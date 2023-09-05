Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября в ходе общения с журналистами прокомментировал смену главы Минобороны Украины
"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что назначение главы министерства обороны Украины является внутренним делом страны.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.