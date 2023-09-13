Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о поимке двух офицеров одной из воинских частей Днепропетровской области. Мужчинам вменяют незаконный доход на ремонте военной техники. Об этом 13 сентября написал 1kr.ua
ГБР известно о том, что главный финансист и юрист воинской части включили налог в общую сумму стоимости ремонта, тем самым увеличив сумму работ на 500 тысяч гривен (почти 1,3 млн руб.).
Деньги в украинскую казну вернули, а злоумышленникам теперь грозит до восьми лет тюрьмы.
Похожие новости все чаще появляются в украинских СМИ. При этом способы нажиться за чужой счет порой бывают крайне оригинальные. Так, например, северодонецкое троллейбусное управление недавно объявило тендер на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.) на покупку автобусов для города, который находится под контролем РФ.
Украинское минобороны провернуло целую серию махинаций по закупке зимней одежды для ВСУ. Цены на куртки завышались, а качество товара по бумагам было выше, чем на деле.
11 августа, 11:32Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУМинобороны Украины сначала затянуло сроки закупок зимней экипировки для ВСУ, а потом, "превратило" тонкие "камуфляжные" куртки в "зимние воздухозащитные". Об этом 11 августа написало украинское издание zn.ua
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8 сентября, 12:16Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского МариуполяПредставители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя. Сообщение об этом 8 сентября появилось в украинском телеграм-канале с названием "Мариупольский городской совет". Вот только город находится в составе РФ, а Киев обещал наказать Мариуполь за поддержку русских