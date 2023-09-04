Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа - 04.09.2023 Украина.ру
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Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа
Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа - 04.09.2023 Украина.ру
Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа
Курс России на Южном Кавказе становится все более прагматичным, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев
2023-09-04T19:15
2023-09-04T19:15
интервью
армения
кавказ
нато
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал зависимость Армении в сфере безопасности только от России стратегической ошибкой.Кроме того, Пашинян полагает, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа.- Артур Викторович, действительно ли Россия на фоне СВО на Украине стала меньше уделять внимания проблемам Южного Кавказа?- В нынешних геополитических условиях Россия никак не может уйти с Южного Кавказа, потому что единственные реальным гарантом безопасности как в Грузии, так в Абхазии, Южной Осетии, Армении, за исключением Азербайджана, является российский фактор. Других факторов просто нет.Заявление Пашиняна или больше эмоциональное, или больше декларативное в силу того, что курс России становится все более взвешенным, более прагматичным.- На фоне этого заявления президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. В МИД страны заявили, что делать это Ереван не собирается, но насколько эта идея может быть популярна среди армянской политической элиты?- Армянский политический социум сейчас преимущественно прозападен. Значительная часть политической элиты позиционирует Францию, Европейский союз, НАТО как своих ключевых партнёров. К сожалению, это так. Но сейчас часть оппозиции в Армении настроена более пророссийски и проевразийски.- Как вы оцениваете риски для безопасности России в связи с прозападным курсом Еревана?- Сейчас рисков для России на Южном Кавказе вообще нет, потому что здесь играет роль энергетическая составляющая и фактор безопасности границ. Взаимодействие с Турцией, Ираном, другими глобальными игроками тоже налажено. Россия стабилизирующий фактор.
https://ukraina.ru/20230315/1044384989.html
https://ukraina.ru/20230904/1049160217.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, армения, кавказ, нато
Интервью, Армения, Кавказ, НАТО

Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа

19:15 04.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАртур Атаев интервью
Артур Атаев интервью - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Курс России на Южном Кавказе становится все более прагматичным, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал зависимость Армении в сфере безопасности только от России стратегической ошибкой.
Кроме того, Пашинян полагает, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа.
- Артур Викторович, действительно ли Россия на фоне СВО на Украине стала меньше уделять внимания проблемам Южного Кавказа?
- В нынешних геополитических условиях Россия никак не может уйти с Южного Кавказа, потому что единственные реальным гарантом безопасности как в Грузии, так в Абхазии, Южной Осетии, Армении, за исключением Азербайджана, является российский фактор. Других факторов просто нет.
Артур Атаев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта, 11:16
Артур Атаев: кто онПолитолог, общественный деятель, кандидат политических наук
Заявление Пашиняна или больше эмоциональное, или больше декларативное в силу того, что курс России становится все более взвешенным, более прагматичным.
- На фоне этого заявления президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. В МИД страны заявили, что делать это Ереван не собирается, но насколько эта идея может быть популярна среди армянской политической элиты?
- Армянский политический социум сейчас преимущественно прозападен. Значительная часть политической элиты позиционирует Францию, Европейский союз, НАТО как своих ключевых партнёров. К сожалению, это так. Но сейчас часть оппозиции в Армении настроена более пророссийски и проевразийски.
- Как вы оцениваете риски для безопасности России в связи с прозападным курсом Еревана?
- Сейчас рисков для России на Южном Кавказе вообще нет, потому что здесь играет роль энергетическая составляющая и фактор безопасности границ. Взаимодействие с Турцией, Ираном, другими глобальными игроками тоже налажено. Россия стабилизирующий фактор.
Леонид Савин интервью
18:25
Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделкуГлавный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин в блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
 
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