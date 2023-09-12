Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России - 12.09.2023 Украина.ру
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Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России
Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России - 12.09.2023 Украина.ру
Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента
2023-09-12T10:33
2023-09-12T10:33
новости
россия
новые регионы
владимир путин
госдума
законопроект
референдум
воссоединение
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Изменения предлагаются в статью 1–1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".Законопроектом предлагается установить новую памятную дату – 30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю России.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов и продолжает обстреливать возвращенные Россией территории.
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новости, россия, новые регионы, владимир путин, госдума, законопроект, референдум, воссоединение
Новости, Россия, Новые регионы, Владимир Путин, Госдума, законопроект, референдум, воссоединение

Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России

10:33 12.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента
Изменения предлагаются в статью 1–1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Законопроектом предлагается установить новую памятную дату – 30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю России.
"Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", — отмечается в пояснительной записке.
В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.
Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов и продолжает обстреливать возвращенные Россией территории.
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