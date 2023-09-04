Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США - 04.09.2023 Украина.ру
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Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США - 04.09.2023 Украина.ру
Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
Отстранение Алексея Резникова от должности министра обороны Украины может быть связано с отсутствием прогресса в контрнаступлении, заявил генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax
2023-09-04T17:27
2023-09-04T17:43
новости
украина
алексей резников
рустем умеров
владимир зеленский
контрнаступление
коррупция
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Также американский генерал предположил, что отставка Резникова также может быть связана и с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины.Холт также подчеркнул, что нужно посмотреть, получит ли Резников "повышение" до посла в Великобритании.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск."В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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новости, украина, алексей резников, рустем умеров, владимир зеленский, контрнаступление, коррупция
Новости, Украина, Алексей Резников, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, контрнаступление, коррупция

Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США

17:27 04.09.2023 (обновлено: 17:43 04.09.2023)
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Отстранение Алексея Резникова от должности министра обороны Украины может быть связано с отсутствием прогресса в контрнаступлении, заявил генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax

"То, что мы видим, - это, вероятно, оценка того, что представляет собой контрнаступление", - считает Холт.

Также американский генерал предположил, что отставка Резникова также может быть связана и с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины.
Холт также подчеркнул, что нужно посмотреть, получит ли Резников "повышение" до посла в Великобритании.
Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что отставка Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.
"В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.
По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
16:12
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
 
НовостиУкраинаАлексей РезниковРустем УмеровВладимир Зеленскийконтрнаступлениекоррупция
 
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