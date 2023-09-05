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Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ
Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ - 05.09.2023 Украина.ру
Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ
Украинским политикам приказали бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом сообщили журналисты издания Brussels Signal
2023-09-05T17:55
2023-09-05T17:55
2023-09-05T17:55
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украина
польша
депутаты
бойкот
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ес
зерно
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Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий подтвердил журналистам издания, что украинское правительство оказывало давление на своих политиков, чтобы они бойкотировали международные мероприятия в Польше в знак протеста против позиции Варшавы по продолжению эмбарго на поставки украинского зерна.Княжицкий сообщил, что украинские политики не будут присутствовать на Экономическом форуме в Крынице, который пройдёт 5-7 сентября.Украинский депутат назвал отсутствие украинских политиков на форуме ошибкой, при этом он поддерживает позицию Украину в этом споре.Княжицкий является сопредседателем украинско-польской межпарламентской группы. Он убежден, что "действия украинских властей являются "серьезной ошибкой", которая может только "усилить антиукраинские голоса в польской политике".28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам."Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, депутаты, бойкот, мероприятия, ес, зерно
Новости, Украина, Польша, депутаты, бойкот, мероприятия, ЕС, зерно
Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ
Украинским политикам приказали бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом сообщили журналисты издания Brussels Signal
Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий подтвердил журналистам издания, что украинское правительство оказывало давление на своих политиков, чтобы они бойкотировали международные мероприятия в Польше в знак протеста против позиции Варшавы по продолжению эмбарго на поставки украинского зерна.
Княжицкий сообщил, что украинские политики не будут присутствовать на Экономическом форуме в Крынице, который пройдёт 5-7 сентября.
"К сожалению, это произошло в результате спора по поводу зерна и давления, которое было оказано нашими властями, чтобы они не присутствовали на нем. Но наши парламентарии будут участвовать в заседаниях онлайн", - сказал Княжицкий.
Украинский депутат назвал отсутствие украинских политиков на форуме ошибкой, при этом он поддерживает позицию Украину в этом споре.
Княжицкий является сопредседателем украинско-польской межпарламентской группы. Он убежден, что "действия украинских властей являются "серьезной ошибкой", которая может только "усилить антиукраинские голоса в польской политике".
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам.
"Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.
Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".