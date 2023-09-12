Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла" - 12.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230912/1049350172.html
Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"
Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла" - 12.09.2023 Украина.ру
Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"
Россия развивается и становится сильнее, из-за этого еще со средних веков ее представляют "империей зла". Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме
2023-09-12T12:06
2023-09-12T12:06
запад
россия
зло
новости
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049349301_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_471a4b4407b0b2e969734e9f4ab13bc9.jpg
"Когда это не удавалось (геополитическое противоборство - ред.), то начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну как империю зла…На практике это со средних веков, а может и раньше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, именно конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России", - сказал Путин.Он добавил, все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. "И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить её в Святой Престол", - объяснил Путин.
https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049349301_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_a22542a43a092b2428e22b1b8dc81976.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, россия, зло, новости, владимир путин
Запад, Россия, зло, Новости, Владимир Путин

Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"

12:06 12.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия развивается и становится сильнее, из-за этого еще со средних веков ее представляют "империей зла". Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме
"Когда это не удавалось (геополитическое противоборство - ред.), то начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну как империю зла…На практике это со средних веков, а может и раньше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, именно конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России", - сказал Путин.
Он добавил, все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран.
"И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить её в Святой Престол", - объяснил Путин.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
ЗападРоссиязлоНовостиВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины
14:23Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки
14:22ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:22Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах
14:21"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ
14:21СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны
13:52"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии
13:49Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео
13:14Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко
13:13Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум
13:00Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября
12:49Пожилой человек "с добрыми глазами" предсказал Смольянинову* незавидную судьбу
12:28Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
12:18Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине
12:14Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео
12:14Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе
12:10"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия
12:06Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"
12:06Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
11:38"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси
Лента новостейМолния