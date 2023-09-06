Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней - 06.09.2023 Украина.ру
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Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней
Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней - 06.09.2023 Украина.ру
Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней
Коллективный Запад во главе с США, затеявший унизительную и безумную по сути кампанию "отмены России", сам внезапно угодил в западню, которой не ожидал. Под угрозой оказалось проведение Олимпийских игр в Париже. В лучшем случае они могут оказаться последними
2023-09-06T13:51
2023-09-06T15:51
олимпийские игры
россия
сша
мок
бойкот
эксклюзив
зарубежье
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Да-да, XXXIII летние Олимпийские игры 2024 года, 33-е по счету в истории олимпийского движения, которые планируется провести в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года, могут не состояться по трем причинам:— из-за бойкота соревнований по политическим причинам разных стран-участников;— ни у Франции, ни у Международного олимпийского комитета (МОК) пока элементарно нет денег на полноценное проведение игр;— появились альтернативные соревнования, по уровню уже сравнимые с Олимпиадой.Запад, привнося в спорт политику, хотел использовать олимпийское движение для травли и дискредитации неугодных стран, но нарвался на неожиданную ответку-бумеранг — он может быть сам дискредитирован и оказаться в меньшинстве.Суть истории такова: 26 июля 2023 года, за год до официального начала соревнований, МОК не послал заявки для официального участия России и Белоруссии. Глава МОК Томас Бах допустил, что перерешить можно будет в октябре текущего года на следующей сессии организации 14–17 октября в индийском городе Мумбаи.Но потом передумал и сообщал: «Решение (об участии россиян. — Авт.) будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре».«Развитие ситуации», на которое намекает Бах, уже привело к тому, что МОК прошедшей весной принял решение допустить российских спортсменов для участия в международных соревнованиях на жестких условиях: без флага и гимна и без командных видов спорта. Кроме того, спортсмены не должны высказываться в поддержку спецвоенной операции (СВО) России на Украине, а также не состоять в ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и других силовых структурах.В России эти условия оценили как дискриминацию и назвали «недопустимыми». Однако даже такой подход возмутил инициаторов и сторонников «отмены России». Например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил, что 35 стран готовы объявить бойкот летним Олимпийским играм — 2024 в Париже, если россиян и белорусов допустят до участия даже в нейтральном статусе. «Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, в которую входят 35 государств. Вместе мы намерены бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», – написал он в своем телеграм-канале, не называя, правда, ни одной страны, которая решила принять участие в этой акции.Бах уже осудил такую позицию: «Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб».Но тем не менее 3 сентября 2023 года стало известно, что МОК запретил спортсменам из России и Беларуси принимать участие в Азиатских играх — 2023, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Несмотря на то что в июле на своей генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) было разрешено 500 россиянам и белорусам участвовать в Играх. И именно на них в некоторых видах можно было выполнить квалификационные нормативы, необходимые и для участия в парижской Олимпиаде.Но МОК приказал ОСА: не пускать россиян и белорусов по «техническим причинам». Точно так же поступают с представителями двух стран и на всех остальных соревнованиях — банально не дают им проходить квалификацию, что является необходимым условием участия в Олимпиадах.Ранее, с 21 июня по 2 июля этого года россияне и белорусы пропустили Европейские игры прошедшие в Польше — поляки их туда просто не пустили. И Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) это проглотили, согласившись с решением Варшавы.По-своему жестоко, безжалостно и крайне русофобски МОК разобрался и с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая последовательно выступает против дискриминации российских и белорусских боксеров на Олимпиаде-2024. Чтобы показать всем международным организациям, кто на ринге и вообще везде хозяин, МОК исключил бокс из программы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. И это бокс — один из старейших и зрелищных видов спорта в программе Олимпиад.И можно не сомневаться, что коллективный Запада и его записные русофобы поддержат любые инициативы, дискриминирующие Россию. Им не привыкать работать по принципу «сгорел сарай, гори и хата».А олимпийская «хата» горит и серьезно. Я бы даже сказал, зажигает. Денег на проведение соревнований нет ни у Франции, ни у МОК.Как сообщает France 24, когда столица Франции в 2017 году выиграла право на проведение игр, их изначальный бюджет составлял 3,3 млрд. евро. Такие данные были официально озвучены. Но теперь стало известно, что к концу 2023 года на них уже нужно потратить 4,4 млрд. евро. А теперь главный вопрос: где взять еще 1,1 "ярда" евро в нынешних экономических условиях? Франция вползает в стагнацию экономики, остатки ее колониальной империи в Африке рассыпаются на глазах, на помощь Евросоюза надеяться нечего.