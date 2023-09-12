ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт
Украинские беспилотники атаковали город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
В ночь на 12 сентября город Рыльск Курской области был атакован украинскими дронами.
"В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал", - сообщил губернатор Курской области.
Старовойт отметил, что повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур.
Спустя час губернатор сообщил о повторной атаке украинского беспилотника.
"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах", - написал он.
Во время второй атаки также никто не пострадал.