https://ukraina.ru/20230914/1049412359.html

Российские БПЛА не несут угрозы НАТО

Российские БПЛА не несут угрозы НАТО - 14.09.2023 Украина.ру

Российские БПЛА не несут угрозы НАТО

Атаки российских беспилотников по объектам на территории Украины создают "определенные инциденты", но не несут угрозы НАТО. Об этом 14 сентября на брифинге в Кишинёве заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ

2023-09-14T15:59

2023-09-14T15:59

2023-09-14T15:59

новости

бпла

украина

румыния

нато

украина-нато

авиация

мид

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg

"Эти атаки создают для Молдавии и Румынии - соседей Украины - определенные инциденты, которые могут появиться, как, к примеру, обломки дронов, упавших на территории Румынии. Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО - очень важно это отметить", - цитирует РИА Новости заявление замгенсека Североатлантического альянса."Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории", - также сообщил Джоанэ.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.Румынский министр обороны Анджел Тылвар также сообщил о нахождении обломков, которые могут быть частями беспилотников. Он заверил в безопасности этих предметов. Однако румынский президент Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть."Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - эти слова Николенко вызвали наибольшее количество вопросов, эксперты отмечают, что таким образом, Офис президента Украины пытается втянуть страну НАТО в конфликт.Собственно, упомянутый уже Данилов говорил об этом прямым текстом: "Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее", отметил в материале для издания Украина.ру обозреватель Василий Стоякин.Тем временем на границе с Украиной, в районе Плауру, Румыния строит бетонные бомбоубежища. Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, предположительно, обломки российского дрона.

https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, украина, румыния, нато, украина-нато, авиация, мид, дипломатия