Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии - 08.09.2023 Украина.ру
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Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии
Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии - 08.09.2023 Украина.ру
Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии
Министерство экономики Украины считает Хорватию важным логистическим пунктом для будущей торговли
2023-09-08T10:50
2023-09-08T10:50
новости
украина
зерно
хорватия
экспорт
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Через хорватские порты уже экспортируется украинское зерно. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.В публикации, посвященной итогам встречи министра экономики Юлии Свириденко с премьер-министром Хорватии на полях саммита Инициатива трех морей в Бухаресте, отмечается "важная роль этого логистического маршрута в двухсторонние торговли между Украиной и Хорватией и после войны".Также стороны обсудили ускорение локализации производства техники для разминирования и совместное решение вопросов, связанных с украинским экспортом."Хорватия предложила помощь Украине в расследовании военных преступлений", - отмечается в сообщении.На форуме "Крымская платформа" в августе этого года Андрей Пленкович обещал Украине пакет военной помощи на 30 млн евро.
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новости, украина, зерно, хорватия, экспорт
Новости, Украина, зерно, Хорватия, экспорт

Украинское зерно уже экспортируется через порты Хорватии

10:50 08.09.2023
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Украина.ру / Федор Громов
Читать в
Министерство экономики Украины считает Хорватию важным логистическим пунктом для будущей торговли
Через хорватские порты уже экспортируется украинское зерно. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.
В публикации, посвященной итогам встречи министра экономики Юлии Свириденко с премьер-министром Хорватии на полях саммита Инициатива трех морей в Бухаресте, отмечается "важная роль этого логистического маршрута в двухсторонние торговли между Украиной и Хорватией и после войны".
Также стороны обсудили ускорение локализации производства техники для разминирования и совместное решение вопросов, связанных с украинским экспортом.
"Хорватия предложила помощь Украине в расследовании военных преступлений", - отмечается в сообщении.
На форуме "Крымская платформа" в августе этого года Андрей Пленкович обещал Украине пакет военной помощи на 30 млн евро.
Зерно - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 18:17
В Еврокомиссии надеются, что смогут ввозить с Украины 4,7 млн тонн зерновых в месяцВице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис надеется, что удастся экспортировать с Украины 4,7 миллионов тонн зерновых в месяц. Об этом сообщили журналисты „Интерфакс-Украина“
 
НовостиУкраиназерноХорватияэкспорт
 
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