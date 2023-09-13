Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ - 13.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230913/1049373374.html
Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ
Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ - 13.09.2023 Украина.ру
Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о поимке двух офицеров одной из воинских частей Днепропетровской области. Мужчинам вменяют незаконный доход на ремонте военной техники. Об этом 13 сентября написал 1kr.ua
2023-09-13T09:54
2023-09-13T09:54
новости
новости украины
военные
деньги
ремонт
техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049159264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947b32f0df5aa92e4264b1e3399712bf.jpg
ГБР известно о том, что главный финансист и юрист воинской части включили налог в общую сумму стоимости ремонта, тем самым увеличив сумму работ на 500 тысяч гривен (почти 1,3 млн руб.).Деньги в украинскую казну вернули, а злоумышленникам теперь грозит до восьми лет тюрьмы.Похожие новости все чаще появляются в украинских СМИ. При этом способы нажиться за чужой счет порой бывают крайне оригинальные. Так, например, северодонецкое троллейбусное управление недавно объявило тендер на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.) на покупку автобусов для города, который находится под контролем РФ.Украинское минобороны провернуло целую серию махинаций по закупке зимней одежды для ВСУ. Цены на куртки завышались, а качество товара по бумагам было выше, чем на деле.Не гнушаются попытками заработать и украинские чиновники. Так, на днях стало известно, что представители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя.
https://ukraina.ru/20230831/1049072518.html
https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html
https://ukraina.ru/20230908/1049258008.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049159264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_337b18c5d565a0d0c3af73a6743004dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, военные, деньги, ремонт, техника
Новости, Новости Украины, военные, деньги, ремонт, техника

Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ

09:54 13.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области
Населенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о поимке двух офицеров одной из воинских частей Днепропетровской области. Мужчинам вменяют незаконный доход на ремонте военной техники. Об этом 13 сентября написал 1kr.ua
ГБР известно о том, что главный финансист и юрист воинской части включили налог в общую сумму стоимости ремонта, тем самым увеличив сумму работ на 500 тысяч гривен (почти 1,3 млн руб.).
Деньги в украинскую казну вернули, а злоумышленникам теперь грозит до восьми лет тюрьмы.
Похожие новости все чаще появляются в украинских СМИ. При этом способы нажиться за чужой счет порой бывают крайне оригинальные. Так, например, северодонецкое троллейбусное управление недавно объявило тендер на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.) на покупку автобусов для города, который находится под контролем РФ.
Ликинский автобусный завод - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 16:26
Киев выделил 40 миллионов гривен на закупку троллейбусов для российского СеверодонецкаНа сайте госзакупок Prozorro появился тендер северодонецкого троллейбусного управления на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.). Информация об этом появилась на сайте Prozorro
Украинское минобороны провернуло целую серию махинаций по закупке зимней одежды для ВСУ. Цены на куртки завышались, а качество товара по бумагам было выше, чем на деле.
ФСБ России пресекла деятельность террористического сообщества
11 августа, 11:32
Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУМинобороны Украины сначала затянуло сроки закупок зимней экипировки для ВСУ, а потом, "превратило" тонкие "камуфляжные" куртки в "зимние воздухозащитные". Об этом 11 августа написало украинское издание zn.ua
Не гнушаются попытками заработать и украинские чиновники. Так, на днях стало известно, что представители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя.
8 сентября, 12:16
Украинские чиновники выпросили у поляков деньги на восстановление российского МариуполяПредставители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя. Сообщение об этом 8 сентября появилось в украинском телеграм-канале с названием "Мариупольский городской совет". Вот только город находится в составе РФ, а Киев обещал наказать Мариуполь за поддержку русских
 
НовостиНовости Украинывоенныеденьгиремонттехника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
11:41Во Львовской области установили памятник томосу
11:17МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
11:13"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале
11:05Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
10:58Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти
10:37Владимир Ераносян о том, как ВСУ экологической катастрофой подготовили себе направление главного удара
10:35Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
10:24Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами
10:17Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
10:11Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации
10:06Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин
09:58"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом
09:56"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын
09:54Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ
09:50Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
09:41В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор
09:35"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь
09:28ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ
09:22Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова
Лента новостейМолния