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Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском - 07.09.2023 Украина.ру

Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Скопление Вооруженных сил Украины зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском в Донбассе. Об этом 7 сентября рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передает РИА Новости

2023-09-07T07:28

2023-09-07T07:28

2023-09-07T07:28

артемовск

всу

новости

военные

разведчик

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"Сейчас мы с вами находимся (с БПЛА - ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ - ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр", - сказал он.По его словам, из Часова Яра и Богдановки ведется и подвоз боеприпасов на украинские позиции у линии фронта.На днях командир подразделения с позывным "Калуга" заверял, что мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему.

https://ukraina.ru/20230905/1049184292.html

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артемовск, всу, новости, военные, разведчик