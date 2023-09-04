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Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США - 04.09.2023 Украина.ру
Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
Отстранение Алексея Резникова от должности министра обороны Украины может быть связано с отсутствием прогресса в контрнаступлении, заявил генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax
2023-09-04T17:27
2023-09-04T17:27
2023-09-04T17:43
новости
украина
алексей резников
рустем умеров
владимир зеленский
контрнаступление
коррупция
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Также американский генерал предположил, что отставка Резникова также может быть связана и с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины.Холт также подчеркнул, что нужно посмотреть, получит ли Резников "повышение" до посла в Великобритании.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск."В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей резников, рустем умеров, владимир зеленский, контрнаступление, коррупция
Новости, Украина, Алексей Резников, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, контрнаступление, коррупция
Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
17:27 04.09.2023 (обновлено: 17:43 04.09.2023)
Отстранение Алексея Резникова от должности министра обороны Украины может быть связано с отсутствием прогресса в контрнаступлении, заявил генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax
"То, что мы видим, - это, вероятно, оценка того, что представляет собой контрнаступление", - считает Холт.
Также американский генерал предположил, что отставка Резникова также может быть связана и с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины.
Холт также подчеркнул, что нужно посмотреть, получит ли Резников "повышение" до посла в Великобритании.
Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.
"В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.
По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.