Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049403356.html
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский - 14.09.2023 Украина.ру
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с ежегодным докладом о положении дел в ЕС. Журналисты американского издания Politico 14 сентября опубликовали статью, в которой "перевели" отдельные высказывания фон дер Ляйнен с дипломатического языка на английский
2023-09-14T11:55
2023-09-14T11:55
новости
урсула фон дер ляйен
politico
перевод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0e/1043562896_0:165:3163:1944_1920x0_80_0_0_ac5695175f03e4af71d7f2e6869e3e29.jpg
Как и предполагали эксперты, доклад о положении дел в Евросоюзе никак не мог обойтись без упоминания об Украине. И фон дер Ляйнен это сделала, рассказав анекдот о молодой украинской матери, отправившейся в Прагу."Эта смена тона означает, что я собираюсь быть честной. Мы отвыкли от войны в Европе, но теперь она снова у нашего порога. Это наиболее яркий пример того, почему нам нужно думать о стратегии и ценностях, а не только о повседневной политике", - перефразировал ее слова Politico.Далее глава ЕК коснулась темы миграции, отметив, что сейчас Парламент и Совет имеют невиданную ранее возможность решить этот "вопрос единства"."Заткните носы и проголосуйте за пакт о миграции. Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего", - перевело ее слова издание.Не обошлась речь фон дер Ляйнен и без громких заявлений с заявкой ЕС на единственно верное представление о мировой морали."Верховенство закона и основные права всегда будут основой нашего союза - в нынешних и будущих государствах-членах", - сказала глава ЕК."Я глубоко разбираюсь в принципах и теории и определенно не думаю ни о каких государствах-членах в частности. Это может навредить моим перспективам переизбрания, но я не думаю об этом сейчас", - перевел ее Politico.Однако самым интересным высказыванием фон дер Ляйнен в этот раз стало ее заявление о том, что европейские компании слишком часто в последнее время становятся жертвами хищничества зарубежных рынков. Упомянула в этой связи она, конечно, Китай. Однако, уверены журналисты Politico, речь шла и о США.
https://ukraina.ru/20230914/1049401437.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0e/1043562896_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_6f7b64c00ecbf8aa6ecb27a1d2df54db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, урсула фон дер ляйен, politico, перевод
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Politico, перевод

Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский

11:55 14.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с ежегодным докладом о положении дел в ЕС. Журналисты американского издания Politico 14 сентября опубликовали статью, в которой "перевели" отдельные высказывания фон дер Ляйнен с дипломатического языка на английский
Как и предполагали эксперты, доклад о положении дел в Евросоюзе никак не мог обойтись без упоминания об Украине. И фон дер Ляйнен это сделала, рассказав анекдот о молодой украинской матери, отправившейся в Прагу.
"Эта смена тона означает, что я собираюсь быть честной. Мы отвыкли от войны в Европе, но теперь она снова у нашего порога. Это наиболее яркий пример того, почему нам нужно думать о стратегии и ценностях, а не только о повседневной политике", - перефразировал ее слова Politico.
Далее глава ЕК коснулась темы миграции, отметив, что сейчас Парламент и Совет имеют невиданную ранее возможность решить этот "вопрос единства".
"Заткните носы и проголосуйте за пакт о миграции. Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего", - перевело ее слова издание.
Не обошлась речь фон дер Ляйнен и без громких заявлений с заявкой ЕС на единственно верное представление о мировой морали.
"Верховенство закона и основные права всегда будут основой нашего союза - в нынешних и будущих государствах-членах", - сказала глава ЕК.
"Я глубоко разбираюсь в принципах и теории и определенно не думаю ни о каких государствах-членах в частности. Это может навредить моим перспективам переизбрания, но я не думаю об этом сейчас", - перевел ее Politico.
Однако самым интересным высказыванием фон дер Ляйнен в этот раз стало ее заявление о том, что европейские компании слишком часто в последнее время становятся жертвами хищничества зарубежных рынков. Упомянула в этой связи она, конечно, Китай. Однако, уверены журналисты Politico, речь шла и о США.

"Глобализация работает только в том случае, если в ней принимают участие все. Быть свободным торговцем в мире могущественных меркантилистов — это способ украсть деньги на обед. Но лучше не упоминать США напрямую — они поймут подтекст", - перефразировало издание слова фон дер Ляйнен.

Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
10:34
Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фотоВо время ежегодного доклада о состоянии дел в ЕС от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала носки. Соответствующее видео 14 сентября в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
 
НовостиУрсула фон дер ЛяйенPoliticoперевод
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
12:10"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
11:55Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
11:55Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
11:38Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
11:38США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
11:18Почему Вучич в Сербии вынужден сидеть на двух стульях, а у СНГ нет будущего - Трухачёв. Видео
11:13Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
11:12ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
10:59В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
10:50"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
10:49"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта
10:34Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото
10:20Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна
10:15Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
10:13"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
10:11Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября
10:11Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
10:10Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию
10:10"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам
Лента новостейМолния