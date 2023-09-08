https://ukraina.ru/20230908/1049252242.html
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан - 08.09.2023 Украина.ру
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан
США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта. Об этом 7 сентября заявил советник американского президента Джейк Салливан
2023-09-08T07:53
2023-09-08T07:53
2023-09-08T08:06
новости
конфликт
владимир зеленский
сша
зарубежье
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"По нашему мнению, присутствие Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом" — сказал он.Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.В начале августа Зеленский признал давление со стороны союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Президент сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.
https://ukraina.ru/20230905/1049170807.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конфликт, владимир зеленский, сша, зарубежье
Новости, конфликт, Владимир Зеленский, США, Зарубежье
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - Салливан
07:53 08.09.2023 (обновлено: 08:06 08.09.2023)
США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта. Об этом 7 сентября заявил советник американского президента Джейк Салливан
"По нашему мнению, присутствие Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом" — сказал он.
Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.
В начале августа Зеленский признал давление со стороны союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Президент сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы давление будет только нарастать.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Киев официально отказался от контактов с Москвой.