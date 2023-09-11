"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области - 11.09.2023 Украина.ру
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"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области
"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области - 11.09.2023 Украина.ру
"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области
Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100 процентов протоколов
2023-09-11T08:06
2023-09-11T08:06
голосование
выборы
запорожская область
новости
владимир рогов
новые регионы
единая россия
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ЛДПР получила 5,82 процента голосов избирателей, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.Как указал в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, политические партии, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, допускаются к распределению депутатских мандатов.Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передаётся по одному депутатскому мандату, оставшиеся депутатские мандаты распределяются в соответствии с установленной методикой распределения."В ближайшее время пройдёт заседание, на котором будут подведены результаты выборов депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва и распределены депутатские мандаты", - написал Рогов.
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голосование, выборы, запорожская область, новости, владимир рогов, новые регионы, единая россия
голосование, выборы, Запорожская область, Новости, Владимир Рогов, Новые регионы, Единая Россия

"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области

08:06 11.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкXVIII Съезд партии «Единая Россия». День первый
XVIII Съезд партии «Единая Россия». День первый - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100 процентов протоколов
ЛДПР получила 5,82 процента голосов избирателей, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.
Как указал в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, политические партии, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, допускаются к распределению депутатских мандатов.

Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передаётся по одному депутатскому мандату, оставшиеся депутатские мандаты распределяются в соответствии с установленной методикой распределения.

"В ближайшее время пройдёт заседание, на котором будут подведены результаты выборов депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва и распределены депутатские мандаты", - написал Рогов.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 09:47
В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборахВ труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
 
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08:06"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области
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