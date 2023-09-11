https://ukraina.ru/20230911/1049333268.html

США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября

США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября - 11.09.2023 Украина.ру

США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября

Украина.ру, 11.09.2023

2023-09-11T17:33

2023-09-11T17:33

2023-09-11T17:33

эксклюзив

василий полищук

танки

вс рф

всу

наступление

контрнаступление

донбасс

россия

запорожское направление

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Дальнобойные ракеты для ВСУГлава американского Генштаба Марк Милли заявил, что ВС РФ подготовились к большому контрнаступлению, которое может начаться до осенней распутицы, поэтому на Украину нужно как можно скорее отправить ракеты АТАСМS с дальностью стрельбы более 300 километров, чтобы использовать их для уничтожения подготовленных для наступления российских резервов и штабов.Когда США публично говорят о возможности поставок каких-то вооружений, чаще всего речь идет о том, что их уже поставили, отмечает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Поставка этих ракет не может быть настолько большой, чтобы разгромить наши резервы, это полная глупость, уверен Евсеев, но нам все равно надо быть предельно внимательными.Что касается российского контрнаступления, эксперт пока не видит, чтобы мы его готовили."Дело в том, что противник не хочет бросать в бой последние резервы в количестве минимум четырех механизированных бригад. Линию фронта он точно сейчас не прорвет, а в случае их использования ВСУ останутся без всего.Кроме того, Киеву не удается восполнять потери в личном составе за счет мобилизации. Поэтому враг снижает активность на линии фронта", – сообщил Евсеев.Что касается тактики российский сил, мы продолжим перемалывать оставшиеся силы противника, продвигаться на Купянском и Сватовском направлениях, а также в сторону Северска со стороны Серебрянского лесничества, прогнозирует эксперт."Я не думаю, что сейчас будет неожиданное наступление. Мы должны восстановиться после нескольких месяцев тяжелых боев, а для этого нужно время. Сейчас мы должны вернуть как-минимум те позиции, которые противник захватил с 4 июня.Например, в районе Артемовска нам надо двигаться в сторону Часов Яра, а также резать дороги в Авдеевку. Нам нужно вплотную подходить к реке Оскол. Не просто расширять плацдарм на правом берегу реки Жеребец, а выйти к водохранилищу", – сообщил Евсеев.О чём на самом деле говорил Госсекретарь СШАГоссекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон видит "хороший прогресс" в контрнаступлении Украины.Блинкен также заверил, что США выделят киевскому режиму дополнительную помощь более чем на один миллиард долларов.Вряд ли Блинкен не настолько не владеет ситуацией, чтобы не понимать, что победы не будет, говорит американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Эксперт считает, что госсекретарь США сказал примерно следующее: "Кроме меня и моих друзей из Стэмфорда у вас других друзей в Вашингтоне нет. К вам уже относятся не так, как раньше. И как Гани (бывший президент Афганистана) убежать с чемоданом денег из страны у вас не получится. Так что делайте что-нибудь. Не можете отрезать Крым, тогда стойте в обороне до 2024 года. До выборов вы должны продержаться, или до того времени, как в Вашингтоне будет принято решение".А слова о прогрессе в наступлении – для прессы и пиара, уверен Дробницкий.Танки для наступления и обороныВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук ответил на вопрос: возможно ли, что Россия перебьет все ВСУ в Донбассе, а потом оставшаяся территория Украины будет свободна?По мнению Полищука, все части ВСУ Россия сейчас точно не перебьет. У противника есть еще части на севере и под Киевом. Но мы значительно уменьшим способность ВСУ к сопротивлению в Донбассе и на Запорожском направлении."Когда президент говорит, что если ВСУ перестают наступать на нашу оборону, то это для нас плохо, это не фигура речи.Натовское вооружение создано по военным подходам времен холодной войны. Тогда основная задача бронетанковых войск НАТО состояла в том, чтобы обороной, засадами и короткими контрударами остановить танковые армады СССР на их пути к Ла-Маншу, чтобы стратегические бомбардировщики НАТО успели сжечь ядерными бомбардировками промышленный и военный потенциал СССР, до того как как советские танки уничтожат аэродромы, с которых поднимаются истребители НАТО для сопровождения стратегических бомбардировщиков в их рейде над небом СССР.Грубо говоря, все эти "Леопарды" и "Челленджеры" должны были быть хороши именно в обороне", – сообщил историк.ВСУ же, продолжил он, бросают тяжеловесные натовские машины с толстыми лбами, но уязвимыми бортами и ходовой в наступление, где их преимущество в системе огня и прочих автоматизированных фишках себя никак не проявляет. И это очень хорошо.В то же время, с тех времен, когда это все было задумано, много воды утекло. Танк, стоящий в обороне, спокойно обнаруживается дронами, квадракоптерами и прочими глазами с неба. А уж дешевого эффективного вооружения для уничтожения танка в распоряжении ВС РФ сейчас – великое множество."Поэтому и натовский танк в обороне особой роли уже не играет.Армия воюет как система и побеждает как система – огромную роль в победе играют все факторы, а не только какие-то отдельные танки или самолеты", – заявил Полищук.

https://ukraina.ru/20230911/1049327590.html

https://ukraina.ru/20230911/1049282240.html

https://ukraina.ru/20230910/1049298657.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, василий полищук, танки, вс рф, всу, наступление, контрнаступление, донбасс, россия, запорожское направление, дмитрий дробницкий, энтони блинкен, сша, евсеев, марк милли, купянское направление, артемовск