Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"
Россия развивается и становится сильнее, из-за этого еще со средних веков ее представляют "империей зла". Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме
"Когда это не удавалось (геополитическое противоборство - ред.), то начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну как империю зла…На практике это со средних веков, а может и раньше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, именно конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России", - сказал Путин.
Он добавил, все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран.
"И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить её в Святой Престол", - объяснил Путин.
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