Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ - 05.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230905/1049175102.html
Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ
Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ - 05.09.2023 Украина.ру
Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ
Подготовленная и вооружённая НАТО элита ВСУ понесла огромные потери, полна пессимизма и ждёт смерти
2023-09-05T12:34
2023-09-05T12:34
британия
новости
украина
потери всу
всу
минобороны украины
минобороны рф
контрнаступление
наступление
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047989519_6:0:1009:564_1920x0_80_0_0_3a388f2698595d635ff25e7faacf45c7.jpg
Элита ВСУ - 47-я механизированная бригада, брошенная в авангарде "весеннего контрнаступления" на южный участок, понесла огромные потери в живой силе и технике. Об этом 5 сентября написала британская The Times.Бригада была подготовлена в Германии и оснащена западным вооружением – в том числе немецкими танками Leopard и поставленными из США БМП Bradley. До начала наступательной операции "украинские и западные СМИ воспевали" 47-ю бригаду, однако реальность оказалось иной.Британское издание со ссылкой на украинский медперсонал сообщило, что потери соединения за 15 недель "выражаются четырехзначными числами". У элитной украинской бригады "бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу".В публикации утверждается, что катастрофа стала итогом изначально отсутствовавшей у ВСУ поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. Теперь "солдаты с пустыми глазами элитных "штурмовых" подразделений в авангарде контрнаступления Украины имеют совершенно иные прогнозы на поле боя, чем прогнозы их генералов и политического руководства", констатировало британское издание.Напомним, в планировании "весеннего контрнаступа" ВСУ публично признались официальные лица Госдепа США, а также других стран НАТО. Вопреки уставам альянса, фактически начатое летом 2023 года наступление (преподносившееся как "контрнаступление") было лишено господства в воздухе или хотя бы паритета с ВКС России.Минобороны России сообщило: украинские потери с начала наступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Минобороны Украины засекретило данные об украинских потерях.
https://ukraina.ru/20230904/1049143902.html
https://ukraina.ru/20230905/1049173702.html
https://ukraina.ru/20230904/1049142787.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047989519_132:0:884:564_1920x0_80_0_0_f627ae19493236f8b5f8941c8f7e9bdc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
британия, новости, украина, потери всу, всу, минобороны украины, минобороны рф, контрнаступление, наступление, нато
Британия, Новости, Украина, потери ВСУ, ВСУ, Минобороны Украины, Минобороны РФ, контрнаступление, наступление, НАТО

Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ

12:34 05.09.2023
 
© Евгений Балицкий телеграм-канал 58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли огонь по ВСУ
 58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли огонь по ВСУ
© Евгений Балицкий телеграм-канал
Читать в
Подготовленная и вооружённая НАТО элита ВСУ понесла огромные потери, полна пессимизма и ждёт смерти
Элита ВСУ - 47-я механизированная бригада, брошенная в авангарде "весеннего контрнаступления" на южный участок, понесла огромные потери в живой силе и технике. Об этом 5 сентября написала британская The Times.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 12:03
"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больныхТот факт, что в ВСУ теперь будут призывать психически больных и ВИЧ-положительных, свидетельствует о катастрофических потерях украинской армии. Об этом 4 сентября в своем Телеграм-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов
Бригада была подготовлена в Германии и оснащена западным вооружением – в том числе немецкими танками Leopard и поставленными из США БМП Bradley. До начала наступательной операции "украинские и западные СМИ воспевали" 47-ю бригаду, однако реальность оказалось иной.
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
11:49
Минобороны Украины ожидает контрнаступление РоссииСпланированное НАТО "весеннее контрнаступление" ВСУ принимает неожиданный оборот
Британское издание со ссылкой на украинский медперсонал сообщило, что потери соединения за 15 недель "выражаются четырехзначными числами". У элитной украинской бригады "бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу".
В публикации утверждается, что катастрофа стала итогом изначально отсутствовавшей у ВСУ поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. Теперь "солдаты с пустыми глазами элитных "штурмовых" подразделений в авангарде контрнаступления Украины имеют совершенно иные прогнозы на поле боя, чем прогнозы их генералов и политического руководства", констатировало британское издание.
Вчера, 11:40
Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидовДесятки тысяч украинцев столкнулись с ампутацией. Это значит, что страну ждет будущее с огромным количеством инвалидов. Об этом 4 сентября написал американский журнал Time, авторы которого попытались подсчитать украинцев, лишившихся конечностей в результате боевых действий
Напомним, в планировании "весеннего контрнаступа" ВСУ публично признались официальные лица Госдепа США, а также других стран НАТО. Вопреки уставам альянса, фактически начатое летом 2023 года наступление (преподносившееся как "контрнаступление") было лишено господства в воздухе или хотя бы паритета с ВКС России.
Минобороны России сообщило: украинские потери с начала наступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Минобороны Украины засекретило данные об украинских потерях.
 
БританияНовостиУкраинапотери ВСУВСУМинобороны УкраиныМинобороны РФконтрнаступлениенаступлениеНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Офицера ВСУ отправили под суд за отказ выполнять боевую задачу
13:16Брат и муж служили в ДНР. Пару с годовалой дочерью осудили на Украине на 15 лет
13:00Атаки и провалы ВСУ, успехи РФ, обвинения против Коломойского. Главное на Украине на 13:00 5 сентября
12:56Что происходит в Одессе: обстрелы портов, травля уличных музыкантов, Труханов вступился за Пушкина
12:54Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине
12:52Не только БПЛА: Шойгу назвал число украинских объектов, сбитых в РФ за месяц
12:38Шойгу назвал наиболее напряженный участок фронта
12:34Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ
12:29Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
12:27Хроника энергетической войны: последние события
12:23Украинских беженцев в Ирландии стало слишком много, их поселят в необычном месте
12:13За попытку присоединиться к ВСУ: ФСБ задержала жителя Кубани
11:56Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд
11:49Минобороны Украины ожидает контрнаступление России
11:46"Да будут они прокляты": Медведев дал совет ООН, где искать военных преступников на Украине
11:35Западная техника слишком тяжелая для сезона осенних дождей - украинский полковник
11:32Президент Литвы нашел причину задержки поставок западного оружия на Украину
11:20Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин
11:00"Чтоб приготовить завтрак, я встаю в 5 утра": о пище для солдата на фронте и в тылу. Видео
11:00"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешает
Лента новостейМолния