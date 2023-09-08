США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан - 08.09.2023 Украина.ру
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США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан - 08.09.2023 Украина.ру
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан
США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта. Об этом 7 сентября заявил советник американского президента Джейк Салливан
2023-09-08T07:53
2023-09-08T08:06
новости
конфликт
владимир зеленский
сша
зарубежье
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"По нашему мнению, присутствие Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом" — сказал он.Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.В начале августа Зеленский признал давление со стороны союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Президент сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.
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новости, конфликт, владимир зеленский, сша, зарубежье
Новости, конфликт, Владимир Зеленский, США, Зарубежье

США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан

07:53 08.09.2023 (обновлено: 08:06 08.09.2023)
 
© ar.usembassy.govДжейк Салливан
Джейк Салливан
© ar.usembassy.gov
Читать в
США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта. Об этом 7 сентября заявил советник американского президента Джейк Салливан
"По нашему мнению, присутствие Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом" — сказал он.
Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.
В начале августа Зеленский признал давление со стороны союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Президент сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 11:00
"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешаетПереговоры с Россией в ближайшее время невозможны. Такое заявление 5 сентября в интервью японскому телеканалу NHK сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
 
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