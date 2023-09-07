ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049236096.html
ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ
ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ
Федеральная служба безопасности России 7 сентября сообщила о задержании группы контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины
2023-09-07T13:33
2023-09-07T13:33
фсб
контрабанда
новости
всу
техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048970099_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_34e124e9c28963ccbd873d2d0e7ce88a.jpg.webp
"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники. &lt;...&gt; Всем фигурантам... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материале.У преступников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, свыше 100 тысяч долларов и почти 60 тысяч евро.Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.
https://ukraina.ru/20230905/1049174148.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048970099_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d08852c8d6b9040cb2027c67ef401d8a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, контрабанда, новости, всу, техника
ФСБ, контрабанда, Новости, ВСУ, техника

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ

13:33 07.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота пограничного управления ФСБ России на приграничных территориях в Челябинской области
Работа пограничного управления ФСБ России на приграничных территориях в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Федеральная служба безопасности России 7 сентября сообщила о задержании группы контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины
"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники. <...> Всем фигурантам... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материале.
У преступников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, свыше 100 тысяч долларов и почти 60 тысяч евро.
"Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", - отмечает спецслужба.
Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.
ФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене
5 сентября, 12:13
За попытку присоединиться к ВСУ: ФСБ задержала жителя КубаниФСБ РФ сообщила о задержании жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны с целью присоединиться к украинской армии. Сообщение об этом 5 сентября обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы
 
ФСБконтрабандаНовостиВСУтехника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дрона
13:33ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ
13:32"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews
13:31Константин Блохин: кто он
13:22"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
13:18Близость к НАТО, день разведки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 сентября
13:02Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился
12:55"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма
12:42"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона
12:41Депутат Гончаренко подтвердил запрет Киева на поездки чиновников в Польшу из-за зернового конфликта
12:39Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в Константиновке
12:28Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
12:07Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске
12:06Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем
11:52Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем
11:39Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
11:18Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики
11:11Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс
11:00Блинкен впервые заявил о передаче Украине замороженных активов россиян
10:57Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео
Лента новостейМолния