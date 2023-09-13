https://ukraina.ru/20230913/1049382385.html

NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200

NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200 - 13.09.2023 Украина.ру

NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200

Россия в настоящее время производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем США и Европа. Об этом 13 сентября сообщила газета New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников

2023-09-13T13:31

2023-09-13T13:31

2023-09-13T13:31

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россия

ракеты

танки

производство

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В результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в феврале 2022 года, когда началась СВО. Но к концу 2022 года российское военно-промышленное производство снова усилилось, рассказали изданию американские чиновники на условиях анонимности."Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику, чтобы сосредоточиться на оборонном производстве. Получая доходы от высоких цен на энергоносители, российские спецслужбы и Министерство обороны смогли наладить контрабандный ввоз микроэлектроники и других западных материалов, необходимых для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия. В результате военное производство не только восстановилось, но и резко возросло", - отмечается в статье New York Times.По оценке западных чиновников, Россия до войны могла производить до 100 танков в год, сейчас выпускает 200. Также Россия может выпустить до двух миллионов артиллерийских снарядов в год — в два раза больше, чем оценивали до начала СВО западные спецслужбы, говорится в публикации.В общей сложности, Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа, полагают западные чиновники. По их мнению, этому способствует в том числе тот факт, что в России производственные затраты намного ниже, чем на Западе.Слабость России западные чиновники видят в том, что у Москвы нет огромного запада ракет. Тем не менее, они признаются, что чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, могут поместиться в несколько рюкзаков, что делает уклонение от западных санкций относительно простым, отмечается в статье New York Times.В эфире телеканала "Звезда" гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех") Александр Потапов ранее заявил. что в России готовятся к возобновлению производства танков Т-80 с нуля. По его словам, на решение повлияла эффективность Т-80 в ходе проведения специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

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новости, россия, ракеты, танки, производство