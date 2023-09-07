https://ukraina.ru/20230907/1049236096.html

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ

Федеральная служба безопасности России 7 сентября сообщила о задержании группы контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины

2023-09-07T13:33

2023-09-07T13:33

2023-09-07T13:33

фсб

контрабанда

новости

всу

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048970099_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_34e124e9c28963ccbd873d2d0e7ce88a.jpg.webp

"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники. <...> Всем фигурантам... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материале.У преступников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, свыше 100 тысяч долларов и почти 60 тысяч евро.Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.

https://ukraina.ru/20230905/1049174148.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, контрабанда, новости, всу, техника