https://ukraina.ru/20230911/1049308770.html

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении - 11.09.2023 Украина.ру

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южнодонецком направлении

Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южнодонецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 11 сентября РИА Новости

2023-09-11T07:39

2023-09-11T07:39

2023-09-11T07:39

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"В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", - сказал Чехов.Он добавил, что позиции российских войск были удержаны.Военнослужащие группировки войск "Восток", по словам начальника пресс-центра, проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.Он также рассказал, как военнослужащие РФ сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого."Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов.Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского."Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - перечислил Чехов.

https://ukraina.ru/20230908/1049252104.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, военные, уничтожение, новости, артиллерия