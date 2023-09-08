Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии
Министерство экономики Украины считает Хорватию важным логистическим пунктом для будущей торговли
Через хорватские порты уже экспортируется украинское зерно. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.
В публикации, посвященной итогам встречи министра экономики Юлии Свириденко с премьер-министром Хорватии на полях саммита Инициатива трех морей в Бухаресте, отмечается "важная роль этого логистического маршрута в двухсторонние торговли между Украиной и Хорватией и после войны".
Также стороны обсудили ускорение локализации производства техники для разминирования и совместное решение вопросов, связанных с украинским экспортом.
"Хорватия предложила помощь Украине в расследовании военных преступлений", - отмечается в сообщении.
На форуме "Крымская платформа" в августе этого года Андрей Пленкович обещал Украине пакет военной помощи на 30 млн евро.