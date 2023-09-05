Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области - 05.09.2023 Украина.ру
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Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области
Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области - 05.09.2023 Украина.ру
Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области
В Сети появилось видео танка ВСУ, который горит на обочине дороги недалеко от Работино
2023-09-05T10:19
2023-09-05T10:19
новости
вс рф
challenger-2 (танк)
запорожская область
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Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили первый из 14 танков Challenger 2, которые ВСУ получили от Великобритании. Об этом 5 сентября сообщил Forbes.Издание ссылается на видео, распространенное в Интернете 4 сентября. Там показано, как на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области горит один из британских танков."Очевидная первая потеря одного из четырнадцати 69-тонных четырехместных Challenger 2, предоставленных Великобританией украинскими военными еще в январе, произошла всего через несколько дней после того, как министерство обороны Украины рассказало об этом танке в видео с участием солдата 82-й бригады", - отмечается в статье издания.В этом видеосюжете боец ВСУ похвалил Challenger 2 за его дальнобойную огневую мощь и отличную защиту по сравнению с танками советского образца. По мнению Forbes, видеозапись с пораженным танком как раз подтверждает то, что у танка отличная защита, "потому что башня горящего Challenger 2 все еще прикреплена к его корпусу"."Очевидно, что русские поймали Challenger 2 на дороге, вдали от каких-либо укрытий. (…) Вполне возможно, что бывший британский танк подорвался на мине или был обездвижен артиллерией, а затем беспилотники, начиненные взрывчаткой, нацелились на него, чтобы добить", - размышляет автор издания Forbes.
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новости, вс рф, challenger-2 (танк), запорожская область
Новости, ВС РФ, Challenger-2 (танк), Запорожская область

Forbes подтвердил потерю британского танка Challenger 2 в Запорожской области

10:19 05.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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В Сети появилось видео танка ВСУ, который горит на обочине дороги недалеко от Работино
Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили первый из 14 танков Challenger 2, которые ВСУ получили от Великобритании. Об этом 5 сентября сообщил Forbes.
Издание ссылается на видео, распространенное в Интернете 4 сентября. Там показано, как на обочине дороги недалеко от Работино в Запорожской области горит один из британских танков.
"Очевидная первая потеря одного из четырнадцати 69-тонных четырехместных Challenger 2, предоставленных Великобританией украинскими военными еще в январе, произошла всего через несколько дней после того, как министерство обороны Украины рассказало об этом танке в видео с участием солдата 82-й бригады", - отмечается в статье издания.
В этом видеосюжете боец ВСУ похвалил Challenger 2 за его дальнобойную огневую мощь и отличную защиту по сравнению с танками советского образца. По мнению Forbes, видеозапись с пораженным танком как раз подтверждает то, что у танка отличная защита, "потому что башня горящего Challenger 2 все еще прикреплена к его корпусу".
"Очевидно, что русские поймали Challenger 2 на дороге, вдали от каких-либо укрытий. (…) Вполне возможно, что бывший британский танк подорвался на мине или был обездвижен артиллерией, а затем беспилотники, начиненные взрывчаткой, нацелились на него, чтобы добить", - размышляет автор издания Forbes.
10:07
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направленииБританские танки горят не хуже немецких
 
НовостиВС РФChallenger-2 (танк)Запорожская область
 
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