До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине - 06.09.2023 Украина.ру
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До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине
До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине - 06.09.2023 Украина.ру
До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине
Речь идет о средствах, выделяемых через механизм PDA, который позволяет президенту США отправлять Украине оружие с военных складов
2023-09-06T10:06
2023-09-06T10:06
новости
сша
военная помощь
украина
пентагон
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Для помощи Украине у Пентагона до конца финансового года (30 сентября) остаются $5,75 млрд. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн."По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно $5,75 млрд США в рамках PDA",— процитировали слова Гарна РИА Новости.Упомянутый механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет президенту США передавать запасы государственного имущества из федеральной собственности, то есть отправлять Украине оружие с военных складов.С начала СВО администрация Джо Байдена выделила Украине военную помощь в размере $43 млрд.Украинские СМИ 6 сентября сообщили о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В августе этого года Блинкен попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.
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новости, сша, военная помощь, украина, пентагон
Новости, США, военная помощь, Украина, Пентагон

До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине

10:06 06.09.2023
 
© Фото : 3dnews.ru
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : 3dnews.ru
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Речь идет о средствах, выделяемых через механизм PDA, который позволяет президенту США отправлять Украине оружие с военных складов
Для помощи Украине у Пентагона до конца финансового года (30 сентября) остаются $5,75 млрд. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.
"По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно $5,75 млрд США в рамках PDA",— процитировали слова Гарна РИА Новости.
Упомянутый механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет президенту США передавать запасы государственного имущества из федеральной собственности, то есть отправлять Украине оружие с военных складов.
С начала СВО администрация Джо Байдена выделила Украине военную помощь в размере $43 млрд.
Украинские СМИ 6 сентября сообщили о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В августе этого года Блинкен попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
09:26
Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Такое сообщение утром 6 сентября распространило украинское агентство УНИАН
 
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