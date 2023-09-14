https://ukraina.ru/20230914/1049393971.html

Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область

Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область - 14.09.2023 Украина.ру

Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую область

Министерство обороны России и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщили о четырех атаках Вооруженных сил Украины на регион с помощью шести беспилотников, в том числе самолетного типа

2023-09-14T07:12

2023-09-14T07:12

2023-09-14T07:14

беспилотник

новости

губернатор

атака

пво

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О двух сбитых беспилотниках над Унечским районом, который находится в центральной части Брянской области, Богомаз сообщил в 22:19.В 00:10 Минобороны информировало о еще двух сбитых российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотниках самолетного типа. Богомаз заявил, что атаку дронов отбили над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом.Через 20 минут российские ПВО вновь сбили дрон самолетного типа над Брянской областью, указывало Минобороны.Последнюю, четвертую атаку ВСУ совершили в 00:45, на этот раз ПВО уничтожила один беспилотник самолетного типа.Накануне поздним вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что силы ПВО сбили воздушную цель над селом Тулянка в Валуйском районе. Он отмечал, что оперативные службы уже выехали на место, разрушений и пострадавших нет.И Брянская, и Белгородская области граничат с Украиной и регулярно попадают под обстрелы с украинской стороны.

https://ukraina.ru/20230908/1049281379.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотник, новости, губернатор, атака, пво