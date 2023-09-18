Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России - 18.09.2023 Украина.ру
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Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России
Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России - 18.09.2023 Украина.ру
Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России
Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Об этом 18 сентября заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости
2023-09-18T09:00
2023-09-18T09:17
кндр
оружие
россия
новости
небензя
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Отвечая на вопрос о том, какова реакция Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".Такие обвинения, по его словам, "не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию".В конце августа Белый дом США выразил опасение, что "переговоры по вооружениям между РФ и КНДР" якобы активно продвигаются. Те же обеспокоенности якобы имеющимися договоренностями о поставках северокорейского оружия в РФ выражала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она призвала Пхеньян "прекратить свои переговоры с РФ по вооружениям". В частности, дипломат заявила, что Россия якобы ведет переговоры о потенциальных сделках на поставку значительных объемов и нескольких типов боеприпасов из КНДР для использования против Украины.Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.
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кндр, оружие, россия, новости, небензя
КНДР, оружие, Россия, Новости, Небензя

Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России

09:00 18.09.2023 (обновлено: 09:17 18.09.2023)
 
© РИА Новости . Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Брайан Смит
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Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Об этом 18 сентября заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости
Отвечая на вопрос о том, какова реакция Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".
Такие обвинения, по его словам, "не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию".
В конце августа Белый дом США выразил опасение, что "переговоры по вооружениям между РФ и КНДР" якобы активно продвигаются.
Те же обеспокоенности якобы имеющимися договоренностями о поставках северокорейского оружия в РФ выражала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она призвала Пхеньян "прекратить свои переговоры с РФ по вооружениям". В частности, дипломат заявила, что Россия якобы ведет переговоры о потенциальных сделках на поставку значительных объемов и нескольких типов боеприпасов из КНДР для использования против Украины.
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
16 сентября, 14:27
Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДРПосол России в КНДР Александр Мацегора рассчитывает, что отношения между странами поднимутся на более высокий уровень, пишут РИА Новости
 
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