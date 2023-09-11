Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев - 11.09.2023 Украина.ру
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Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев - 11.09.2023 Украина.ру
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 11 сентября сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ
2023-09-11T12:06
2023-09-11T12:06
мариуполь
расстрел
морпехи
новости
суд
пожизненный срок
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"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-ой отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Игоря Тарана", - говорится в материале.В марте прошлого года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, где обнаружил идущих по улице четверых мужчин, о чем доложил командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое скончались на месте, еще двум удалось скрыться от обстрела.Спустя несколько дней он же обнаружил группу мирных жителей из шести мужчин и одной женщины, которые шли в сторону здания бывшей АЗС. Он также расстрелял гражданских из автомата: двое мужчин скончались на месте, остальным удалось спастись.Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям.Уголовное дело в отношении его командира Свинарчука находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
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мариуполь, расстрел, морпехи, новости, суд, пожизненный срок
Мариуполь, расстрел, морпехи, Новости, Суд, пожизненный срок

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев

12:06 11.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 11 сентября сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-ой отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Игоря Тарана", - говорится в материале.
В марте прошлого года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, где обнаружил идущих по улице четверых мужчин, о чем доложил командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое скончались на месте, еще двум удалось скрыться от обстрела.
Спустя несколько дней он же обнаружил группу мирных жителей из шести мужчин и одной женщины, которые шли в сторону здания бывшей АЗС. Он также расстрелял гражданских из автомата: двое мужчин скончались на месте, остальным удалось спастись.
Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям.
Уголовное дело в отношении его командира Свинарчука находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
- РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Вчера, 13:00История
Мариуполь. 80 лет со дня освобожденияСтратегическое положение Мариуполя характеризуется некоторой безысходностью – город строился как промышленно-логистический центр по возможности легко доступный. Оборонять его крайне трудно – укрепившиеся войска будут окружены. Но если уж они укрепились город надо будет брать…
 
МариупольрасстрелморпехиНовостиСудпожизненный срок
 
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