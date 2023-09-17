https://ukraina.ru/20230917/1049458862.html

От пятнадцати лет до пожизненного за пожелание здоровья Путину. История учителя Аллы Душкиной

От пятнадцати лет до пожизненного за пожелание здоровья Путину. История учителя Аллы Душкиной - 17.09.2023 Украина.ру

От пятнадцати лет до пожизненного за пожелание здоровья Путину. История учителя Аллы Душкиной

Весной 2022 года СБУ задержала заслуженного учителя Украины Аллу Душкину, которая целый месяц спасала от обстрелов жителей пгт Коцюбинское Киевской области в школьном подвале. В качестве госизмены ей вменили частную переписку со знакомым из России и пытали в подвале СБУ. Но суд выпустил ее под залог и она смогла выехать в Россию.

2023-09-17T06:11

2023-09-17T06:11

2023-09-17T06:11

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Кот назначает министровС 27 февраля по 28 марта 2022 года шли бои за город Ирпень Киевской области. Российская армия в разные моменты времени контролировала до половины населенного пункта.Директором Ирпенского частного учреждения дошкольного образования "Бельчонок" (в населенном пункте Коцюбинское по дороге из Ирпеня в Киев) в то время работала Алла Душкина — заслуженный учитель Украины с тридцатилетним стажем, 15 лет возглавлявший столичную гимназию №75, в прошлом — сотрудник отдела образования Печерского района Киева и один из организаторов Антимайдана. От постоянных артиллерийских дуэлей двух армий Алла спрятала детей и их родителей в подвале учебного заведения. Местные жители из соседних многоэтажек стали тоже просить укрытия, и в какой-то момент в подвале одновременно оказалось около 400 семей.Здание частной школы пыталась отжать местная тероборона, но Алла не позволила. По ее мнению, именно это действие стало истинной причиной пристального внимания к ней, а потом и уголовного дела.Во время нахождения в подвале Душкина переписывалась со своим старым знакомым — журналистом Юрием Котом, который после Майдана переехал в Россию. Она рассказала ему, как люди прячутся у нее от обстрелов и пожелала сил и здоровья президенту Путину, а Кот пошутил, что, когда российские войска возьмут Киев, ее за такие заслуги должны назначить министром образования. Отметим, пошутил. Журналист Кот не отвечает за назначения министров. Но этот эпизод окажется ключевым в дальнейшей судьбе Душкиной.Постепенно люди разъезжались и к моменту, когда в городе не стало света, в укрытии оставалось порядка 40 человек с детьми. 26 марта Алла поняла, что без света находиться в подвале с детьми больше не представляется возможным и с помощью своих связей организовала транспорт для вывоза людей на Западную Украину. Там ее и задержали по подозрению в госизмене вместе с 18-летним сыном. Следствие решило, что она, видимо из подвала детского сада, передавала представителям России данные о блокпостах ВСУ и передвижении военной техники, за что ей пообещали должность министра образования. Правда не уточняется — чего именно. Возможно, Украины. Аллу с сыном избивали, требуя признания, а затем, с мешками на головах, отвезли сначала в здание СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве, а потом — в Лукьяновское СИЗО.Не животные, не орки, а дьяволы в мантияхСына через время отпустили, наказав ему молчать под угрозой расправы, а Душкина провела три месяца с сотрудничавшими с администрацией изолятора уголовниками, которые пытались ее сломать, в т.ч. демонстрацией видеозаписей того, как в СИЗО пытают и реально убивают политических. Но летом 2022 года Соломенский районный суд Киева выпустил Аллу Душкину из СИЗО под залог в 500 тысяч гривен — почти уникальный случай, когда судьи после начала СВО назначали залог. В аналогичном деле юристки из Харькова Дарьи Крыгиной, обвиняемую также выпустили под крупный залог, но т.н. патриотическая общественность тут же возбудилась и буквально через месяц судью обвинили в предвзятости, а Дарью снова закрыли в СИЗО. Впрочем, судью в деле Душкиной тоже очень быстро сняли.Деньги удалось собрать с помощью друзей и родственников, так что Алле Душкиной очень повезло и своим везением она догадалась воспользоваться. Сначала она организовала выезд из страны своего сына, которого могли призвать в ВСУ. Таким образом она еще и обезопасила себя с точки зрения возможного давления со стороны СБУ. А 20 июля, не дожидаясь нового ареста или появления у себя дома вооруженных представителей ультраправых группировок, Алла поехала на Запад и пересекла венгерскую границу через КПП Лужанка. Когда ее не оказалось на следующем назначенном заседании суда, прокурор, как бы оправдываясь, объяснил, что задержанную отпустили без электронного браслета, которые в то время не выдавали, так как отдел, отслеживающий сигналы браслетов не работал из-за воздушных тревог. Таким образом Алле повезло вдвойне.