https://ukraina.ru/20230906/1049210274.html

Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую

Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую - 06.09.2023 Украина.ру

Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую

Сколько бы ни говорили о провале украинского наступления, пока можно говорить только о срыве запланированных темпов и перерасходе ресурсов. Учитывая, что наступление может продолжаться ещё как минимум месяц, шансы у ВСУ ещё есть

2023-09-06T15:53

2023-09-06T15:53

2023-09-06T15:53

эксклюзив

украина

россия

война

герань

румыния

нато

третья мировая война

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Однако инцидент на Дунае заставляет счесть, что ситуацию на фронте для Киева – действительно крайне неприятная.4 сентября спикер МИД Украины Олег Николаенко заявил, что "по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО".Сообщение украинского представителя вызвало неподдельный интерес на другом берегу Дуная – министерство национальной обороны Румынии опровергло сообщение о падении чего-то взрывоопасного на территории страны.С украинской стороны последовало подключение "тяжёлой артиллерии" в лице главы МИД Дмитрия Кулебы:"Отрицать это бессмысленно, потому что есть фотоподтверждения. В общем, давайте откровенно, есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт".Оборот "попытки не эскалировать интерпретацию" прекрасен сам по себе и вызывает сомнения в адекватности человека, который так выражается. Что до фотодоказательств, то украинские СМИ их действительно демонстрировали и выглядят он точь в точь как фотографии взрывов беспилотников на украинской стороне Дуная. Так что, вполне вероятно, это они и есть. С другой стороны, ничего невероятного в пересечении БПЛА Дуная нет. Они ведь и у Украины есть…Присоединился к критике соседей и секретарь СНБОУ Алексей Данилов: "когда на румынскую территорию случайно или неслучайно залетели иранские и российские "шахеды", и взорвались там, то НАТО спокойно за всем этим наблюдает и говорит: "Ну, не было такого". Пускай, не было. Таким образом вы можете доиграться до того, что у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное. Это очень опасные примеры".Президент Румынии Клаус Йоханнис ответил, что на территории страны не падали никакие части российских БПЛА или любых других аппаратов: "Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством. (...) Ничего не попало в Румынию".Правда, 6 сентября румыны что-то на своей территории всё же нашли.В завершение кампании издание "Слово и дело" продемонстрировало инфографику о пересечении российскими воздушными средства границ стран-членов НАТО. Учитывая, что начинается список широкоизвестным падением украинского БПЛА Ту-141 в Хорватии (кстати, статья в "Википедии" написана таким образом, как будто принадлежность БПЛА неизвестна) и продолжается падением украинской зенитной ракеты в Польше. Странно, почему в списке нет румынского МиГ-21, сбитого, судя по всему, украинской ПВО.Если же "эскалировать интерпретацию", то налицо попытка Украины втянуть в конфликт страну – члена НАТО, которая пользуется соответствующими гарантиями безопасности.Собственно, упомянутый уже Данилов говорил об этом прямым текстом: "если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее".Естественно, что если это удастся, то о провале украинского наступления никто уже не вспомнит – проблемы будут значительно более серьёзные.

https://ukraina.ru/20230725/1048229048.html

https://ukraina.ru/20230827/1048953894.html

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эксклюзив, украина, россия, война, герань, румыния, нато, третья мировая война