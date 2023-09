https://ukraina.ru/20230913/1049384289.html

Культура коррупции по-американски. В США начата процедура объявления импичмента президенту Байдену

Во вторник, 12 сентября, председатель Палаты представителей США Кевин Маккарти поручил юридическому комитету, комитетам по надзору и регламенту запустить официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту действующего президента США Джо Байдена.

Он пояснил, что в центре расследования будет вопрос, получал ли президент выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена, а также обвинения в злоупотреблении полномочиями, коррупции, воспрепятствовании правосудию."За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьёзные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции", - заявил Маккарти.Комментируя запущенный республиканцами процесс в отношении главы государства, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал журналистам: "Я считаю абсурдным это расследование в рамках импичмента. Американский народ хочет, чтобы мы делали что-то, что сделает его жизнь лучше, а не устраивали эти преследования и охоту на ведьм. Я разочарован"."Худшим проявлением экстремистской политики" назвал решение республиканцев официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс, он уверен, что доказательств нарушений со стороны Байден республиканцы не нашли.Действительно ли нынешний американский лидер так чист, как утверждают его однопартийцы?Украина как клеймо для БайденовСвязи семейства Байденов с Украиной насчитывают много лет.В качестве вице-президента США Джо Байден курировал украинское направление и не стеснялся раздавать указания пришедшим к власти в результате госпереворота активистам Майдана: весной 2014 года в Киеве он, сидя во главе стола, проводил совещание с политиками по ситуации в Донбассе, вопросам энергетики, децентрализации власти и конституционной реформе. Именно после встречи с вице-президентом США и. о. президента Украины Александр Турчинов отдал приказ активизировать "антитеррористические мероприятия", и в Донбассе начались активные боевые действия. В 2015 году Байден стал первым высокопоставленным американским чиновником, выступившим с трибуны Верховной Рады.В 2020-м благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, общественности стало известно, как 5-й президент Украины Пётр Порошенко подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для страны Западом, рассказывал о трудностях с принятием нужных законов. Кроме того, украинский лидер советовался с американским вице-президентом насчёт имплементации Минских договорённостей, хотя юридически США не участвовали в переговорном процессе об урегулировании ситуации в Донбассе.Однажды Байдену пришлось использовать своё влияние на Порошенко для спасения репутации собственной семьи: он требовал от президента уволить с поста генерального прокурора Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности энергетической компании Burisma бывшего министра экологии природных ресурсов Украины Burisma Николая Злочевского и собирался вызвать на допрос входившего в совет директоров предприятия сына вице-президента США Хантера Байдена, пригрозив в случае отказа не выдать кредит в размере $ 1 млрд."Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст. Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", — ехидно вспоминал Байден-старший в интервью американскому изданию Atlantic в августе 2016 года.Менее месяца назад, 25 августа, на телеканале Fox News в самый прайм-тайм вышло интервью Шокина, в котором он заявил: "Порошенко и Байден понимали, что если бы я продолжил курировать расследование Burisma, то мы нашли бы доказательства коррупционной деятельности, которой они занимались. Это касалось и Хантера Байдена, и Девона Арчера, и прочих. <…> Тот факт, что Байден отдал $1 млрд в обмен на моё увольнение, — разве это само по себе не пример коррупции?"Причём сотрудники администрации 44-го президента США Барака Обамы осознавали, что работа сына вице-президента страны в украинской компании создаёт конфликт интересов.На фоне уголовного преследования 45-го президента США Дональда Трампа нынешней администрацией Белого дома, чтобы помешать ему баллотироваться на 2-й срок, в 2023 году республиканцы вновь занялись рассмотрением деятельности Хантера в Burisma и причастности к ней его отца. На закрытом заседании комитета Палаты представителей по надзору 31 июля Девон Арчер, деловой партнёр Байдена-младшего, рассказал о просьбе руководства Burisma к Хантеру позвонить в Вашингтон, когда Злочевский столкнулся с давлением со стороны украинской прокуратуры, которая вела расследование в отношении компании по подозрению в коррупции. К тому же он слышал более 20 раз, как Хантер во время встреч с деловыми партнерами выводил отца на громкую связь, чтобы продать "бренд". Хотя сам Джо Байден утверждал, что вообще не был в курсе бизнес-дел сына.