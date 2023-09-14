Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049393971.html
Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область
Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область - 14.09.2023 Украина.ру
Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область
Министерство обороны России и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщили о четырех атаках Вооруженных сил Украины на регион с помощью шести беспилотников, в том числе самолетного типа
2023-09-14T07:12
2023-09-14T07:14
беспилотник
новости
губернатор
атака
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
О двух сбитых беспилотниках над Унечским районом, который находится в центральной части Брянской области, Богомаз сообщил в 22:19.В 00:10 Минобороны информировало о еще двух сбитых российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотниках самолетного типа. Богомаз заявил, что атаку дронов отбили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом.Через 20 минут российские ПВО вновь сбили дрон самолетного типа над Брянской областью, указывало Минобороны.Последнюю, четвертую атаку ВСУ совершили в 00:45, на этот раз ПВО уничтожила один беспилотник самолетного типа.Накануне поздним вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что силы ПВО сбили воздушную цель над селом Тулянка в Валуйском районе. Он отмечал, что оперативные службы уже выехали на место, разрушений и пострадавших нет.И Брянская, и Белгородская области граничат с Украиной и регулярно попадают под обстрелы с украинской стороны.
https://ukraina.ru/20230908/1049281379.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотник, новости, губернатор, атака, пво
беспилотник, Новости, губернатор, атака, ПВО

Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область

07:12 14.09.2023 (обновлено: 07:14 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство обороны России и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщили о четырех атаках Вооруженных сил Украины на регион с помощью шести беспилотников, в том числе самолетного типа
О двух сбитых беспилотниках над Унечским районом, который находится в центральной части Брянской области, Богомаз сообщил в 22:19.
В 00:10 Минобороны информировало о еще двух сбитых российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотниках самолетного типа. Богомаз заявил, что атаку дронов отбили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом.
Через 20 минут российские ПВО вновь сбили дрон самолетного типа над Брянской областью, указывало Минобороны.
Последнюю, четвертую атаку ВСУ совершили в 00:45, на этот раз ПВО уничтожила один беспилотник самолетного типа.

Накануне поздним вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что силы ПВО сбили воздушную цель над селом Тулянка в Валуйском районе. Он отмечал, что оперативные службы уже выехали на место, разрушений и пострадавших нет.

И Брянская, и Белгородская области граничат с Украиной и регулярно попадают под обстрелы с украинской стороны.
БПЛА, упавший в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 19:03
Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской областиТеракты режима Зеленского в России не удались
 
беспилотникНовостигубернаторатакаПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО
08:25Посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию
08:23Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом
08:10В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ
08:00Адрианопольский мир и овладение устьем Дуная. Почему Россия не пошла дальше
07:50Украина атаковала корабль Черноморского флота пятью катерами-дронами — Минобороны РФ
07:39Гагин рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации
07:26Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов
07:12Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область
05:31Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудий
05:26Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье
05:24"Украина первая пошла под нож". Эксперты в Киеве думают о том, каким будет финал
05:20Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю
05:17Алексей Самойлов: СВО закончится, когда Россия перебьет 400 тысяч солдат ВСУ и оставит Европу без техники
21:24Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
20:55Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным
20:38Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после холодной войны
20:03Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
19:54На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности
18:55Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров
Лента новостейМолния