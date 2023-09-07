Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском - 07.09.2023 Украина.ру
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Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском - 07.09.2023 Украина.ру
Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
Скопление Вооруженных сил Украины зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском в Донбассе. Об этом 7 сентября рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передает РИА Новости
2023-09-07T07:28
2023-09-07T07:28
артемовск
всу
новости
военные
разведчик
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"Сейчас мы с вами находимся (с БПЛА - ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ - ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр", - сказал он.По его словам, из Часова Яра и Богдановки ведется и подвоз боеприпасов на украинские позиции у линии фронта.На днях командир подразделения с позывным "Калуга" заверял, что мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему.
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артемовск, всу, новости, военные, разведчик
Артемовск, ВСУ, Новости, военные, разведчик

Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском

07:28 07.09.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Скопление Вооруженных сил Украины зафиксировано в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском в Донбассе. Об этом 7 сентября рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, передает РИА Новости
"Сейчас мы с вами находимся (с БПЛА - ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ - ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр", - сказал он.
По его словам, из Часова Яра и Богдановки ведется и подвоз боеприпасов на украинские позиции у линии фронта.
На днях командир подразделения с позывным "Калуга" заверял, что мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему.
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АртемовскВСУНовостивоенныеразведчик
 
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