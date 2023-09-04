https://ukraina.ru/20230904/1049157755.html

Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США

Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США - 04.09.2023 Украина.ру

Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США

Отстранение Алексея Резникова от должности министра обороны Украины может быть связано с отсутствием прогресса в контрнаступлении, заявил генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax

2023-09-04T17:27

2023-09-04T17:27

2023-09-04T17:43

новости

украина

алексей резников

рустем умеров

владимир зеленский

контрнаступление

коррупция

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Также американский генерал предположил, что отставка Резникова также может быть связана и с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины.Холт также подчеркнул, что нужно посмотреть, получит ли Резников "повышение" до посла в Великобритании.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск."В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html

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новости, украина, алексей резников, рустем умеров, владимир зеленский, контрнаступление, коррупция