Не Украиной единыКоррупционные схема семейства Байденов Украиной не ограничиваются.8 июля 2019 года в журнале The New Yorker вышло 25-страничное журналистское расследование под названием "Не пустит ли Хантер Байден под откос предвыборную кампанию своего отца?", в котором рассказывалось о деятельности в других странах сына кандидата в президенты США.Через 5 месяцев после назначения Джо Байдена вице-президентом США, в июне 2009-го, Хантер вместе с Девоном Арчером, занимавшимся финансами в азиатском представительстве Citibank, и Кристофером Хайнцем (пасынком Джона Керри, который тогда занимал пост председатель комитета Сената по внешней политике, а в 2013 году стал госсекретарём США) учредили компанию Rosemont Seneca Partners.В июне 2013 года Байден-младший и Арчер учредили совместно с владельцем китайского частного инвестиционного фонда Bohai Capital Джонатаном Ли фонд BHR Partners, специализирующийся на инвестировании средств китайцев и потенциально иностранных граждан в компании, расположенные за пределами Поднебесной.В декабре того же года Джо Байден полетел с визитом в Пекин, сын напросился сопровождать его. Как рассказал один из сотрудников BHR, по прибытии в Китай Хантер организовал встречу отца с Джонатаном Ли.Подробно о сделках Хантера Байдена с китайской стороной в своей книге "Тайные империи: Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей" рассказал президент Института подотчётности правительства Питер Швайцер."Его отец встречается с китайскими официальными лицами. Он с ними очень мягок и податлив. Через 10 дней после этого визита происходит самое интересное. Именно тогда небольшая частная инвестиционная компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners заключает сделку на инвестицию в $1,5 млрд с китайским правительством, не с частной китайской корпорацией — с правительством. И людям следует понять, что у Хантера Байдена никаких связей в Китае не было. У него не было предыдущего опыта в руководстве частной инвестиционной кампанией. Сделку, которою он заключил в зоне свободной торговли в Шанхае, никто до него заключить не мог: Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone — никто из больших игроков. Они покупали Байдена через его сына", — написано в книге.Кроме того, Хантер рассказал в интервью The New Yorker, что получил в подарок от китайского магната Е Цзяньмина бриллиант весом 2,8 карата. Байден-старший в тот момент входил в состав совета директоров Всемирной продовольственной программы США, а азиатский предприниматель рассчитывал на финансовое содействие с его стороны и налаживанием связей с представителями Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне. Во время ужина в Майами Хантер пообещал, воспользовавшись имеющимися связами, рассмотреть перспективы компании китайского собеседника CEFC China Energy в проектах СПГ-терминалов в США, а вернувшись в гостиницу, получил письмо с благодарностью и драгоценный камень, который, по его словам, впоследствии отдал помощникам и не знает, что с ним сделали дальше. В феврале 2018 года правоохранительные органы Китая задержали Е Цзяньмина по делу о коррупции, и его договорённости с Байденом аннулировались.Но и это ещё не всё. Весной 2014 года Байден-отец присутствовал на деловом ужине в Вашингтоне со своим сыном, где также была Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Женщина, как выяснилось, заплатила $40 млн инвестиционной фирме Хантера, рассчитывая занять свою нишу на американском рынке недвижимости. Несмотря на то, что Казначейство США признало эти транши подозрительными, никаких действий соответствующие органы не предприняли.Процедура импичмента президента СШАИнициировать отстранение президента от власти, согласно законодательству США, уполномочена Палата представителей.Как поясняет американист Дмитрий Дробницкий, на основе материалов, которые подготовят руководители 3 профильных комитетов по 3 пунктам (злоупотребление полномочиями, коррупция, воспрепятствование правосудию) председатель Палаты представителей представит на голосование полным составом палаты постановление о начале расследования. При этом должен быть назначен ответственный за расследование комитет палаты — либо один из постоянных, либо вновь сформированный спецкомитет, - он получит широкие полномочия: направлять повестки и запросы, носящие обязательный характер, допрашивать свидетелей под присягой и изучать любые запрошенные им в рамках расследования документы. И лишь после проведения расследования формулируются статьи импичмента, которые выносятся на голосование полным составом палаты.В случае утверждения обвинительного заключения Палатой представителей полного состава (простым большинством голосов, которое у республиканцев есть) обвинения передают в Сенат, а там начинается судебный процесс под руководством председателя Верховного суда США, стороной обвинения выступает Палата представителей, коллегией присяжных – сенаторы. Для объявления импичмента президенту требуется не менее 2/3 голосов сенаторов.