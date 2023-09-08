Киев отказался признавать выборы в новых регионах России - 08.09.2023 Украина.ру
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Киев отказался признавать выборы в новых регионах России
Киев отказался признавать выборы в новых регионах России - 08.09.2023 Украина.ру
Киев отказался признавать выборы в новых регионах России
В Киеве призвали международных партнеров наложить новые санкции на все лица, участвующих в организации голосования в России
2023-09-08T13:44
2023-09-08T13:44
новости
выборы
мид украины
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"Грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины" назвали в Киеве выборы, которые в новых субъектах Российской Федерации проводятся с 8 по 10 сентября. Об этом говорится в сообщении, которое МИД Украины опубликовал на своем сайте 8 сентября.Российская Федерация проводит выборы в местные органы власти на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и в городе Севастополь."Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных Российской армией украинских территорий", - говорится в сообщении.Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что организацией "фейковых" выборов, Кремль "продолжает делегитимизацию российской правовой системы".Также в Киеве призвали международных партнеров "осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность ни одной “администрации”, которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься".МИД Украины потребовал, чтобы на лица, участвующие в организации выборов, были наложены новые международные санкции.Как сообщало издание Украина.ру, глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила о начале досрочного голосования на региональных выборах в новых субъектах России 30 августа.
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новости, выборы, мид украины
Новости, выборы, МИД Украины

Киев отказался признавать выборы в новых регионах России

13:44 08.09.2023
 
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В Киеве призвали международных партнеров наложить новые санкции на все лица, участвующих в организации голосования в России
"Грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины" назвали в Киеве выборы, которые в новых субъектах Российской Федерации проводятся с 8 по 10 сентября. Об этом говорится в сообщении, которое МИД Украины опубликовал на своем сайте 8 сентября.
Российская Федерация проводит выборы в местные органы власти на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и в городе Севастополь.
"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных Российской армией украинских территорий", - говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что организацией "фейковых" выборов, Кремль "продолжает делегитимизацию российской правовой системы".
Также в Киеве призвали международных партнеров "осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность ни одной “администрации”, которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься".
МИД Украины потребовал, чтобы на лица, участвующие в организации выборов, были наложены новые международные санкции.
Как сообщало издание Украина.ру, глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила о начале досрочного голосования на региональных выборах в новых субъектах России 30 августа.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 09:47
В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборахВ труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
 
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