https://ukraina.ru/20230912/1049344286.html

ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт

ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт - 12.09.2023 Украина.ру

ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт

Украинские беспилотники атаковали город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

новости

россия

курская область

роман старовойт

всу

дроны

беспилотники

рыльск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049344477_0:72:3209:1877_1920x0_80_0_0_916d14275740df019382fe828bcbd945.jpg

В ночь на 12 сентября город Рыльск Курской области был атакован украинскими дронами.Старовойт отметил, что повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур.Спустя час губернатор сообщил о повторной атаке украинского беспилотника.Во время второй атаки также никто не пострадал.

https://ukraina.ru/20230902/1049116404.html

рыльск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, роман старовойт, всу, дроны, беспилотники, рыльск