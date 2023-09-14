https://ukraina.ru/20230914/1049403356.html
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский - 14.09.2023 Украина.ру
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с ежегодным докладом о положении дел в ЕС. Журналисты американского издания Politico 14 сентября опубликовали статью, в которой "перевели" отдельные высказывания фон дер Ляйнен с дипломатического языка на английский
2023-09-14T11:55
2023-09-14T11:55
2023-09-14T11:55
новости
урсула фон дер ляйен
politico
перевод
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Как и предполагали эксперты, доклад о положении дел в Евросоюзе никак не мог обойтись без упоминания об Украине. И фон дер Ляйнен это сделала, рассказав анекдот о молодой украинской матери, отправившейся в Прагу."Эта смена тона означает, что я собираюсь быть честной. Мы отвыкли от войны в Европе, но теперь она снова у нашего порога. Это наиболее яркий пример того, почему нам нужно думать о стратегии и ценностях, а не только о повседневной политике", - перефразировал ее слова Politico.Далее глава ЕК коснулась темы миграции, отметив, что сейчас Парламент и Совет имеют невиданную ранее возможность решить этот "вопрос единства"."Заткните носы и проголосуйте за пакт о миграции. Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего", - перевело ее слова издание.Не обошлась речь фон дер Ляйнен и без громких заявлений с заявкой ЕС на единственно верное представление о мировой морали."Верховенство закона и основные права всегда будут основой нашего союза - в нынешних и будущих государствах-членах", - сказала глава ЕК."Я глубоко разбираюсь в принципах и теории и определенно не думаю ни о каких государствах-членах в частности. Это может навредить моим перспективам переизбрания, но я не думаю об этом сейчас", - перевел ее Politico.Однако самым интересным высказыванием фон дер Ляйнен в этот раз стало ее заявление о том, что европейские компании слишком часто в последнее время становятся жертвами хищничества зарубежных рынков. Упомянула в этой связи она, конечно, Китай. Однако, уверены журналисты Politico, речь шла и о США.
https://ukraina.ru/20230914/1049401437.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, урсула фон дер ляйен, politico, перевод
Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с ежегодным докладом о положении дел в ЕС. Журналисты американского издания Politico 14 сентября опубликовали статью, в которой "перевели" отдельные высказывания фон дер Ляйнен с дипломатического языка на английский
Как и предполагали эксперты, доклад о положении дел в Евросоюзе никак не мог обойтись без упоминания об Украине. И фон дер Ляйнен это сделала, рассказав анекдот о молодой украинской матери, отправившейся в Прагу.
"Эта смена тона означает, что я собираюсь быть честной. Мы отвыкли от войны в Европе, но теперь она снова у нашего порога. Это наиболее яркий пример того, почему нам нужно думать о стратегии и ценностях, а не только о повседневной политике", - перефразировал ее слова Politico.
Далее глава ЕК коснулась темы миграции, отметив, что сейчас Парламент и Совет имеют невиданную ранее возможность решить этот "вопрос единства".
"Заткните носы и проголосуйте за пакт о миграции. Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего", - перевело ее слова издание.
Не обошлась речь фон дер Ляйнен и без громких заявлений с заявкой ЕС на единственно верное представление о мировой морали.
"Верховенство закона и основные права всегда будут основой нашего союза - в нынешних и будущих государствах-членах", - сказала глава ЕК.
"Я глубоко разбираюсь в принципах и теории и определенно не думаю ни о каких государствах-членах в частности. Это может навредить моим перспективам переизбрания, но я не думаю об этом сейчас", - перевел ее Politico.
Однако самым интересным высказыванием фон дер Ляйнен в этот раз стало ее заявление о том, что европейские компании слишком часто в последнее время становятся жертвами хищничества зарубежных рынков. Упомянула в этой связи она, конечно, Китай. Однако, уверены журналисты Politico, речь шла и о США.
"Глобализация работает только в том случае, если в ней принимают участие все. Быть свободным торговцем в мире могущественных меркантилистов — это способ украсть деньги на обед. Но лучше не упоминать США напрямую — они поймут подтекст", - перефразировало издание слова фон дер Ляйнен.