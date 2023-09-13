https://ukraina.ru/20230913/1049371322.html

Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова

Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова - 13.09.2023 Украина.ру

Зеленский создает видимость стремления к миру - Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает 13 сентября РИА Новости

2023-09-13T09:22

2023-09-13T09:22

2023-09-13T09:22

владимир зеленский

переговоры

мир

захарова

новости

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У Захаровой спросили, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.По ее мнению, Украина будет придумывать абсурдные, "состоящие из противоречий какие-то формулы"."Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.

https://ukraina.ru/20230812/1048645854.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, переговоры, мир, захарова, новости