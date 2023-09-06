"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателям - 06.09.2023 Украина.ру
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"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателям
"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателям - 06.09.2023 Украина.ру
"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателям
Экс-президент Польши Бронислав Коморовский обвинил правящую партию в том, что использует антиукраинские настроения в обществе для собственной предвыборной кампании
2023-09-06T12:55
2023-09-06T12:55
новости
польша
предвыборная гонка
украина
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Антиукраинскую тему правящая польская партия "Право и справедливость" активно использует в предвыборной кампании. Об этом заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский 6 сентября в интервью радиостанциям FM и RMF24.По словам Коморовского, "Право и справедливость" злоупотребляет темой ввоза украинского зерна на территорию Польши для того, чтобы понравиться избирателям.Коморовский полагает, что польские власти на сегодняшний день действуют под давлением предвыборной кампании, хотя год назад Польша фактически была среди лидеров ЕС, когда речь шла о помощи Украине, в том числе по вопросам зерна."Тогда они не позаботились об интересах польских фермеров в достаточной степени. Сегодня они стараются как можно громче кричать "нет", чтобы произвести впечатление на избирателей", - упрекнул правящую партию бывший президент Польши.Коморовский полагает, что "Право и справедливость" специально придерживается антиукраинской риторики для нужд предвыборной кампании."Они были проукраинскими, а теперь антиукраинскими. И это несерьезно (…). Временный политический интерес "Права и справедливости" заключается в том, чтобы привлечь к себе антиукраинских националистов", - заявил Бронислав Коморовский.Сам Коморовский полагает, что в зерновом споре между польской и украинской сторонами должен участвовать президент Анджей Дуда. По его словам, он должен попытаться найти вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским какое-то компромиссное решение, чтобы защитить интересы польских фермеров и в то же время дать возможность экспортировать украинское зерно через Польшу в другие страны мира.До 15 сентября этого года в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии действует запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. При этом разрешен транзит зерновых через территории этих стран. В Польше заявили, что после 15 сентября украинское зерно не будет въезжать в страну.Как сообщало издание Украина.ру, польские власти начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. В первую очередь это коснется тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Предполагается, что в настоящее время в Польше может находится около 80 000 украинцев призывного возраста.
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новости, польша, предвыборная гонка, украина
Новости, Польша, предвыборная гонка, Украина

"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателям

12:55 06.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкЗаседание парламента в здании Верховной Рады Украины в Киеве
Заседание парламента в здании Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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Экс-президент Польши Бронислав Коморовский обвинил правящую партию в том, что использует антиукраинские настроения в обществе для собственной предвыборной кампании
Антиукраинскую тему правящая польская партия "Право и справедливость" активно использует в предвыборной кампании. Об этом заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский 6 сентября в интервью радиостанциям FM и RMF24.
По словам Коморовского, "Право и справедливость" злоупотребляет темой ввоза украинского зерна на территорию Польши для того, чтобы понравиться избирателям.
Коморовский полагает, что польские власти на сегодняшний день действуют под давлением предвыборной кампании, хотя год назад Польша фактически была среди лидеров ЕС, когда речь шла о помощи Украине, в том числе по вопросам зерна.
"Тогда они не позаботились об интересах польских фермеров в достаточной степени. Сегодня они стараются как можно громче кричать "нет", чтобы произвести впечатление на избирателей", - упрекнул правящую партию бывший президент Польши.
Коморовский полагает, что "Право и справедливость" специально придерживается антиукраинской риторики для нужд предвыборной кампании.
"Они были проукраинскими, а теперь антиукраинскими. И это несерьезно (…). Временный политический интерес "Права и справедливости" заключается в том, чтобы привлечь к себе антиукраинских националистов", - заявил Бронислав Коморовский.
Сам Коморовский полагает, что в зерновом споре между польской и украинской сторонами должен участвовать президент Анджей Дуда. По его словам, он должен попытаться найти вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским какое-то компромиссное решение, чтобы защитить интересы польских фермеров и в то же время дать возможность экспортировать украинское зерно через Польшу в другие страны мира.
До 15 сентября этого года в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии действует запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. При этом разрешен транзит зерновых через территории этих стран. В Польше заявили, что после 15 сентября украинское зерно не будет въезжать в страну.
Как сообщало издание Украина.ру, польские власти начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. В первую очередь это коснется тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Предполагается, что в настоящее время в Польше может находится около 80 000 украинцев призывного возраста.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 13:14
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
 
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