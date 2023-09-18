https://ukraina.ru/20230918/1049490633.html
Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары
Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары - 18.09.2023 Украина.ру
Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары
Политконсультант Государственного департамента и Минобороны США Эдвард Люттвак призвал вернуть всех украинцев из-за границы и отправить их на фронт. Об этом он написал в своих соцсетях 18 сентября
2023-09-18T12:06
2023-09-18T12:06
2023-09-18T12:06
новости
украина
сша
госдеп сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049490061_0:839:2048:1991_1920x0_80_0_0_ddd62141699ad562f55969466c40146a.jpg
Ранее он предлагал Киеву мобилизовать три миллиона украинцев "для победы", то есть фактически отправить на фронт все мужское население страны.Параллельно в СМИ появлялась информация о том, что Запад требует от киевского режима "поберечь технику", прикрывая ее живой силой.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.Однако чуть позже Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.
https://ukraina.ru/20230918/1049485900.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049490061_0:647:2048:2183_1920x0_80_0_0_fb8159a95d1f56c41b7ee1d709071480.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, госдеп сша
Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары
Политконсультант Государственного департамента и Минобороны США Эдвард Люттвак призвал вернуть всех украинцев из-за границы и отправить их на фронт. Об этом он написал в своих соцсетях 18 сентября
"Я не возражаю против отправки миллиардов долларов США на Украину. Я возражаю против того, чтобы во время борьбы за независимость от вторжения украинцы призывного возраста оставались за границей со своими украинскими паспортами. Последнее следует отменить, опубликовав имена в их родных городах и последний адрес", – написал Люттвак.
Ранее он предлагал Киеву мобилизовать три миллиона украинцев "для победы", то есть фактически отправить на фронт все мужское население страны.
Параллельно в СМИ появлялась информация о том, что Запад требует от киевского режима "поберечь технику", прикрывая ее живой силой.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.
Однако чуть позже Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.