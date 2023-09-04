https://ukraina.ru/20230904/1049162827.html

Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа

Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа - 04.09.2023 Украина.ру

Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа

Курс России на Южном Кавказе становится все более прагматичным, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев

2023-09-04T19:15

2023-09-04T19:15

2023-09-04T19:15

интервью

армения

кавказ

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал зависимость Армении в сфере безопасности только от России стратегической ошибкой.Кроме того, Пашинян полагает, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа.- Артур Викторович, действительно ли Россия на фоне СВО на Украине стала меньше уделять внимания проблемам Южного Кавказа?- В нынешних геополитических условиях Россия никак не может уйти с Южного Кавказа, потому что единственные реальным гарантом безопасности как в Грузии, так в Абхазии, Южной Осетии, Армении, за исключением Азербайджана, является российский фактор. Других факторов просто нет.Заявление Пашиняна или больше эмоциональное, или больше декларативное в силу того, что курс России становится все более взвешенным, более прагматичным.- На фоне этого заявления президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. В МИД страны заявили, что делать это Ереван не собирается, но насколько эта идея может быть популярна среди армянской политической элиты?- Армянский политический социум сейчас преимущественно прозападен. Значительная часть политической элиты позиционирует Францию, Европейский союз, НАТО как своих ключевых партнёров. К сожалению, это так. Но сейчас часть оппозиции в Армении настроена более пророссийски и проевразийски.- Как вы оцениваете риски для безопасности России в связи с прозападным курсом Еревана?- Сейчас рисков для России на Южном Кавказе вообще нет, потому что здесь играет роль энергетическая составляющая и фактор безопасности границ. Взаимодействие с Турцией, Ираном, другими глобальными игроками тоже налажено. Россия стабилизирующий фактор.

https://ukraina.ru/20230315/1044384989.html

https://ukraina.ru/20230904/1049160217.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, армения, кавказ, нато