Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ - 05.09.2023 Украина.ру
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Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ
Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ - 05.09.2023 Украина.ру
Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ
Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом 5 сентября заявили в телеграм-канале УПЦ
2023-09-05T09:32
2023-09-05T09:32
пцу
упц
новости
украина
раскольники
захват
храм
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"В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в материале УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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пцу, упц, новости, украина, раскольники, захват, храм
ПЦУ, УПЦ, Новости, Украина, раскольники, захват, храм

Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ

09:32 05.09.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом 5 сентября заявили в телеграм-канале УПЦ
"В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в материале УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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24 августа, 13:57
За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦНастоятель Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пошел под суд за то, что написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) в кавычках. Об этом 24 августа сообщил Союз православных журналистов
 
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