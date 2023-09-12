Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео - 12.09.2023 Украина.ру
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Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео
Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео - 12.09.2023 Украина.ру
Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил перспективы украинского наступления и успехи ВС РФ по уничтожению западной бронетехники, а... Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T12:14
2023-09-12T12:14
владимир ераносян
видео
россия
украина
сво
нато
корея
сша
боеприпасы
танки
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Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил перспективы украинского наступления и успехи ВС РФ по уничтожению западной бронетехники, а также прокомментировал предстоящий визит северокорейского лидера в Россию и предательство президента Армении Пашиняна. 0:50 - Окончательно ли захлебнулось украинское наступление? 11:03 - Успехи российских войск на купянском направлении: остановится ли продвижение? 14:03 - Уничтожение британских "Челленджеров": рискнет ли Запад поставлять новые танки Украине? 18:16 - Военная помощь на миллиард долларов и снаряды с обедненным ураном: помогут ли киевскому режиму новые подачки США? 22:12 - Визит Ким Чен Ына в Россию: что можно получить от северокорейского ВПК?25:08 - Армяно-американские учения, аресты пророссийских блогеров в Армении: создание новой Украины или очередной конфликт с Азербайджаном?
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владимир ераносян, видео, россия, украина, сво, нато, корея, сша, боеприпасы, танки, наступление, купянск, видео
Владимир Ераносян, Видео, Россия, Украина, СВО, НАТО, Корея, США, боеприпасы, танки, наступление, Купянск

Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео

12:14 12.09.2023
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян оценил перспективы украинского наступления и успехи ВС РФ по уничтожению западной бронетехники, а также прокомментировал предстоящий визит северокорейского лидера в Россию и предательство президента Армении Пашиняна.
0:50 - Окончательно ли захлебнулось украинское наступление?
11:03 - Успехи российских войск на купянском направлении: остановится ли продвижение?
14:03 - Уничтожение британских "Челленджеров": рискнет ли Запад поставлять новые танки Украине?
18:16 - Военная помощь на миллиард долларов и снаряды с обедненным ураном: помогут ли киевскому режиму новые подачки США?
22:12 - Визит Ким Чен Ына в Россию: что можно получить от северокорейского ВПК?
25:08 - Армяно-американские учения, аресты пророссийских блогеров в Армении: создание новой Украины или очередной конфликт с Азербайджаном?
 
Владимир ЕраносянВидеоРоссияУкраинаСВОНАТОКореяСШАбоеприпасытанкинаступлениеКупянск
 
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