https://ukraina.ru/20230915/1049428679.html

Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ

Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру

Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск у депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, предположительно, он обвиняется в госизмене, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах

2023-09-15T10:30

2023-09-15T10:30

2023-09-15T10:30

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служба безопасности украины

нестор шуфрич

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В пятницу, 15 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу.По словам источников издания, украинского депутата подозревают в государственной измене.По данным следствия, Шуфрич якобы сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем, пишет "Украинская правда".Ряд украинских новостных телеграм-каналов уточнили информацию.По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича будто бы выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения якобы российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики, пишут источники.Примечательно, что в парламент Украины Шуфрич был избран от запрещённой ныне на Украине политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того, как Шуфрич начал появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.

https://ukraina.ru/20230831/1049062493.html

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новости, украина, сбу, служба безопасности украины, нестор шуфрич, госизмена