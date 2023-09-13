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"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь
"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь - 13.09.2023 Украина.ру
"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь
Глава крымского парламента Владимир Константинов 13 сентября заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести, передает РИА Новости
2023-09-13T09:35
2023-09-13T09:35
2023-09-13T09:37
севастополь
крым
владимир константинов
всу
новости
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"Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию", - объяснил Константинов.По его словам, все попытки киевской власти навредить и запугать крымчан ущербны и ничтожны.Минувшей ночью Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход.ПВО сбила семь ракет, повреждено два судна, находящихся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации, в результате ночной атаки пострадали 26 человек.
https://ukraina.ru/20230913/1049370652.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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севастополь, крым, владимир константинов, всу, новости
"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь
09:35 13.09.2023 (обновлено: 09:37 13.09.2023)
Глава крымского парламента Владимир Константинов 13 сентября заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести, передает РИА Новости
"Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию", - объяснил Константинов.
По его словам, все попытки киевской власти навредить и запугать крымчан ущербны и ничтожны.
Минувшей ночью Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход.
ПВО сбила семь ракет, повреждено два судна, находящихся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков".
По предварительной информации, в результате ночной атаки пострадали 26 человек.