Но и это еще не все. В соцсетях появилась информация, что бюджет 2022 года МОК закончил с дефицитом в 1,12 млрд. долл. По нынешнему году минус планируется вдвое больше (а может и втрое). То есть на данный момент МОК имеет огромную бюджетную дыру и по сути является банкротом.Есть над чем задуматься и Парижу. На проведении летней Олимпиады-2020, ее хозяин-организатор Токио потерял 6,3 млрд. долл. Это без учета затрат на инфраструктуру. Сколько потеряет Париж, если проведет, никому не известно. Потому что, похоже, канули в Лету те времена, когда на Играх принимающие страны зарабатывали.И сейчас соцсети рассказывают о том, что:— начался массовый отзыв заявок на права трансляций и проведение соревнований. Заявки отозвали уже три десятка компаний и промоутеров. А те, кто только собирались их подать, затаились в ожидании и не желают свои заявки подтверждать;— спонсоры, обычно щедрые и неприхотливые, вдруг закрыли свои кошельки, так как не желают рисковать и тоже или ждут, чем все закончится, или элементарно разбегаются. Доходы от спонсоров по сравнению с 2016 годом упали втрое и составляют всего 11% от бюджета;— заартачились страховые компании, много лет работающие с МОК, и наотрез отказываются подписывать контракты — выжидают развития ситуации. А ведь без всех видов страхования Олимпиада не начнется!И наконец, третий момент. Россия достойно отвечает на бойкот и находит понимание у тех, кто ее поддерживает в противостоянии с западным произволом. Было объявлено и анонсировано, что с 20 по 23 июня того же 2024 года, аккурат перед Оимпиадой-2024 в Париже, будут проведены игры БРИКС-2024. В них в 25 видах спорта примут участие около 4500 спортсменов из порядка 50 стран — всех, заявивших о желании вступить в БРИКС.Ну а сразу после Олимпиады-2024 в Москве пройдут грандиозные Всемирные игры Дружбы. Это более 5000 атлетов из 137 стран в 27 видах спорта.И уже можно кое-что сравнить: стран, которые выступают против участия России в Олимпиаде, всего 35. А вот тех, кто за, аж 171. Из них 82 — за участие россиян и белорусов с флагом и гимном. Это вовсе не пустячок. Дело в том, что для легитимации Олимпиады, нужен планетарный кворум. Иначе олимпийское движение будет дискредитировано и окончательно потеряет свой вес и значение.Не все получилось у Запада и с воздействием на Россию, на расшатывание стабильности в российском обществе. Он наделся вызвать дополнительное возмущение спортсменов и болельщиков, не довольных отменой участия в Олимпиадах. Но оскорбление чести страны, ее символов, дискредитация спортсменов зачастую дала обратный эффект. Общественное мнение в России как минимум разделилось.Одни выступили за то, чтобы спортсмены, которые всю жизнь готовились и шли к своим олимпийским медалям, все же приняли участие играх в нейтральном статусе, без поднятия флага и гимна в честь побед, без государственной символики. Дескать, все равно все будут знать, что они из России.Другие, в том числе и спортсмены, отказываются выступать нейтралами. Например, фигуристка и олимпийская чемпионка фигуристка Камила Валиева твердо заявила: «Выступать буду только под российским флагом!»А главный тренер сборной России по художественной гимнастике великая Ирина Винер вообще выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде "без гимна и флага", потомоу что крайне политизированные Олимпийские игры в современном виде "изжили себя" политическими скандалами, участием трансгендеров и прочих извращенцев. "Нужно бороться и побеждать за Родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили", — сказала она. И предложила России участвовать в альтернативных международных состязаниях и самой организовывать их, в том числе "на площадках ШОС и БРИКС".И даже глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс в интервью The Wall Street Journal в декабре 2022 года говорила, что считает нужным разрешить российским атлетам выступать на летних Олимпийских играх 2024 года, так как их недопуск россиян отбрасывает спорт назад. "Каждый день в мире происходят конфликты, страны воюют каждый день, и если люди решат бойкотировать око за око, по принципу — "Вы не пришли на наши игры, значит, и мы не придем на ваши игры", — очень быстро развалится "ткань" олимпийского и паралимпийского движения", — сказала Лайонс.Но пока рулит политика, а США по привычке дожимают ситуацию. Но и финиш близок, и не США там могут быть первыми.
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Владимир Скачко
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олимпийские игры, россия, сша, мок, бойкот, эксклюзив, зарубежье
Олимпийские игры, Россия, США, МОК, бойкот, Эксклюзив, Зарубежье

Бесславный финиш отмены России. Олимпиада в Париже может стать последней

13:51 06.09.2023 (обновлено: 15:51 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Гильем Бейкер
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Коллективный Запад во главе с США, затеявший унизительную и безумную по сути кампанию "отмены России", сам внезапно угодил в западню, которой не ожидал. Под угрозой оказалось проведение Олимпийских игр в Париже. В лучшем случае они могут оказаться последними
Да-да, XXXIII летние Олимпийские игры 2024 года, 33-е по счету в истории олимпийского движения, которые планируется провести в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года, могут не состояться по трем причинам:
— из-за бойкота соревнований по политическим причинам разных стран-участников;
— ни у Франции, ни у Международного олимпийского комитета (МОК) пока элементарно нет денег на полноценное проведение игр;
— появились альтернативные соревнования, по уровню уже сравнимые с Олимпиадой.