Украинские же СМИ закономерно закатили истерику: за украденную курицу дают реальные сроки, а "за государственную измену" (не важно, что она не доказана, а дело еще даже не передано в суд) — всего лишь залог в полмиллиона гривен. Сотрудничающий с СБУ журналист Андрей Цаплиенко заявил, что "у суда были железобетонные доказательства переписки изменницы с врагом о расположении украинских сил", хотя никакой такой переписки физически не существует. Как раз в ходе судебных заседаний это стало бы известно. Но, повторим, в тот момент дело находилось на стадии досудебного следствия и никакие доказательства, даже если бы они и существовали, суд еще не рассматривал. Вслед за Цаплиенко, украинские телеведущие, нарушая украинские законы, призвали найти "имена этих проклятых судей, которые выпустили, по сути своей, коллаборантку". Один из ведущих даже определил судей как нелюдей. "Мы считаем, что это совсем не люди, это даже не животные, это не то что орки – дьяволы в черной мантии", — постулировал он, призвав распространять видео, в котором названы имена и фамилии судей, отпустивших учительницу под залог, а сами судьи названы "преступниками". Ютуб-канал "Новини МЕДIАКОР" обнародовал номер дела Душкиной в Едином реестре судебных решений, попутно назвав судей "продажными". Номер есть, а дела на сайте "Судебная власть Украины" нет, отметили в выпуске, предположив, что дело скрыто намеренно. И наверняка это так и есть, поскольку судьи небезосновательно испугались гнева праворадикалов, точно зная, что те при любых раскладах останутся безнаказанными.Шпион из подвалаИтак, Алла Душкина выехала из Украины в Венгрию, а оттуда, через несколько стран, добралась до России. Ее бросились искать, но ирония в том, что ни прокуроры, ни судьи не смогли с ней связаться, так как ее телефон был изъят следствием. С адвокатом на связь она, конечно, вышла, объяснила, что покинула страну из-за опасности для жизни, из-за угрозы физической расправы со стороны националистических группировок, но обещала вернуться, как только на Украине произойдут демократические изменения.В начале октября 2022-го суд постановил начать слушать дело по существу. Душкиной разрешили участвовать в процессе по видеосвязи из-за рубежа, в тот момент не зная, где именно она находится. Разглашать же свое место пребывания в присутствии прессы она отказалась.Только тогда, вопреки фантазиям Цаплиенко и других украинских журналистов, наконец публично зачитали обвинительный акт. Сказано там следующее:"После 24 февраля 2022 года, находясь в пгт Коцюбинское, Душкина, имея пророссийские взгляды, с помощью своего айфона в мессенеджере Telegram вступила в общение с бывшим телеведущим канала "Интер" Юрием Котом, который после Революции Достоинства уехал в Россию, и начала присылать Коту как представителю государства-агрессора информацию военного характера, разглашение которой могло нанести ущерб обороноспособности Украины".Следствия и прокуратура считают, что с 18 по 21 марта 2022 года Душкина отправляла Коту информацию о наличии постов ВСУ, количестве личного состава и военной техники на главных дорогах, ведущих в город Киев, продолжительности комендантского часа, организации работы патрулей теробороны, присутствии подразделений ВСУ в городе Вышгород, дислокации Первой танковой бригады и невозможности ее привлечения к обороне Киева, о настроениях теробороны и наличии у нее оружия, о географических особенностях поймы реки Ирпень и возможности их военного использования для остановки наступления противника, а также о блокпостах ВСУ на улицах Киева. Откуда она все это могла знать, находясь в школьном подвале в пгт Коцюбинское, особенно о количестве техники на дорогах и подразделениях в Вышгороде, — большая загадка. Единственно, что у обвинения есть наверняка — это пожелание сил и здоровья Путину в частной переписке, что, пожалуй, маловато для госизмены и 15 лет тюремного заключения.Впрочем, прокурор пообещал каких-то свидетелей. "Да меня не интересует суть обвинения... поняла, но я все отрицаю... я буду давать суду показания после того, как допросят свидетелей всех. Я не знаю, где там взялись свидетели", — заявила Душкина на предварительном заседании.Также прокурор попробовал объявить обвиняемую в международный розыск, но принес ходатайство слишком поздно и его не приняли. Да и самой Душкиной передать копию ходатайства, естественно, не получилось. Но на следующем заседании, 26 октября, это будет сделано и, возможно, Аллу все-таки в международный розыск объявят. Важно, чтобы Россия не отреагировала на это формально и не выдала Душкину, которая является бесценным свидетелем преступлений украинских властей против гражданского населения, не поддерживающего их политику.Связь с рабочей группой редакции по вопросам гражданских пленных: чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, репрессии, киев, ирпень, сбу, госизмена, всу, пытки, эксклюзив