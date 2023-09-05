https://ukraina.ru/20230905/1049188456.html

Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ

Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ - 05.09.2023 Украина.ру

Украинским политикам приказали бойкотировать мероприятия в Польше - СМИ

Украинским политикам приказали бойкотировать международные мероприятия в Польше в знак протеста против эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом сообщили журналисты издания Brussels Signal

2023-09-05T17:55

2023-09-05T17:55

2023-09-05T17:55

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украина

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бойкот

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ес

зерно

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Депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий подтвердил журналистам издания, что украинское правительство оказывало давление на своих политиков, чтобы они бойкотировали международные мероприятия в Польше в знак протеста против позиции Варшавы по продолжению эмбарго на поставки украинского зерна.Княжицкий сообщил, что украинские политики не будут присутствовать на Экономическом форуме в Крынице, который пройдёт 5-7 сентября.Украинский депутат назвал отсутствие украинских политиков на форуме ошибкой, при этом он поддерживает позицию Украину в этом споре.Княжицкий является сопредседателем украинско-польской межпарламентской группы. Он убежден, что "действия украинских властей являются "серьезной ошибкой", которая может только "усилить антиукраинские голоса в польской политике".28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил 3 сентября, что Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, поскольку такой запрет помог бы польским фермерам."Мы не разрешим украинскому зерну ввозиться в Польшу после 15 сентября, поскольку интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС", - сказал Телус.Телус заявил, что "немыслимо, чтобы мы вернулись к тому, что произошло в прошлом году, когда массовый приток украинского зерна дестабилизировал польский рынок".

https://ukraina.ru/20230825/1048941615.html

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новости, украина, польша, депутаты, бойкот, мероприятия, ес, зерно