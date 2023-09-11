Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении - 11.09.2023 Украина.ру
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Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении - 11.09.2023 Украина.ру
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении
Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южнодонецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 11 сентября РИА Новости
2023-09-11T07:39
2023-09-11T07:39
всу
военные
уничтожение
новости
артиллерия
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"В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", - сказал Чехов.Он добавил, что позиции российских войск были удержаны.Военнослужащие группировки войск "Восток", по словам начальника пресс-центра, проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.Он также рассказал, как военнослужащие РФ сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого."Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов.Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского."Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - перечислил Чехов.
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всу, военные, уничтожение, новости, артиллерия
ВСУ, военные, уничтожение, Новости, артиллерия

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении

07:39 11.09.2023
 
© Минобороны России телеграм-каналАртиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
© Минобороны России телеграм-канал
Читать в
Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южнодонецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 11 сентября РИА Новости
"В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", - сказал Чехов.
Он добавил, что позиции российских войск были удержаны.
Военнослужащие группировки войск "Восток", по словам начальника пресс-центра, проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
Он также рассказал, как военнослужащие РФ сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого.
"Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов.
Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского.
"Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - перечислил Чехов.
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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