35
грузия
власть
беспорядки
новости
зарубежье
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"Согласно информации, полученной в рамках текущего расследования в Службе государственной безопасности, группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза (в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС - ред.)", - объяснили в СГБ.Заявлено, что реализация плана планируется при координации и финансовой поддержке неких зарубежных стран.По данным ведомства, у планирующих устроить беспорядки есть несколько сценариев. Одним из них является реализация сценария Евромайдана - создание палаточного городка и баррикад на центральных проспектах и стратегических объектах Грузии, захват правительственных зданий. Также СГБ заявляет о планировании провокации с подрывом палатки и гибелью протестующих для "создания образа жертв режима и эскалации конфликта между протестующими и силовиками". Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.Служба госбезопасности заявляет, что будет противодействовать этим планам.
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грузия, власть, беспорядки, новости, зарубежье
Грузия, власть, беспорядки, Новости, Зарубежье

В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности

12:35 18.09.2023
 
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Группа людей планирует начать гражданский переворот и беспорядки в Грузии с целью смены власти насильственным путем. Об этом заявила 18 сентября Служба государственной безопасности страны
"Согласно информации, полученной в рамках текущего расследования в Службе государственной безопасности, группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза (в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС - ред.)", - объяснили в СГБ.
Заявлено, что реализация плана планируется при координации и финансовой поддержке неких зарубежных стран.
По данным ведомства, у планирующих устроить беспорядки есть несколько сценариев.
Одним из них является реализация сценария Евромайдана - создание палаточного городка и баррикад на центральных проспектах и стратегических объектах Грузии, захват правительственных зданий. Также СГБ заявляет о планировании провокации с подрывом палатки и гибелью протестующих для "создания образа жертв режима и эскалации конфликта между протестующими и силовиками".
Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
Служба госбезопасности заявляет, что будет противодействовать этим планам.
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