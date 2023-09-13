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Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ

Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ - 13.09.2023 Украина.ру

Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о поимке двух офицеров одной из воинских частей Днепропетровской области. Мужчинам вменяют незаконный доход на ремонте военной техники. Об этом 13 сентября написал 1kr.ua

2023-09-13T09:54

2023-09-13T09:54

2023-09-13T09:54

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ГБР известно о том, что главный финансист и юрист воинской части включили налог в общую сумму стоимости ремонта, тем самым увеличив сумму работ на 500 тысяч гривен (почти 1,3 млн руб.).Деньги в украинскую казну вернули, а злоумышленникам теперь грозит до восьми лет тюрьмы.Похожие новости все чаще появляются в украинских СМИ. При этом способы нажиться за чужой счет порой бывают крайне оригинальные. Так, например, северодонецкое троллейбусное управление недавно объявило тендер на сумму более 40 миллионов гривен (более 100 млн руб.) на покупку автобусов для города, который находится под контролем РФ.Украинское минобороны провернуло целую серию махинаций по закупке зимней одежды для ВСУ. Цены на куртки завышались, а качество товара по бумагам было выше, чем на деле.Не гнушаются попытками заработать и украинские чиновники. Так, на днях стало известно, что представители киевского режима договорились с властями польского города Вроцлав о финансовом транше на восстановление Мариуполя.

https://ukraina.ru/20230831/1049072518.html

https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html

https://ukraina.ru/20230908/1049258008.html

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