Шансы на отстранение Байдена от властиЭксперты сходятся во мнении, что импичмент Байдену не грозит – в настоящее время доказательств для отстранения президента от власти недостаточно, однако бесследно для него инициированный республиканцами процесс не пройдёт."Я думаю, что на данный момент реальный импичмент маловероятен, однако для общества важно понять, что происходило через выплаты его сыну иностранными организациями [и сколько именно средств предположительно перетекали Байдену от Хантера]", - заявил бывший прокурор Министерства юстиции США Рональд Сиверт.Сенатор-республиканец Томми Табервилл сомневается, что в Сенате удастся собрать необходимое количество голосов для объявления импичмента Байдену. Скорее всего, так и будет, поскольку верхняя палата Конгресса контролируется демократами, а они выступать против президента-однопартийца не будут, вне зависимости от личного отношения к Байдену, особенно в преддверии выборов. В связи с этим Табервилл считает, что тратить время на заведомо провальный процесс не стоит, тем не менее, он надеется, что республиканцам удастся в рамках расследования выяснить все подробности, и американский народ узнает правду.В свою очередь, политолог Дмитрий Саймс отметил, что происходящее сейчас - не импичмент, а только начало процедуры по сбору информации, но это важный шаг, который позволит начать серьёзное разбирательство в отношении Байденов. После того, как расследование началось, конгрессмены получают право взглянуть на все необходимые документы, отмечает эксперт, он уверен, что в конечном итоге нынешняя инициатива республиканцев выравнивает за год до президентских выборов шансы двух конкурирующих кампаний: Трампа и Байдена."Трамп подвергается беспрецедентному преследованию, которое может превратить в фарс любую процедуру выборов. Что касается Байдена, то здесь многое зависит от того, есть ли Байденам что скрывать", - заявил Саймс.Кстати о Трампе. Издание Politico пишет, что в преддверии объявления о начале расследования в отношении Байдена бывший президент в разговорах с однопартийцами поддержал эту инициативу. Как уточняется, он общался с одним из членов руководства Палаты представителей, вечером 10 сентября ужинал в своём гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси) с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, а 12 сентября после сообщения Маккарти о запуске процесса беседовал со своей давней союзницей, председателем конференции Республиканской партии в Палате представителей Элизой Стефаник, первой из партийного руководства выступившей в поддержку импичмента.Для Трампа процедура импичмента в отношении Байдена – возможность поквитаться за импичмент, через который пришлось пройти ему самому с подачи демократов, причём именно из-за нынешнего хозяина Белого дома, проигрыш которому на выборах-2020 до сих пор не признаёт, и Украины.В 2019 году сотрудник Национальной разведки подал анонимную жалобу на содержание 2-го телефонного разговора Трампа в бытность президентом с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Хозяина Белого дома уличили в давлении на иностранного лидера: якобы он принуждал президента Украины открыть расследование деятельности Джо и Хантера Байденов, а также относительно возможного вмешательства Киева в американские президентские выборы 2016 года, в противном случае грозил оставить Украину без военной помощи.Белый дом пошёл на беспрецедентный шаг — рассекретил и опубликовал стенограмму той беседы глав государств, состоявшейся 25 июля. Как признался потом Зеленский, давая согласие на предание огласке этого документа, он рассчитывал, что американцы напечатают только слова Трампа. В беседе с президентом США он не скупился на лесть, говорил, что многому учился у него, на все 1000% соглашался с упрёком в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о недостаточной помощи для Киева.Согласно тексту, восстановленному по заметкам переводчиков и воспоминаниям чиновников, присутствовавших во время разговора в ситуационной комнате Белого дома, просьбы о помощи действительно звучали. Трамп попросил Зеленского помочь разобраться с ситуацией, связанной со взломом серверов Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года, поскольку есть информация, что один из них находится на территории Украины. На что Зеленский ответил: "Как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто и честно. В этом я могу Вас заверить".Трамп так же просил выяснить, действительно ли судебное преследование по Burisma закрыли по просьбе Джо Байдена. Встречная просьба Зеленского касалась предоставления информации относительно посла США на Украине Мари Йованович, которая, по его словам, была на стороне Порошенко.В конечном итоге Сенат, где на тот момент большинство принадлежало республиканцам, оправдал Трампа. Импичменту его не предали, но президентские выборы он всё же проиграл. Кто знает, может, в 2024 году история повторится с точностью наоборот – от власти до конца срока Байдена не отстранят, но испорченная в ходе расследования и появления новых свидетельств коррупционных связей репутация не позволит ему переизбраться на 2-й срок.

