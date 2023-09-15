Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании - 15.09.2023 Украина.ру
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Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании
Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании - 15.09.2023 Украина.ру
Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании
Киевские власти, получившие от США кассетные боеприпасы, попросили помощи в разминировании у Камбоджи, которая сама пострадала от американских кассетных бомб. Об этом 15 сентября написала англоязычная камбоджийская газета Khmer Times
2023-09-15T11:39
2023-09-15T11:46
новости
украина
камбоджа
мины
разминирование
сша
кассетные боеприпасы
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Уточняется, что Киев попросил у Пном Пен технику и камбоджийских экспертов, которые могли бы войти в состав специальных комиссий на Украине, чтобы обучить военных ВСУ."В настоящее время Украина получила техническую помощь – в основном из Японии – в виде оборудования для разминирования. Однако Украина не имеет никакого опыта или навыков использования миноискателей или других машин", - отметил глава камбоджийского центра Хенг Ратана.Официальный ответ власти Камбоджи пока не дали.В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию Вооруженных сил Украины. Еще один курс обучения разминирования, организованный Камбоджей, украинские военные прошли в июле этого года Между тем, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России.Интересно, что ранее Пном Пен предостерегал Киев от использования кассетных боеприпасов, которые Украине предоставили США.Вооруженные силы Камбоджи имеют большой опыт в разминировании: в результате десятилетий вооруженных конфликтов, это государство стало одной из самых заминированных территорий на планете. По разным оценкам, к моменту завершения войны в 1998 году в стране осталось от четырех до шести миллионов мин. Власти Камбоджи надеются полностью завершить разминирование к 2025 году.В Камбодже до сих пор работает сапер-рекордсмен Аки Ра, который за свою жизнь разминировал более 50 тысяч мин. В 10-летнем возрасте его забрали в солдаты Красные кхмеры, откуда он попал во вьетнамский плен и воевал уже за их армию.Спустя какое-то время Аки Ра вступил в Революционную армии Кампучии, где в его обязанности входила установка минных полей на границе Камбоджи и Таиланда.Через несколько лет мужчина снова "сменил работу", и теперь уже выполнял обязанности сапера на Службе ООН. И даже после увольнения он продолжил разминировать и обезвреживать мины в окрестностях своей деревни, используя только перочинный нож и палку.Дела сапера были настолько плохи, что пустые оболочки от обезвреженных мин он продавал на металлолом. Позже Аки Ра стал знаменит, и туристы начали посещать его дом, а камбоджиец стал брать за это 1$, чтобы поддержать свою дальнейшую деятельность по разминированию. Так начиналась история Камбоджийского минного музея.
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новости, украина, камбоджа, мины, разминирование, сша, кассетные боеприпасы
Новости, Украина, Камбоджа, мины, разминирование, США, кассетные боеприпасы

Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании

11:39 15.09.2023 (обновлено: 11:46 15.09.2023)
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP / Andrii Marienko
Читать в
Киевские власти, получившие от США кассетные боеприпасы, попросили помощи в разминировании у Камбоджи, которая сама пострадала от американских кассетных бомб. Об этом 15 сентября написала англоязычная камбоджийская газета Khmer Times
Уточняется, что Киев попросил у Пном Пен технику и камбоджийских экспертов, которые могли бы войти в состав специальных комиссий на Украине, чтобы обучить военных ВСУ.
"В настоящее время Украина получила техническую помощь – в основном из Японии – в виде оборудования для разминирования. Однако Украина не имеет никакого опыта или навыков использования миноискателей или других машин", - отметил глава камбоджийского центра Хенг Ратана.
Официальный ответ власти Камбоджи пока не дали.
В январе 2023 года в Камбодже состоялся двухнедельный тренинг для специалистов по разминированию Вооруженных сил Украины. Еще один курс обучения разминирования, организованный Камбоджей, украинские военные прошли в июле этого года
Между тем, премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна готова предоставить обучение и тренинг любой стране мира, в том числе России.
Интересно, что ранее Пном Пен предостерегал Киев от использования кассетных боеприпасов, которые Украине предоставили США.
Вооруженные силы Камбоджи имеют большой опыт в разминировании: в результате десятилетий вооруженных конфликтов, это государство стало одной из самых заминированных территорий на планете. По разным оценкам, к моменту завершения войны в 1998 году в стране осталось от четырех до шести миллионов мин. Власти Камбоджи надеются полностью завершить разминирование к 2025 году.
В Камбодже до сих пор работает сапер-рекордсмен Аки Ра, который за свою жизнь разминировал более 50 тысяч мин. В 10-летнем возрасте его забрали в солдаты Красные кхмеры, откуда он попал во вьетнамский плен и воевал уже за их армию.
Спустя какое-то время Аки Ра вступил в Революционную армии Кампучии, где в его обязанности входила установка минных полей на границе Камбоджи и Таиланда.
Через несколько лет мужчина снова "сменил работу", и теперь уже выполнял обязанности сапера на Службе ООН. И даже после увольнения он продолжил разминировать и обезвреживать мины в окрестностях своей деревни, используя только перочинный нож и палку.
Дела сапера были настолько плохи, что пустые оболочки от обезвреженных мин он продавал на металлолом. Позже Аки Ра стал знаменит, и туристы начали посещать его дом, а камбоджиец стал брать за это 1$, чтобы поддержать свою дальнейшую деятельность по разминированию. Так начиналась история Камбоджийского минного музея.
Виктор Литовкин интервью
3 августа, 17:57
Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешаетРазговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"
 
НовостиУкраинаКамбоджаминыразминированиеСШАкассетные боеприпасы
 
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