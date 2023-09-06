https://ukraina.ru/20230906/1049198980.html

До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине

До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине - 06.09.2023 Украина.ру

До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине

Речь идет о средствах, выделяемых через механизм PDA, который позволяет президенту США отправлять Украине оружие с военных складов

2023-09-06T10:06

2023-09-06T10:06

2023-09-06T10:06

новости

сша

военная помощь

украина

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101054/02/1010540227_39:0:581:305_1920x0_80_0_0_d5e29ae265af03400a4b80c6b8f3d700.jpg

Для помощи Украине у Пентагона до конца финансового года (30 сентября) остаются $5,75 млрд. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн."По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно $5,75 млрд США в рамках PDA",— процитировали слова Гарна РИА Новости.Упомянутый механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет президенту США передавать запасы государственного имущества из федеральной собственности, то есть отправлять Украине оружие с военных складов.С начала СВО администрация Джо Байдена выделила Украине военную помощь в размере $43 млрд.Украинские СМИ 6 сентября сообщили о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В августе этого года Блинкен попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.

https://ukraina.ru/20230906/1049195621.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, военная помощь, украина, пентагон