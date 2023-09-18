https://ukraina.ru/20230918/1049490633.html

Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары

Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары - 18.09.2023 Украина.ру

Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары

Политконсультант Государственного департамента и Минобороны США Эдвард Люттвак призвал вернуть всех украинцев из-за границы и отправить их на фронт. Об этом он написал в своих соцсетях 18 сентября

2023-09-18T12:06

2023-09-18T12:06

2023-09-18T12:06

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Ранее он предлагал Киеву мобилизовать три миллиона украинцев "для победы", то есть фактически отправить на фронт все мужское население страны.Параллельно в СМИ появлялась информация о том, что Запад требует от киевского режима "поберечь технику", прикрывая ее живой силой.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.Однако чуть позже Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.

https://ukraina.ru/20230918/1049485900.html

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