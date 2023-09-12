https://ukraina.ru/20230912/1049350172.html

Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"

Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла" - 12.09.2023 Украина.ру

Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"

Россия развивается и становится сильнее, из-за этого еще со средних веков ее представляют "империей зла". Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме

2023-09-12T12:06

2023-09-12T12:06

2023-09-12T12:06

запад

россия

зло

новости

владимир путин

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"Когда это не удавалось (геополитическое противоборство - ред.), то начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну как империю зла…На практике это со средних веков, а может и раньше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, именно конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России", - сказал Путин.Он добавил, все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. "И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить её в Святой Престол", - объяснил Путин.

https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

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запад, россия, зло, новости, владимир путин