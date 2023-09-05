https://ukraina.ru/20230905/1049173313.html

"Да будут они прокляты": Медведев дал совет ООН, где искать военных преступников на Украине

"Да будут они прокляты": Медведев дал совет ООН, где искать военных преступников на Украине - 05.09.2023 Украина.ру

"Да будут они прокляты": Медведев дал совет ООН, где искать военных преступников на Украине

Если челны международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине действительно желает найти военные преступления, они должны "прекратить вести себя как слепы кроты" и посмотреть в сторону киевского режима. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 сентября в своем телеграм-канале.

2023-09-05T11:46

2023-09-05T11:46

2023-09-05T11:46

новости

дмитрий медведев

украина

военные преступления

оон

геноцид

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Так Медведев прокомментировал ранее сделанное заявление главы международной комиссии ООН Эрика Мёсе о том, что не найдено достаточных доказательств действий российских военных на Украине, которых можно было бы квалифицировать как геноцид.При этом он упомянул некое "большое количество военных преступлений", совершённых непонятно кем, напомнил Медведев."Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима. Объективно оценить то, как беспощадно он топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию", - заявил заместитель председателя СБ РФ.Медведев сослался на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которыми за годы вооружённого конфликта в Донбассе погибло свыше трех тысяч мирных жителей. Только в 2014 году на территориях, объявивших о своей независимости от Киева, были убиты почти две тысячи человек, более четырех тысяч гражданских – ранены.Он сослался на Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, к которой говорится, что лица, совершающие геноцид, подлежат справедливому наказанию."Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждёт заслуженная кара за всё, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению. И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!", - заявил Медведев.В своем телеграм-канале он ранее призвал не думать о примирении с западными лидерами, а относиться к ним как к руководителям стран нацистской коалиции.

https://ukraina.ru/20230902/1049111928.html

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новости, дмитрий медведев, украина, военные преступления, оон, геноцид