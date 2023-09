https://ukraina.ru/20230909/1049284276.html

ATACMS для Украины, цели ГУР. Главное на Украине на утро 9 сентября

США готовятся передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили американские СМИ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обладают списком российских стратегических объектов для уничтожения

Соединённые Штаты в будущий пакет военной помощи включат Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщило издание ABC News со ссылкой на источники.По информации издания, администрация президента США Джо Байдена, вероятно, предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Как заявил изданию один из неназванных американских чиновников, эти дальнобойные ракеты "приближаются". Однако он добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.Другой чиновник заявил, что решение о предоставлении ракет уже "на столе" и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности.При этом он подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято и до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.Ранее, в июле, американское издание The New York Times сообщило, что в администрации Байдена идут "тихие" дебаты по поводу ATACMS. Об этом газете сообщили два американских и один европейский чиновник.Тогда США колебались, посылать ли Украине любое количество ATACMS из своих ограниченных запасов, даже несмотря на то, что Белый дом признавал украинский "оружейный голод" во время наступления.При этом американские чиновники из сферы обороны предупреждали, что у самих США арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты задействованы в других военных планах Пентагона, в том числе на Корейском полуострове, поэтому передача их Украине может поставить под угрозу готовность применить ракеты в других горячих точках.Однако после начала украинского наступления республиканцы в палате представителей Конгресса США официально призвали администрацию Байдена "немедленно" отправить ATACMS на Украину, отметив, что другие союзники уже предоставили свои собственные дальнобойные ракеты.Как писало издание The New York Times, прозвучавшее тогда заявление Франции о поставках своих дальнобойных ракет Украины могло усилить кампанию давления на Белый дом или, наоборот, ослабить её, поскольку Украина уже получала необходимое ей вооружение от других государств.Официально Пентагон отрицает информацию из новой публикации ABC News."Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока ещё не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности", - сообщил вечером 8 сентября представитель министерства в комментарии РИА "Новости".В оборонном ведомстве также подтвердили, что ознакомились с сообщениями о том, что США близки к решению предоставить Киеву данный тип вооружения."Отрицают. Но дадут, конечно. И применят на всю катушку. Скорее всего, подгадав под праздник или под выборы", - прокомментировал это заявление Пентагона политолог и историк Лев Вершинин.Ранее представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить РИА "Новости" сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS.В то же время, на Украине уже начата кампания по прикрытию западных поставок дальнобойного оружия. Так, вечером 1 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его страна уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1,5 тыс. км, больше не является проблемой. Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио"."Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, − это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний", - подчеркнул Данилов.По его словам, "всё это будет приносить свои результаты", потому что украинские войска уже смогут поражать цели и на 700, и даже на 1000-1500 км.Двумя днями ранее он опубликовал у себя в соцсетях фото с испытаний украинских дальнобойных ракет."Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. "Ждёт Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...", - подписал Данилов фото.При этом тогда же некоторые комментаторы предположили, что такими заявлениями Данилов легализирует поставленное Украине Западом дальнобойное оружие, основным условием предоставления которого является не применять это оружие по признанной Западом территории России.Цели ГУРПредставитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий вечером 8 сентября заявил, что в ГУР есть список российских стратегических объектов, которые подлежат уничтожению, и украинские военные разведчики методично работают над этим списком."Мы работаем методично, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, которые обеспечивают изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, которые касаются логистики. Поэтому целей много. Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут производить военную продукцию", - отметил Скибицкий.По его словам, Украина "работает" по списку всеми имеющимися у неё средствами, используя комплексный подход, в который входит применение беспилотников, ракетных систем и агентов на территории России. В том числе в ГУР МОУ используют методики НАТО, отметил Скибицкий.В июне Центр общественных связей ФСБ сообщил российским СМИ о том, что ГУР МОУ планирует ряд терактов на территории России с применением "грязной бомбы".В спецслужбе пояснили, что об этих планах стало известно в ходе расследования попытки диверсии на аэродроме Северный в Ивановской области, где Главное управление разведки украинского Минобороны намеревалось подорвать самолёты дальней авиации."В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей", — рассказали в ФСБ.Для этого начальник украинского ГУР МОУ Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, которая должна была снабжать диверсионно-разведывательные группы на территории России средствами поражения, а также наносить удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Координацию использования легкомоторной авиации поручили войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР."С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", — рассказали в ФСБ.В результате спецопераций сотрудники спецслужбы задержали двух пилотов, которые дали признательные показания. Один из них, по фамилии Шиманский, рассказал, что руководство украинской разведки обсуждало возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов. Второй, Александр Морозов, признался, что его задачей был вылет на бомбометание в Брянской области, а целью был склад горюче-смазочных материалов. Его самолет получил повреждение, и пилот попал в плен, когда совершил вынужденную посадку.Также ГУР подозревают в осуществлении адресных терактов против российских журналистов и писателей, таких, как Дарья Дугина, Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, и Захар Прилепин. В результате этих терактов Дугина и Фомин погибли, Прилепин получил ранение, а его телохранитель - Александр Шубин - погиб.

