https://ukraina.ru/20230913/1049371322.html
Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова
Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова - 13.09.2023 Украина.ру
Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 13 сентября РИА Новости
2023-09-13T09:22
2023-09-13T09:22
2023-09-13T09:22
владимир зеленский
переговоры
мир
захарова
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_845cd17914fe099e7347687539b1a25a.jpg
У Захаровой спросили, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.По ее мнению, Украина будет придумывать абсурдные, "состоящие из противоречий какие-то формулы"."Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
https://ukraina.ru/20230812/1048645854.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c1320101582d6d7a8e8d3275b0a3a2e7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, переговоры, мир, захарова, новости
Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 13 сентября РИА Новости
У Захаровой спросили, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.
"Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - ответила она.
По ее мнению, Украина будет придумывать абсурдные, "состоящие из противоречий какие-то формулы".
"Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.