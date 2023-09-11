https://ukraina.ru/20230911/1049317192.html

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев - 11.09.2023 Украина.ру

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 11 сентября сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ

2023-09-11T12:06

2023-09-11T12:06

2023-09-11T12:06

мариуполь

расстрел

морпехи

новости

суд

пожизненный срок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/32/1024693213_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_6d706317c4da8204647d219ce631f08f.jpg

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-ой отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Игоря Тарана", - говорится в материале.В марте прошлого года Таран находился на боевой позиции на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, где обнаружил идущих по улице четверых мужчин, о чем доложил командиру роты Александру Свинарчуку. Исполняя приказ командира, Таран прицельными выстрелами из автомата расстрелял мужчин. Двое скончались на месте, еще двум удалось скрыться от обстрела.Спустя несколько дней он же обнаружил группу мирных жителей из шести мужчин и одной женщины, которые шли в сторону здания бывшей АЗС. Он также расстрелял гражданских из автомата: двое мужчин скончались на месте, остальным удалось спастись.Тарану предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц и другим статьям.Уголовное дело в отношении его командира Свинарчука находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.

https://ukraina.ru/20230910/1049250299.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, расстрел, морпехи, новости, суд, пожизненный срок