"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкXVIII Съезд партии «Единая Россия». День первый
Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100 процентов протоколов
ЛДПР получила 5,82 процента голосов избирателей, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.
Как указал в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, политические партии, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, допускаются к распределению депутатских мандатов.
Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передаётся по одному депутатскому мандату, оставшиеся депутатские мандаты распределяются в соответствии с установленной методикой распределения.
"В ближайшее время пройдёт заседание, на котором будут подведены результаты выборов депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва и распределены депутатские мандаты", - написал Рогов.
Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передаётся по одному депутатскому мандату, оставшиеся депутатские мандаты распределяются в соответствии с установленной методикой распределения.
"В ближайшее время пройдёт заседание, на котором будут подведены результаты выборов депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва и распределены депутатские мандаты", - написал Рогов.
31 августа, 09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборахВ труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии