https://ukraina.ru/20230913/1049382385.html
NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200
NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200 - 13.09.2023 Украина.ру
NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200
Россия в настоящее время производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем США и Европа. Об этом 13 сентября сообщила газета New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников
2023-09-13T13:31
2023-09-13T13:31
2023-09-13T13:31
новости
россия
ракеты
танки
производство
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В результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в феврале 2022 года, когда началась СВО. Но к концу 2022 года российское военно-промышленное производство снова усилилось, рассказали изданию американские чиновники на условиях анонимности."Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику, чтобы сосредоточиться на оборонном производстве. Получая доходы от высоких цен на энергоносители, российские спецслужбы и Министерство обороны смогли наладить контрабандный ввоз микроэлектроники и других западных материалов, необходимых для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия. В результате военное производство не только восстановилось, но и резко возросло", - отмечается в статье New York Times.По оценке западных чиновников, Россия до войны могла производить до 100 танков в год, сейчас выпускает 200. Также Россия может выпустить до двух миллионов артиллерийских снарядов в год — в два раза больше, чем оценивали до начала СВО западные спецслужбы, говорится в публикации.В общей сложности, Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа, полагают западные чиновники. По их мнению, этому способствует в том числе тот факт, что в России производственные затраты намного ниже, чем на Западе.Слабость России западные чиновники видят в том, что у Москвы нет огромного запада ракет. Тем не менее, они признаются, что чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, могут поместиться в несколько рюкзаков, что делает уклонение от западных санкций относительно простым, отмечается в статье New York Times.В эфире телеканала "Звезда" гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех") Александр Потапов ранее заявил. что в России готовятся к возобновлению производства танков Т-80 с нуля. По его словам, на решение повлияла эффективность Т-80 в ходе проведения специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ракеты, танки, производство
NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200
Россия в настоящее время производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем США и Европа. Об этом 13 сентября сообщила газета New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников
В результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в феврале 2022 года, когда началась СВО. Но к концу 2022 года российское военно-промышленное производство снова усилилось, рассказали изданию американские чиновники на условиях анонимности.
"Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику, чтобы сосредоточиться на оборонном производстве. Получая доходы от высоких цен на энергоносители, российские спецслужбы и Министерство обороны смогли наладить контрабандный ввоз микроэлектроники и других западных материалов, необходимых для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия. В результате военное производство не только восстановилось, но и резко возросло", - отмечается в статье New York Times.
По оценке западных чиновников, Россия до войны могла производить до 100 танков в год, сейчас выпускает 200. Также Россия может выпустить до двух миллионов артиллерийских снарядов в год — в два раза больше, чем оценивали до начала СВО западные спецслужбы, говорится в публикации.
В общей сложности, Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа, полагают западные чиновники. По их мнению, этому способствует в том числе тот факт, что в России производственные затраты намного ниже, чем на Западе.
Слабость России западные чиновники видят в том, что у Москвы нет огромного запада ракет. Тем не менее, они признаются, что чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, могут поместиться в несколько рюкзаков, что делает уклонение от западных санкций относительно простым, отмечается в статье New York Times.
В эфире телеканала "Звезда" гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех") Александр Потапов ранее заявил. что в России готовятся к возобновлению производства танков Т-80 с нуля. По его словам, на решение повлияла эффективность Т-80 в ходе проведения специальной военной операции.