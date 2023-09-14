https://ukraina.ru/20230914/1049408156.html

Арестович* и возможное восстановление ОПЗЖ

Арестович* и возможное восстановление ОПЗЖ - 14.09.2023 Украина.ру

Арестович* и возможное восстановление ОПЗЖ

После начала СВО русскоязычные украинцы почему-то не перестали быть русскоязычными. Даже солдаты и офицеры на фронте общаются на родном языке. Более того, в тылу люди, поспешно перешедшие на суржик, в знак протеста против "российской агрессии" возвращаются к языковому статус-кво. А США требуют выборов в марте...

2023-09-14T15:36

2023-09-14T15:36

2023-09-14T16:24

эксклюзив

украина

политика

выборы

алексей арестович

русский язык

сергей левочкин

опзж

оппозиционный блок (партия)

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О том, что проблема существует, «совершенно случайно» сообщило такое «независимое» (от Коломойского, видимо) СМИ, как УНИАН — речь идёт об инциденте в Харькове, где охранник супермаркета отказался разговаривать по-украински с журналисткой «Радио Свобода»**, посоветовав ей снять с головы кастрюлю (совет бессмысленный, там кастрюля вместо головы). До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью France 24, что принуждение к переходу на украинский язык людей, которые всю жизнь говорили по-русски, вызовет сопротивление. Весьма характерным оказалось разошедшееся по социальным сетям видеообращение какой-то странной женщины, возмущённой тем, что в Одессе говорят по-русски.Т. е. проблема есть, и игнорировать её на выборах нельзя — иначе русскоязычное население действительно может начать ориентироваться на Россию. Отсюда намерение создать какую-то альтернативу официозной леволиберальной повестке, которую продвигает, например, Михаил Подоляк.И вот, свершилось! Алексей Арестович* сообщил, что через суд заставил ГБР открыть дело против народного депутата Натальи Пипы, сделавшей замечание исполнителю песен Цоя во Львове. По его мнению, такие действия являются разжиганием межнациональной розни и издевательством над несовершеннолетним. И вообще: «Моя задача — поломать шовинистическую тенденцию».Арестовичу, конечно, невозможно не верить. Но мы ему не верим, причём даже без использования фактора собственного арестовичего бэкграунда записного враля.Во-первых, инцидент произошёл в июне, а Арестович проснулся только сейчас. А раньше что мешало? Или раньше действия Пипы не были разжиганием розни?Полагаем, впрочем, что инициатива Арестовича была привязана к заявлениям Михаила Подоляка, который, вероятно, вручную запускает леволиберальный проект, который должен заменить изжившую себя партию «Слуга народа».Во-вторых, о каком разжигании розни можно говорить в стране, где из каждого утюга несётся «убей русского»? Арестович точно попрёт против всей государственной машины? Ну, нет же, конечно…Понятно, Арестович — медийное лицо. Другими медийными лицами могу стать относительно независимые депутаты от «Слуги народа» Александр Дубинский и Максим Бужанский, совершенно случайно связанные с Коломойским. Первый уже попал под «каток репрессий» и внезапно осознал себя оппозиционером. Оба, правда, считаются недоговороспособными. Ну и самое главное, США не захотят восстановления политического влияния Коломойского.С другой стороны, Дубинский — фигурант дела о государственной измене Зеленского. А к президенту сейчас много претензий и у Запада. Многие обратили внимание на резкое изменение тональности материалов известного русофоба из Bild Юлиана Рёпке. Смотрите, что он сейчас пишет: «В настоящее время я не вижу причин, почему нынешние и будущие бои не будут продолжаться по 5–10 недель за одно село». Т. е. перелома на фронте нет. А если вспомнить его слова о том, что по рынку в Константиновке попала украинская ракета… Впрочем, это было чересчур — пришлось извиняться, но так, что осталось понятным — ракета всё же была украинская. Так или иначе, но информационная атака на Зеленского уже началась. И есть основания полагать, что сбои в наступлении — только предлог для этой атаки.Ну и самое главное — слухи. По Украине расползаются слухи, что в последнее время непотопляемый Сергей Лёвочкин якобы ведёт обзвон бывших коллег по «Оппозиционному блоку» и ОПЗЖ на предмет участия в новом политическом проекте. Правда, как всегда в случае со слухами, информация или чрезмерно расплывчата, или недостоверно точна.Однако, если это так, то в бурной возне, затеянной Арестовичем, есть определённый смысл. Лёвочкин тесно связан с США, а там ещё в 2014 году существовал консенсус относительно необходимости сохранять видимость конкурентной среды в украинской политике. Потому, несмотря на всю постмайданную зачистку в парламенте, сформированном в 2014 году, оказалась партия, состоявшая из бывших «регионалов», а должен был появиться и проект, замещающий коммунистов, но Василий Волга от сотрудничества с новой властью отказался.Кроме того, у Лёвочкина давние отношения с Ринатом Ахметовым, который имеет все основания быть недовольным своими отношениями с Владимиром Зеленским.Так же и сейчас Зеленский должен будет с неудовольствием обнаружить восстановление привычного политического спектра. И главную роль в нём, вполне вероятно, будет играть «пророссийская» партия Арестовича... А там уж всё будет зависеть от планов в отношении Зеленского – будет ли эта партия забирать его голоса на юго-востоке в расчёте на провал или просто демонстрировать наличие системной оппозиции, как это делал ОПЗЖ.* Алексей Арестович признан в России террористом и экстремистом.** СМИ, признанное иноагентом в России.

https://ukraina.ru/20230124/1042881311.html

https://ukraina.ru/20230411/1045215884.html

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эксклюзив, украина, политика, выборы, алексей арестович, русский язык, сергей левочкин, опзж, оппозиционный блок (партия)