https://ukraina.ru/20230918/1049480789.html

Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России

Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России - 18.09.2023 Украина.ру

Небензя опроверг фейки о поставках оружия КНДР России

Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России. Об этом 18 сентября заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:17

кндр

оружие

россия

новости

небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102780/30/1027803041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2517023d4d608e472091aba9f6a238ed.jpg

Отвечая на вопрос о том, какова реакция Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".Такие обвинения, по его словам, "не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию".В конце августа Белый дом США выразил опасение, что "переговоры по вооружениям между РФ и КНДР" якобы активно продвигаются. Те же обеспокоенности якобы имеющимися договоренностями о поставках северокорейского оружия в РФ выражала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она призвала Пхеньян "прекратить свои переговоры с РФ по вооружениям". В частности, дипломат заявила, что Россия якобы ведет переговоры о потенциальных сделках на поставку значительных объемов и нескольких типов боеприпасов из КНДР для использования против Украины.Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.

https://ukraina.ru/20230916/1049460043.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кндр, оружие, россия, новости, небензя