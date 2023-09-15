Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану - 15.09.2023 Украина.ру
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Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану
Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану - 15.09.2023 Украина.ру
Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану
Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов. Об этом 14 сентября заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
2023-09-15T08:14
2023-09-15T08:24
помощь
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По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов).При этом лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов.Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии."Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", - заявил постпред.Он подчеркнул, что об этом "некоторые наши коллеги не любят говорить".
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помощь, украина, небензя, новости, доллары, оон
помощь, Украина, Небензя, Новости, доллары, ООН

Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану

08:14 15.09.2023 (обновлено: 08:24 15.09.2023)
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP / Seth Wenig
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Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов. Об этом 14 сентября заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.
Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов).
"Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно – в 2016 году (20 миллиардов долларов)", - сказал Небензя.
При этом лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов.
Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии.
"Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", - заявил постпред.
Он подчеркнул, что об этом "некоторые наши коллеги не любят говорить".
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 08:22
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