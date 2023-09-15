https://ukraina.ru/20230915/1049424374.html

Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану

Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану - 15.09.2023 Украина.ру

Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану

Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов. Об этом 14 сентября заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

2023-09-15T08:14

2023-09-15T08:14

2023-09-15T08:24

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По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов).При этом лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов.Это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии."Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", - заявил постпред.Он подчеркнул, что об этом "некоторые наши коллеги не любят говорить".

https://ukraina.ru/20230908/1049252496.html

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помощь, украина, небензя, новости, доллары, оон