https://ukraina.ru/20230905/1049167922.html

Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ

Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ - 05.09.2023 Украина.ру

Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ

Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом 5 сентября заявили в телеграм-канале УПЦ

2023-09-05T09:32

2023-09-05T09:32

2023-09-05T09:32

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"В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в материале УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

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пцу, упц, новости, украина, раскольники, захват, храм