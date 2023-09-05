Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины - 05.09.2023 Украина.ру
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Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины
Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины - 05.09.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября в ходе общения с журналистами прокомментировал смену главы Минобороны Украины
2023-09-05T13:28
2023-09-05T13:28
резников
новости
дмитрий песков
кремль
минобороны украины
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"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал официальный представитель Кремля.Он подчеркнул, что назначение главы министерства обороны Украины является внутренним делом страны.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
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резников, новости, дмитрий песков, кремль, минобороны украины
Резников, Новости, Дмитрий Песков, Кремль, Минобороны Украины

Кремль прокомментировал смену главы Минобороны Украины

13:28 05.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября в ходе общения с журналистами прокомментировал смену главы Минобороны Украины
"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что назначение главы министерства обороны Украины является внутренним делом страны.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 17:27
Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии СШАОтстранение Алексея Резникова от должности министра обороны Украины может быть связано с отсутствием прогресса в контрнаступлении, заявил генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax
 
РезниковНовостиДмитрий ПесковКремльМинобороны Украины
 
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