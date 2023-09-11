https://ukraina.ru/20230911/1049309122.html

"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области

"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области - 11.09.2023 Украина.ру

"Единая Россия" победила на выборах депутатов заксобрания Запорожской области

Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва с 83,01 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100 процентов протоколов

2023-09-11T08:06

2023-09-11T08:06

2023-09-11T08:06

голосование

выборы

запорожская область

новости

владимир рогов

новые регионы

единая россия

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ЛДПР получила 5,82 процента голосов избирателей, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%.Как указал в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, политические партии, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, допускаются к распределению депутатских мандатов.Каждому списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передаётся по одному депутатскому мандату, оставшиеся депутатские мандаты распределяются в соответствии с установленной методикой распределения."В ближайшее время пройдёт заседание, на котором будут подведены результаты выборов депутатов Законодательного собрания Запорожской области первого созыва и распределены депутатские мандаты", - написал Рогов.

https://ukraina.ru/20230831/1049054922.html

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голосование, выборы, запорожская область, новости, владимир рогов, новые регионы, единая россия