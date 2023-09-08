https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области - 08.09.2023 Украина.ру
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области
ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова
2023-09-08T14:14
2023-09-08T14:14
2023-09-08T14:14
новости
херсонская область
выборы
атака
бпла
беспилотники
избирательный участок
украина
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Эту информацию подтвердили и в Центризбиркоме РФ. Глава ведомства Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия Херсонской области была вновь эвакуирована.В России стартовал Единый день голосования. Он пройдет с 8 по 10 сентября в 54 регионах страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области принимают участие в нем впервые.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Генического округа региона Елена Терских уже сделали свой выбор."Я выполнила свой гражданский долг, как и многие из нас. Стабильность уже у нас есть. Мы двигаемся в светлое будущее вместе с нашей Россией. Очень рада, что наконец дождалась этого дня, мы к нему очень готовились и переживали", - сказала Терских.
https://ukraina.ru/20230908/1049263601.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, выборы, атака, бпла, беспилотники, избирательный участок, украина
Новости, Херсонская область, выборы, атака, БПЛА, беспилотники, избирательный участок, Украина
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области
ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова
"Мы, конечно, ожидали, что Украина не оставит в покое избирательный процесс. Но их действия настолько циничны, что вызывает бурю негативных эмоций", - сказала Захарова, добавив, что киевский режим наносит удары исключительно по мирным жителям, которые пришли изъявить свою гражданскую позицию.
Эту информацию подтвердили и в Центризбиркоме РФ. Глава ведомства Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия Херсонской области была вновь эвакуирована.
В России стартовал Единый день голосования. Он пройдет с 8 по 10 сентября в 54 регионах страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области принимают участие в нем впервые.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Генического округа региона Елена Терских уже сделали свой выбор.
"Я выполнила свой гражданский долг, как и многие из нас. Стабильность уже у нас есть. Мы двигаемся в светлое будущее вместе с нашей Россией. Очень рада, что наконец дождалась этого дня, мы к нему очень готовились и переживали", - сказала Терских.