Запад, привнося в спорт политику, хотел использовать олимпийское движение для травли и дискредитации неугодных стран, но нарвался на неожиданную ответку-бумеранг — он может быть сам дискредитирован и оказаться в меньшинстве.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Суть истории такова: 26 июля 2023 года, за год до официального начала соревнований, МОК не послал заявки для официального участия России и Белоруссии. Глава МОК Томас Бах допустил, что перерешить можно будет в октябре текущего года на следующей сессии организации 14–17 октября в индийском городе Мумбаи.
Но потом передумал и сообщал: «Решение (об участии россиян. — Авт.) будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре».
«Развитие ситуации», на которое намекает Бах, уже привело к тому, что МОК прошедшей весной принял решение допустить российских спортсменов для участия в международных соревнованиях на жестких условиях: без флага и гимна и без командных видов спорта. Кроме того, спортсмены не должны высказываться в поддержку спецвоенной операции (СВО) России на Украине, а также не состоять в ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и других силовых структурах.
В России эти условия оценили как дискриминацию и назвали «недопустимыми». Однако даже такой подход возмутил инициаторов и сторонников «отмены России». Например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил, что 35 стран готовы объявить бойкот летним Олимпийским играм — 2024 в Париже, если россиян и белорусов допустят до участия даже в нейтральном статусе. «Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, в которую входят 35 государств. Вместе мы намерены бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», – написал он в своем телеграм-канале, не называя, правда, ни одной страны, которая решила принять участие в этой акции.
МОК решил не отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 14:12
Глава МОК не против возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игрыВ Международном олимпийском комитете (МОК) знают позицию Украины по поводу российских и белорусских спортсменов и их участия в Олимпиаде 2024 года, но отстранение спортсменов из-за их гражданства паспорта "не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии", заявил 28 января глава организации Томас Бах. Об этом сообщает Sport24
Бах уже осудил такую позицию: «Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб».
Но тем не менее 3 сентября 2023 года стало известно, что МОК запретил спортсменам из России и Беларуси принимать участие в Азиатских играх — 2023, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Несмотря на то что в июле на своей генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) было разрешено 500 россиянам и белорусам участвовать в Играх. И именно на них в некоторых видах можно было выполнить квалификационные нормативы, необходимые и для участия в парижской Олимпиаде.
Но МОК приказал ОСА: не пускать россиян и белорусов по «техническим причинам». Точно так же поступают с представителями двух стран и на всех остальных соревнованиях — банально не дают им проходить квалификацию, что является необходимым условием участия в Олимпиадах.
Ранее, с 21 июня по 2 июля этого года россияне и белорусы пропустили Европейские игры прошедшие в Польше — поляки их туда просто не пустили. И Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) это проглотили, согласившись с решением Варшавы.
По-своему жестоко, безжалостно и крайне русофобски МОК разобрался и с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая последовательно выступает против дискриминации российских и белорусских боксеров на Олимпиаде-2024. Чтобы показать всем международным организациям, кто на ринге и вообще везде хозяин, МОК исключил бокс из программы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. И это бокс — один из старейших и зрелищных видов спорта в программе Олимпиад.
И можно не сомневаться, что коллективный Запада и его записные русофобы поддержат любые инициативы, дискриминирующие Россию. Им не привыкать работать по принципу «сгорел сарай, гори и хата».
А олимпийская «хата» горит и серьезно. Я бы даже сказал, зажигает. Денег на проведение соревнований нет ни у Франции, ни у МОК.
Олимпиада-2022. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля 2022, 17:29
Дружба превыше всего: россиянин и украинец вновь вместе на пьедестале Олимпийских игр четыре года спустяКак и в Пхёнчхане в 2018 году, российский фристайлист Илья Буров и Александр Абраменко из сборной Украины завоевали олимпийские медали в лыжной акробатике и вновь обнялись, поздравляя друг друга, несмотря на предупреждения спортивных функционеров Украины
Как сообщает France 24, когда столица Франции в 2017 году выиграла право на проведение игр, их изначальный бюджет составлял 3,3 млрд. евро. Такие данные были официально озвучены. Но теперь стало известно, что к концу 2023 года на них уже нужно потратить 4,4 млрд. евро. А теперь главный вопрос: где взять еще 1,1 "ярда" евро в нынешних экономических условиях? Франция вползает в стагнацию экономики, остатки ее колониальной империи в Африке рассыпаются на глазах, на помощь Евросоюза надеяться нечего.
