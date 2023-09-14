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Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе - 14.09.2023 Украина.ру
Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
В Одессе порисовали памятную табличку, посвященную художнику и поэту Давиду Бурлюку, сообщил 13 сентября публицист и писатель Захар Прилепин в телеграм-канале
2023-09-14T10:15
2023-09-14T10:15
2023-09-14T12:09
новости
украина
одесса
футуризм
давид бурлюк
табличка
культура
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В Одессе установлена табличка "В этом доме в 1910-1911 годах жил художник и поэт, "Отец русского футуризма" Давид Давидович Бурлюк (1882-1967)". Некие исправили "Отец русского футуризма" на "Батько футуризма".Публицист Захар Прилепин прокомментировал: "Одесса, наши дни. Исправили надпись. Дикари. Бурлюк – отец именно русского футуризма, первооткрыватель Маяковского".Он пояснил, что Бурлюк действительно был потомком запорожских казаков, но при этом – русофилом и последовательным приверженцем "левых" убеждений.Прилепин добавил, что, несмотря на то, что Бурлюк в 1922 году эмигрировал в Японию, а затем в США, никогда не отзывался о СССР плохо, дважды приезжал в Советский Союз, и очень мечтал, чтобы его картины и стихи вернулись в Россию.Бурлюк входил в Нью-Йорке исключительно в просоветские политические группы, написал поэму к 10-летию Октябрьской революции, к столетию Льва Толстого, поэму "Великий кроткий большевик", "Горький", а затем и эпическое полотно "Ленин и Толстой", отмечает Прилепин.Прилепин обратился и к одесситам: "Ну и Одесса. Надо бы цветы к памятнику при случае возложить. И затереть чего там намалевали".
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новости, украина, одесса, футуризм, давид бурлюк, табличка
Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
10:15 14.09.2023 (обновлено: 12:09 14.09.2023)
В Одессе порисовали памятную табличку, посвященную художнику и поэту Давиду Бурлюку, сообщил 13 сентября публицист и писатель Захар Прилепин в телеграм-канале
В Одессе установлена табличка "В этом доме в 1910-1911 годах жил художник и поэт, "Отец русского футуризма" Давид Давидович Бурлюк (1882-1967)". Некие исправили "Отец русского футуризма" на "Батько футуризма".
Публицист Захар Прилепин прокомментировал: "Одесса, наши дни. Исправили надпись. Дикари. Бурлюк – отец именно русского футуризма, первооткрыватель Маяковского".
Он пояснил, что Бурлюк действительно был потомком запорожских казаков, но при этом – русофилом и последовательным приверженцем "левых" убеждений.
Прилепин добавил, что, несмотря на то, что Бурлюк в 1922 году эмигрировал в Японию, а затем в США, никогда не отзывался о СССР плохо, дважды приезжал в Советский Союз, и очень мечтал, чтобы его картины и стихи вернулись в Россию.
Бурлюк входил в Нью-Йорке исключительно в просоветские политические группы, написал поэму к 10-летию Октябрьской революции, к столетию Льва Толстого, поэму "Великий кроткий большевик", "Горький", а затем и эпическое полотно "Ленин и Толстой", отмечает Прилепин.
"Всё это, к слову, помешало Бурлюку вернуться в перестройку в потоке "возвращённой литературы": он ну никак не мог идти по разряду "диссидентов" и "мучеников режима". Его так и не переиздали тогда", - пишет публицист.
Прилепин обратился и к одесситам: "Ну и Одесса. Надо бы цветы к памятнику при случае возложить. И затереть чего там намалевали".