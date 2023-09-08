США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан

"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает

Переговоры с Россией в ближайшее время невозможны. Такое заявление 5 сентября в интервью японскому телеканалу NHK сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба