Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Сколько бы ни говорили о провале украинского наступления, пока можно говорить только о срыве запланированных темпов и перерасходе ресурсов. Учитывая, что наступление может продолжаться ещё как минимум месяц, шансы у ВСУ ещё есть
Однако инцидент на Дунае заставляет счесть, что ситуацию на фронте для Киева – действительно крайне неприятная.
4 сентября спикер МИД Украины Олег Николаенко заявил, что "по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО".
Сообщение украинского представителя вызвало неподдельный интерес на другом берегу Дуная – министерство национальной обороны Румынии опровергло сообщение о падении чего-то взрывоопасного на территории страны.
С украинской стороны последовало подключение "тяжёлой артиллерии" в лице главы МИД Дмитрия Кулебы:
"Отрицать это бессмысленно, потому что есть фотоподтверждения. В общем, давайте откровенно, есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт".
25 июля, 07:26Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрытПосле выхода России из зерновой сделки Украина ожидаемо перенаправила свои зерновозы в устье Дуная. Судоходство в украинских каналах Дельты малотоннажное, так как проходит по мелководно. Но совсем рядом расположен мощный перевалочный узел — румынский порт Констанца, к которому можно пройти речными путями
Оборот "попытки не эскалировать интерпретацию" прекрасен сам по себе и вызывает сомнения в адекватности человека, который так выражается.
Что до фотодоказательств, то украинские СМИ их действительно демонстрировали и выглядят он точь в точь как фотографии взрывов беспилотников на украинской стороне Дуная. Так что, вполне вероятно, это они и есть.
С другой стороны, ничего невероятного в пересечении БПЛА Дуная нет. Они ведь и у Украины есть…
Присоединился к критике соседей и секретарь СНБОУ Алексей Данилов: "когда на румынскую территорию случайно или неслучайно залетели иранские и российские "шахеды", и взорвались там, то НАТО спокойно за всем этим наблюдает и говорит: "Ну, не было такого". Пускай, не было. Таким образом вы можете доиграться до того, что у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное. Это очень опасные примеры".
Президент Румынии Клаус Йоханнис ответил, что на территории страны не падали никакие части российских БПЛА или любых других аппаратов: "Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством. (...) Ничего не попало в Румынию".
Правда, 6 сентября румыны что-то на своей территории всё же нашли.
В завершение кампании издание "Слово и дело" продемонстрировало инфографику о пересечении российскими воздушными средства границ стран-членов НАТО.
Учитывая, что начинается список широкоизвестным падением украинского БПЛА Ту-141 в Хорватии (кстати, статья в "Википедии" написана таким образом, как будто принадлежность БПЛА неизвестна) и продолжается падением украинской зенитной ракеты в Польше.
Странно, почему в списке нет румынского МиГ-21, сбитого, судя по всему, украинской ПВО.
Если же "эскалировать интерпретацию", то налицо попытка Украины втянуть в конфликт страну – члена НАТО, которая пользуется соответствующими гарантиями безопасности.
27 августа, 04:28Инструктаж Залужного и Третья мировая война. РезультатыПару дней назад британская "Гардиан" сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом ОВС НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакиным.
Собственно, упомянутый уже Данилов говорил об этом прямым текстом: "если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее".
Естественно, что если это удастся, то о провале украинского наступления никто уже не вспомнит – проблемы будут значительно более серьёзные.