На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
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На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ
На Украине выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом 14 сентября сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко
2023-09-15T07:56
2023-09-15T08:08
игорь коломойский
суд
обвинения
новости
приватбанк
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"Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение", - пишет издание.Согласно документу украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".Среди прочего указывается, что бизнесмен "организовал и возглавил организованную группу", в составе которой были выделены руководитель киевского филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица организации.На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что арестовало на 48 часов активы Коломойского. Указывалось, что также были арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.В ведомстве уточнили, что арест обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой. Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество в Высший антикоррупционный суд.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов).
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игорь коломойский, суд, обвинения, новости, приватбанк
Игорь Коломойский, Суд, обвинения, Новости, ПриватБанк

На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ

07:56 15.09.2023 (обновлено: 08:08 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Николай Лысенко
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На Украине выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом 14 сентября сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко
"Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение", - пишет издание.
Согласно документу украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
Среди прочего указывается, что бизнесмен "организовал и возглавил организованную группу", в составе которой были выделены руководитель киевского филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица организации.
На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что арестовало на 48 часов активы Коломойского. Указывалось, что также были арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.
В ведомстве уточнили, что арест обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой. Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество в Высший антикоррупционный суд.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов).
Гаспарян - Коломойский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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