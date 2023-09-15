https://ukraina.ru/20230915/1049428679.html
Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ
Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск у депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, предположительно, он обвиняется в госизмене, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах
2023-09-15T10:30
2023-09-15T10:30
2023-09-15T10:30
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сбу
служба безопасности украины
нестор шуфрич
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В пятницу, 15 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу.По словам источников издания, украинского депутата подозревают в государственной измене.По данным следствия, Шуфрич якобы сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем, пишет "Украинская правда".Ряд украинских новостных телеграм-каналов уточнили информацию.По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича будто бы выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения якобы российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики, пишут источники.Примечательно, что в парламент Украины Шуфрич был избран от запрещённой ныне на Украине политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того, как Шуфрич начал появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.
https://ukraina.ru/20230831/1049062493.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, служба безопасности украины, нестор шуфрич, госизмена
Новости, Украина, СБУ, Служба безопасности Украины, Нестор Шуфрич, госизмена
Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск у депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, предположительно, он обвиняется в госизмене, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах
В пятницу, 15 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу.
По словам источников издания, украинского депутата подозревают в государственной измене.
По данным следствия, Шуфрич якобы сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем, пишет "Украинская правда".
Ряд украинских новостных телеграм-каналов уточнили информацию.
По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича будто бы выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения якобы российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики, пишут источники.
Примечательно, что в парламент Украины Шуфрич был избран от запрещённой ныне на Украине политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того, как Шуфрич начал появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.