Британская пресса описала обескровленную элиту ВСУ
© Евгений Балицкий телеграм-канал 58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли огонь по ВСУ
© Евгений Балицкий телеграм-канал
Подготовленная и вооружённая НАТО элита ВСУ понесла огромные потери, полна пессимизма и ждёт смерти
Элита ВСУ - 47-я механизированная бригада, брошенная в авангарде "весеннего контрнаступления" на южный участок, понесла огромные потери в живой силе и технике. Об этом 5 сентября написала британская The Times.
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Бригада была подготовлена в Германии и оснащена западным вооружением – в том числе немецкими танками Leopard и поставленными из США БМП Bradley. До начала наступательной операции "украинские и западные СМИ воспевали" 47-ю бригаду, однако реальность оказалось иной.
Британское издание со ссылкой на украинский медперсонал сообщило, что потери соединения за 15 недель "выражаются четырехзначными числами". У элитной украинской бригады "бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу".
В публикации утверждается, что катастрофа стала итогом изначально отсутствовавшей у ВСУ поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. Теперь "солдаты с пустыми глазами элитных "штурмовых" подразделений в авангарде контрнаступления Украины имеют совершенно иные прогнозы на поле боя, чем прогнозы их генералов и политического руководства", констатировало британское издание.
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Напомним, в планировании "весеннего контрнаступа" ВСУ публично признались официальные лица Госдепа США, а также других стран НАТО. Вопреки уставам альянса, фактически начатое летом 2023 года наступление (преподносившееся как "контрнаступление") было лишено господства в воздухе или хотя бы паритета с ВКС России.
Минобороны России сообщило: украинские потери с начала наступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Минобороны Украины засекретило данные об украинских потерях.