https://ukraina.ru/20230905/1049177661.html

Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины

Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины - 05.09.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября в ходе общения с журналистами прокомментировал смену главы Минобороны Украины

2023-09-05T13:28

2023-09-05T13:28

2023-09-05T13:28

резников

новости

дмитрий песков

кремль

минобороны украины

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"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул, что назначение главы министерства обороны Украины является внутренним делом страны.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.

https://ukraina.ru/20230904/1049157755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

резников, новости, дмитрий песков, кремль, минобороны украины