Раскольники срезали замки и ворвались в киевский храм - УПЦ
Клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом 5 сентября заявили в телеграм-канале УПЦ
"В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ. Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода отец Алексей Годун просит верующих собраться в 9.00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в материале УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
24 августа, 13:57За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦНастоятель Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пошел под суд за то, что написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) в кавычках. Об этом 24 августа сообщил Союз православных журналистов