https://ukraina.ru/20230908/1049255680.html

Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии

Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии - 08.09.2023 Украина.ру

Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии

Министерство экономики Украины считает Хорватию важным логистическим пунктом для будущей торговли

2023-09-08T10:50

2023-09-08T10:50

2023-09-08T10:50

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украина

зерно

хорватия

экспорт

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Через хорватские порты уже экспортируется украинское зерно. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.В публикации, посвященной итогам встречи министра экономики Юлии Свириденко с премьер-министром Хорватии на полях саммита Инициатива трех морей в Бухаресте, отмечается "важная роль этого логистического маршрута в двухсторонние торговли между Украиной и Хорватией и после войны".Также стороны обсудили ускорение локализации производства техники для разминирования и совместное решение вопросов, связанных с украинским экспортом."Хорватия предложила помощь Украине в расследовании военных преступлений", - отмечается в сообщении.На форуме "Крымская платформа" в августе этого года Андрей Пленкович обещал Украине пакет военной помощи на 30 млн евро.

https://ukraina.ru/20230906/1049218877.html

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новости, украина, зерно, хорватия, экспорт