https://ukraina.ru/20230915/1049430827.html

Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании

Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании - 15.09.2023 Украина.ру

Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании

Киевские власти, получившие от США кассетные боеприпасы, попросили помощи в разминировании у Камбоджи, которая сама пострадала от американских кассетных бомб. Об этом 15 сентября написала англоязычная камбоджийская газета Khmer Times

2023-09-15T11:39

2023-09-15T11:39

2023-09-15T11:46

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Уточняется, что Киев попросил у Пном Пен технику и камбоджийских экспертов, которые могли бы войти в состав специальных комиссий на Украине, чтобы обучить военных ВСУ."В настоящее время Украина получила техническую помощь – в основном из Японии – в виде оборудования для разминирования. Однако Украина не имеет никакого опыта или навыков использования миноискателей или других машин", - отметил глава камбоджийского центра Хенг Ратана.Официальный ответ власти Камбоджи пока не дали.В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию Вооруженных сил Украины. Еще один курс обучения разминирования, организованный Камбоджей, украинские военные прошли в июле этого года Между тем, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России.Интересно, что ранее Пном Пен предостерегал Киев от использования кассетных боеприпасов, которые Украине предоставили США.Вооруженные силы Камбоджи имеют большой опыт в разминировании: в результате десятилетий вооруженных конфликтов, это государство стало одной из самых заминированных территорий на планете. По разным оценкам, к моменту завершения войны в 1998 году в стране осталось от четырех до шести миллионов мин. Власти Камбоджи надеются полностью завершить разминирование к 2025 году.В Камбодже до сих пор работает сапер-рекордсмен Аки Ра, который за свою жизнь разминировал более 50 тысяч мин. В 10-летнем возрасте его забрали в солдаты Красные кхмеры, откуда он попал во вьетнамский плен и воевал уже за их армию.Спустя какое-то время Аки Ра вступил в Революционную армии Кампучии, где в его обязанности входила установка минных полей на границе Камбоджи и Таиланда.Через несколько лет мужчина снова "сменил работу", и теперь уже выполнял обязанности сапера на Службе ООН. И даже после увольнения он продолжил разминировать и обезвреживать мины в окрестностях своей деревни, используя только перочинный нож и палку.Дела сапера были настолько плохи, что пустые оболочки от обезвреженных мин он продавал на металлолом. Позже Аки Ра стал знаменит, и туристы начали посещать его дом, а камбоджиец стал брать за это 1$, чтобы поддержать свою дальнейшую деятельность по разминированию. Так начиналась история Камбоджийского минного музея.

https://ukraina.ru/20230803/1048461964.html

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новости, украина, камбоджа, мины, разминирование, сша, кассетные боеприпасы