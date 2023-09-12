ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт - 12.09.2023 Украина.ру
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ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт
ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт - 12.09.2023 Украина.ру
ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт
Украинские беспилотники атаковали город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:10
новости
россия
курская область
роман старовойт
всу
дроны
беспилотники
рыльск
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В ночь на 12 сентября город Рыльск Курской области был атакован украинскими дронами.Старовойт отметил, что повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур.Спустя час губернатор сообщил о повторной атаке украинского беспилотника.Во время второй атаки также никто не пострадал.
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новости, россия, курская область, роман старовойт, всу, дроны, беспилотники, рыльск
Новости, Россия, Курская область, Роман Старовойт, ВСУ, дроны, беспилотники, Рыльск

ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт

10:10 12.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинские беспилотники атаковали город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
В ночь на 12 сентября город Рыльск Курской области был атакован украинскими дронами.
"В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал", - сообщил губернатор Курской области.
Старовойт отметил, что повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур.
Спустя час губернатор сообщил о повторной атаке украинского беспилотника.
"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах", - написал он.
Во время второй атаки также никто не пострадал.
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ВСУ обстреляли из минометов Курскую областьВ результате обстрела повреждены два дома в поселке Теткино Курской области
 
НовостиРоссияКурская областьРоман СтаровойтВСУдроныбеспилотникиРыльск
 
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