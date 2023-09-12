https://ukraina.ru/20230912/1049346651.html
Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России
Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России - 12.09.2023 Украина.ру
Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента
2023-09-12T10:33
2023-09-12T10:33
2023-09-12T10:33
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госдума
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воссоединение
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Изменения предлагаются в статью 1–1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".Законопроектом предлагается установить новую памятную дату – 30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю России.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов и продолжает обстреливать возвращенные Россией территории.
https://ukraina.ru/20230906/1049195272.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, владимир путин, госдума, законопроект, референдум, воссоединение
Новости, Россия, Новые регионы, Владимир Путин, Госдума, законопроект, референдум, воссоединение
Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента
Изменения предлагаются в статью 1–1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Законопроектом предлагается установить новую памятную дату – 30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю России.
"Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", — отмечается в пояснительной записке.
В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.
Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов и продолжает обстреливать возвращенные Россией территории.