https://ukraina.ru/20230905/1049169866.html

Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области

Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области - 05.09.2023 Украина.ру

Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области

В Сети появилось видео танка ВСУ, который горит на обочине дороги недалеко от Работино

2023-09-05T10:19

2023-09-05T10:19

2023-09-05T10:19

новости

вс рф

challenger-2 (танк)

запорожская область

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Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили первый из 14 танков Challenger 2, которые ВСУ получили от Великобритании. Об этом 5 сентября сообщил Forbes.Издание ссылается на видео, распространенное в Интернете 4 сентября. Там показано, как на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области горит один из британских танков."Очевидная первая потеря одного из четырнадцати 69-тонных четырехместных Challenger 2, предоставленных Великобританией украинскими военными еще в январе, произошла всего через несколько дней после того, как министерство обороны Украины рассказало об этом танке в видео с участием солдата 82-й бригады", - отмечается в статье издания.В этом видеосюжете боец ВСУ похвалил Challenger 2 за его дальнобойную огневую мощь и отличную защиту по сравнению с танками советского образца. По мнению Forbes, видеозапись с пораженным танком как раз подтверждает то, что у танка отличная защита, "потому что башня горящего Challenger 2 все еще прикреплена к его корпусу"."Очевидно, что русские поймали Challenger 2 на дороге, вдали от каких-либо укрытий. (…) Вполне возможно, что бывший британский танк подорвался на мине или был обездвижен артиллерией, а затем беспилотники, начиненные взрывчаткой, нацелились на него, чтобы добить", - размышляет автор издания Forbes.

https://ukraina.ru/20230905/1049169437.html

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новости, вс рф, challenger-2 (танк), запорожская область