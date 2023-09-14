Российские БПЛА не несут угрозы НАТО - 14.09.2023 Украина.ру
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Российские БПЛА не несут угрозы НАТО
Российские БПЛА не несут угрозы НАТО - 14.09.2023 Украина.ру
Российские БПЛА не несут угрозы НАТО
Атаки российских беспилотников по объектам на территории Украины создают "определенные инциденты", но не несут угрозы НАТО. Об этом 14 сентября на брифинге в Кишинёве заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ
2023-09-14T15:59
2023-09-14T15:59
новости
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"Эти атаки создают для Молдавии и Румынии - соседей Украины - определенные инциденты, которые могут появиться, как, к примеру, обломки дронов, упавших на территории Румынии. Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО - очень важно это отметить", - цитирует РИА Новости заявление замгенсека Североатлантического альянса."Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории", - также сообщил Джоанэ.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.Румынский министр обороны Анджел Тылвар также сообщил о нахождении обломков, которые могут быть частями беспилотников. Он заверил в безопасности этих предметов. Однако румынский президент Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть."Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - эти слова Николенко вызвали наибольшее количество вопросов, эксперты отмечают, что таким образом, Офис президента Украины пытается втянуть страну НАТО в конфликт.Собственно, упомянутый уже Данилов говорил об этом прямым текстом: "Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее", отметил в материале для издания Украина.ру обозреватель Василий Стоякин.Тем временем на границе с Украиной, в районе Плауру, Румыния строит бетонные бомбоубежища. Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, предположительно, обломки российского дрона.
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новости, бпла, украина, румыния, нато, украина-нато, авиация, мид, дипломатия
Новости, БПЛА, Украина, Румыния, НАТО, Украина-НАТО, авиация, МИД, дипломатия

Российские БПЛА не несут угрозы НАТО

15:59 14.09.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Атаки российских беспилотников по объектам на территории Украины создают "определенные инциденты", но не несут угрозы НАТО. Об этом 14 сентября на брифинге в Кишинёве заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ
"Эти атаки создают для Молдавии и Румынии - соседей Украины - определенные инциденты, которые могут появиться, как, к примеру, обломки дронов, упавших на территории Румынии. Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО - очень важно это отметить", - цитирует РИА Новости заявление замгенсека Североатлантического альянса.
"Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории", - также сообщил Джоанэ.
В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
Румынский министр обороны Анджел Тылвар также сообщил о нахождении обломков, которые могут быть частями беспилотников. Он заверил в безопасности этих предметов. Однако румынский президент Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.
"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - эти слова Николенко вызвали наибольшее количество вопросов, эксперты отмечают, что таким образом, Офис президента Украины пытается втянуть страну НАТО в конфликт.
Собственно, упомянутый уже Данилов говорил об этом прямым текстом: "Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее", отметил в материале для издания Украина.ру обозреватель Василий Стоякин.
Тем временем на границе с Украиной, в районе Плауру, Румыния строит бетонные бомбоубежища. Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, предположительно, обломки российского дрона.
8 сентября, 14:14
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