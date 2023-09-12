https://ukraina.ru/20230912/1049352999.html

Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео

Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео - 12.09.2023 Украина.ру

Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео

Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил перспективы украинского наступления и успехи ВС РФ по уничтожению западной бронетехники, а... Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T12:14

2023-09-12T12:14

2023-09-12T12:14

владимир ераносян

видео

россия

украина

сво

нато

корея

сша

боеприпасы

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049352046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b44363bbf080d965dea6bdd27ebbdeb.jpg

Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил перспективы украинского наступления и успехи ВС РФ по уничтожению западной бронетехники, а также прокомментировал предстоящий визит северокорейского лидера в Россию и предательство президента Армении Пашиняна. 0:50 - Окончательно ли захлебнулось украинское наступление? 11:03 - Успехи российских войск на купянском направлении: остановится ли продвижение? 14:03 - Уничтожение британских "Челленджеров": рискнет ли Запад поставлять новые танки Украине? 18:16 - Военная помощь на миллиард долларов и снаряды с обедненным ураном: помогут ли киевскому режиму новые подачки США? 22:12 - Визит Ким Чен Ына в Россию: что можно получить от северокорейского ВПК?25:08 - Армяно-американские учения, аресты пророссийских блогеров в Армении: создание новой Украины или очередной конфликт с Азербайджаном?

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир ераносян, видео, россия, украина, сво, нато, корея, сша, боеприпасы, танки, наступление, купянск, видео