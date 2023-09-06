До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине
© Фото : 3dnews.ru
© Фото : 3dnews.ru
Речь идет о средствах, выделяемых через механизм PDA, который позволяет президенту США отправлять Украине оружие с военных складов
Для помощи Украине у Пентагона до конца финансового года (30 сентября) остаются $5,75 млрд. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.
"По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно $5,75 млрд США в рамках PDA",— процитировали слова Гарна РИА Новости.
Упомянутый механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет президенту США передавать запасы государственного имущества из федеральной собственности, то есть отправлять Украине оружие с военных складов.
С начала СВО администрация Джо Байдена выделила Украине военную помощь в размере $43 млрд.
Украинские СМИ 6 сентября сообщили о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В августе этого года Блинкен попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Киеву очередного пакета помощи на $24 миллиарда, 13,1 из которых должны уйти на вооружения.