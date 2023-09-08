https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html

Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области

Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области - 08.09.2023 Украина.ру

Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области

ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова

2023-09-08T14:14

2023-09-08T14:14

2023-09-08T14:14

новости

херсонская область

выборы

атака

бпла

беспилотники

избирательный участок

украина

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Эту информацию подтвердили и в Центризбиркоме РФ. Глава ведомства Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия Херсонской области была вновь эвакуирована.В России стартовал Единый день голосования. Он пройдет с 8 по 10 сентября в 54 регионах страны. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области принимают участие в нем впервые.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Генического округа региона Елена Терских уже сделали свой выбор."Я выполнила свой гражданский долг, как и многие из нас. Стабильность уже у нас есть. Мы двигаемся в светлое будущее вместе с нашей Россией. Очень рада, что наконец дождалась этого дня, мы к нему очень готовились и переживали", - сказала Терских.

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новости, херсонская область, выборы, атака, бпла, беспилотники, избирательный участок, украина