Но и это еще не все. В соцсетях появилась информация, что бюджет 2022 года МОК закончил с дефицитом в 1,12 млрд. долл. По нынешнему году минус планируется вдвое больше (а может и втрое). То есть на данный момент МОК имеет огромную бюджетную дыру и по сути является банкротом.
Есть над чем задуматься и Парижу. На проведении летней Олимпиады-2020, ее хозяин-организатор Токио потерял 6,3 млрд. долл. Это без учета затрат на инфраструктуру. Сколько потеряет Париж, если проведет, никому не известно. Потому что, похоже, канули в Лету те времена, когда на Играх принимающие страны зарабатывали.
И сейчас соцсети рассказывают о том, что:
— начался массовый отзыв заявок на права трансляций и проведение соревнований. Заявки отозвали уже три десятка компаний и промоутеров. А те, кто только собирались их подать, затаились в ожидании и не желают свои заявки подтверждать;
— спонсоры, обычно щедрые и неприхотливые, вдруг закрыли свои кошельки, так как не желают рисковать и тоже или ждут, чем все закончится, или элементарно разбегаются. Доходы от спонсоров по сравнению с 2016 годом упали втрое и составляют всего 11% от бюджета;
— заартачились страховые компании, много лет работающие с МОК, и наотрез отказываются подписывать контракты — выжидают развития ситуации. А ведь без всех видов страхования Олимпиада не начнется!
И наконец, третий момент. Россия достойно отвечает на бойкот и находит понимание у тех, кто ее поддерживает в противостоянии с западным произволом. Было объявлено и анонсировано, что с 20 по 23 июня того же 2024 года, аккурат перед Оимпиадой-2024 в Париже, будут проведены игры БРИКС-2024. В них в 25 видах спорта примут участие около 4500 спортсменов из порядка 50 стран — всех, заявивших о желании вступить в БРИКС.
Ну а сразу после Олимпиады-2024 в Москве пройдут грандиозные Всемирные игры Дружбы. Это более 5000 атлетов из 137 стран в 27 видах спорта.
Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 11:24
Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спортаРоссия проведет Всемирные игры дружбы в 2024 году. Об этом 27 июля в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге заявил министр спорта страны Олег Матыцин
И уже можно кое-что сравнить: стран, которые выступают против участия России в Олимпиаде, всего 35. А вот тех, кто за, аж 171. Из них 82 — за участие россиян и белорусов с флагом и гимном. Это вовсе не пустячок. Дело в том, что для легитимации Олимпиады, нужен планетарный кворум. Иначе олимпийское движение будет дискредитировано и окончательно потеряет свой вес и значение.
Не все получилось у Запада и с воздействием на Россию, на расшатывание стабильности в российском обществе. Он наделся вызвать дополнительное возмущение спортсменов и болельщиков, не довольных отменой участия в Олимпиадах. Но оскорбление чести страны, ее символов, дискредитация спортсменов зачастую дала обратный эффект. Общественное мнение в России как минимум разделилось.
Одни выступили за то, чтобы спортсмены, которые всю жизнь готовились и шли к своим олимпийским медалям, все же приняли участие играх в нейтральном статусе, без поднятия флага и гимна в честь побед, без государственной символики. Дескать, все равно все будут знать, что они из России.
Другие, в том числе и спортсмены, отказываются выступать нейтралами. Например, фигуристка и олимпийская чемпионка фигуристка Камила Валиева твердо заявила: «Выступать буду только под российским флагом!»
А главный тренер сборной России по художественной гимнастике великая Ирина Винер вообще выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде "без гимна и флага", потомоу что крайне политизированные Олимпийские игры в современном виде "изжили себя" политическими скандалами, участием трансгендеров и прочих извращенцев. "Нужно бороться и побеждать за Родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили", — сказала она. И предложила России участвовать в альтернативных международных состязаниях и самой организовывать их, в том числе "на площадках ШОС и БРИКС".
И даже глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс в интервью The Wall Street Journal в декабре 2022 года говорила, что считает нужным разрешить российским атлетам выступать на летних Олимпийских играх 2024 года, так как их недопуск россиян отбрасывает спорт назад. "Каждый день в мире происходят конфликты, страны воюют каждый день, и если люди решат бойкотировать око за око, по принципу — "Вы не пришли на наши игры, значит, и мы не придем на ваши игры", — очень быстро развалится "ткань" олимпийского и паралимпийского движения", — сказала Лайонс.
Но пока рулит политика, а США по привычке дожимают ситуацию. Но и финиш близок, и не США там могут быть первыми.
 
Олимпийские игрыРоссияСШАМОКбойкотЭксклюзивЗарубежье
 
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