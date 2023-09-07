ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота пограничного управления ФСБ России на приграничных территориях в Челябинской области
Федеральная служба безопасности России 7 сентября сообщила о задержании группы контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины
"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники. <...> Всем фигурантам... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материале.
У преступников изъяли более 100 изделий для боевой авиации, свыше 100 тысяч долларов и почти 60 тысяч евро.
"Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", - отмечает спецслужба.
Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.