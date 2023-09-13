Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова - 13.09.2023 Украина.ру
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Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова
Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова - 13.09.2023 Украина.ру
Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 13 сентября РИА Новости
2023-09-13T09:22
2023-09-13T09:22
владимир зеленский
переговоры
мир
захарова
новости
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У Захаровой спросили, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.По ее мнению, Украина будет придумывать абсурдные, "состоящие из противоречий какие-то формулы"."Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
https://ukraina.ru/20230812/1048645854.html
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владимир зеленский, переговоры, мир, захарова, новости
Владимир Зеленский, переговоры, мир, Захарова, Новости

Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова

09:22 13.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Президент Украины Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 13 сентября РИА Новости
У Захаровой спросили, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.
"Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - ответила она.
По ее мнению, Украина будет придумывать абсурдные, "состоящие из противоречий какие-то формулы".
"Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
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